Quelle est cette étrange créature retrouvée sur une plage de Tasmanie ?

Une trouvaille qui a mis le feu aux poudres chez les fans de vie marine et les chercheurs du monde entier. Sur une plage isolée de la côte ouest de la Tasmanie, précisément à Ocean Beach, on a retrouvé une créature marine rare échouée. Ce spécimen attire l’attention tant par ses caractéristiques surprenantes que par les légendes qui l’entourent.

Une rencontre imprévue sur Ocean Beach

C’est Sybil Robertson qui est tombée sur ce poisson impressionnant, intriguée par un groupe d’aigles de mer qui planaient au-dessus du rivage. La créature est un poisson-ruban (Regalecus glesne), aussi surnommé « poisson apocalypse », « roi des harengs » ou encore « régalec ». Il mesure environ trois mètres de long, bien que dans la nature, il puisse atteindre jusqu’à huit mètres pour plus de 400 kg.

Les poissons-rubans vivent habituellement à plusieurs centaines de mètres sous l’eau, entre 150 et 500 mètres de profondeur. Pas vraiment des prédateurs actifs, ils se nourrissent surtout de plancton. Leur allure est souvent jugée monstrueuse à cause de leur grande taille et de leur façon un peu particulière de flotter verticalement. Plusieurs légendes, sans jamais être prouvées scientifiquement, les associent à des présages de tremblements de terre.

Identification et analyse scientifique

Après sa trouvaille, Sybil Robertson a partagé quelques photos du poisson sur le groupe Citizen Scientists of Tasmania, soulignant l’importance de la protection des espèces. L’identification a été validée par Neville Barrett, professeur associé en écologie marine à l’Université de Tasmanie, soulignant l’importance de la recherche scientifique. Ce dernier a même qualifié l’observation d’ »exceptionnellement inhabituelle » et rappelle que ces rencontres restent rares parce que « on ne regarde pas, on ne plonge pas, on ne pêche même pas dans cette partie de l’océan ».

Le régime alimentaire des poissons-rubans est lui aussi assez intrigant : ils avalent ce qu’ils trouvent sur leur passage sans avoir besoin d’une grande puissance ou d’être de nageurs hors pair. D’ailleurs, un cas assez parlant remonte à 2022, lorsque la biologiste marine Jorja Gilmore a repéré l’un de ces poissons près de la Grande Barrière de corail.

Récits et légendes locales

Les histoires et croyances autour de ces poissons ne tarissent pas, soulignant l’importance de la conservation marine. À Taïwan, ils sont appelés « poissons séisme », tandis qu’au Japon, on les surnomme « ryugu no tsukai » (ce qui se traduit par « messager du palais du roi dragon »). Ces croyances laissent entendre que ces créatures auraient tendance à remonter à la surface avant un tremblement de terre.

Réflexions sur une trouvaille rare

Cette découverte ne laisse personne indifférent. Elle nous rappelle que notre planète cache encore bien des mystères dans ses écosystèmes marins. Les photos partagées par Sybil Robertson montrent déjà le corps un peu déchiqueté par les oiseaux quelques heures après la découverte, et cela nous incite à rester attentifs aux merveilles de notre environnement : « C’est juste incroyable ce qu’on peut trouver si on garde les yeux ouverts », témoigne-t-elle.