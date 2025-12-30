« On n’absorbe plus tout » : les fêtes révèlent la face cachée de la crise des déchets

La période des fêtes de fin d’année rime avec joie, cadeaux et moments en famille. Mais elle a aussi son revers : une explosion des volumes de déchets. Pendant ces semaines, les filières de gestion des déchets sont poussées à leurs limites, ce qui rend les gestes de tri plus que jamais nécessaires.

Hause des déchets : les infrastructures sous pression

Les festivités de Noël et du Nouvel An entraînent une hausse spectaculaire des déchets. Nicolas Garnier, porte-parole de l’association Amorce, explique à Franceinfo : « C’est une période de surproduction de déchets, inéluctablement. » Cette surcharge met une forte pression sur les centres de tri, les incinérateurs et les déchetteries, éléments clés de la gestion des déchets. Grégory Richet, président du Syndicat de valorisation énergétique des déchets, souligne que ces infrastructures voient leur activité augmenter de 10 à 20 %, surtout dans les grandes agglomérations.

Les types de déchets sont variés : emballages, cartons, déchets alimentaires, objets électroniques et papiers cadeau. Alexandre, père du jeune Ayden, évoque le ramassage annuel des papiers cadeau comme un rituel inévitable : « C’est chaque année pareil, il y en a toujours autant », un constat partagé par beaucoup d’autres familles.

Le tri face aux défis et des solutions qui marchent

Le tri méticuleux prend tout son sens face à cette prolifération. Les papiers cadeaux finissent souvent dans la mauvaise poubelle. En parallèle, l’accroissement des colis postaux en carton pose un défi récent aux services de collecte et de tri. « Cela n’existait pas il y a cinq ou dix ans, et aujourd’hui les cartons regorgent de nos poubelles jaunes en particulier », remarque Nicolas Garnier.

Pour répondre à ces problèmes, certains citoyens adoptent des pratiques malines. David, un habitant concerné, utilise du papier journal pour emballer ses cadeaux, réduisant ainsi son empreinte écologique : « Par exemple, mon emballage cadeau, c’est le papier journal. C’est une marque de fabrique. » Cette initiative, saluée par Nicolas Garnier, montre que des gestes simples peuvent déjà soulager les filières de traitement.

Incinération et tri : produire de l’énergie, oui, mais jusqu’où ?

L’incinération, utile quand il fait froid parce qu’elle produit de l’énergie, reste une solution partielle. Elle génère des émissions de gaz à effet de serre. Grégory Richet avertit : « Ce n’est pas non plus la solution miracle pour l’environnement. » Les gestes de tri sélectif et la réduction des déchets à la source restent indispensables. Citeo, spécialiste du tri, qualifie cette période de « à risques » pour le tri.

Des outils comme l’application Guide du tri aident les consommateurs à trier efficacement leurs déchets selon les consignes locales. Celle-ci permet de savoir « en quelques secondes » où jeter chaque déchet, tout en rappelant l’importance de lire les étiquettes et les pictogrammes.