Ni terre ni entretien : ces 3 plantes d’intérieur poussent dans l’eau, purifient l’air et les décorateurs s’arrachent la dernière

Les plantes d’intérieur ont toujours le pouvoir d’apporter de la vie à un logement. En plus d’ajouter de la couleur et une touche naturelle, certaines espèces ont des particularités qui les rendent encore plus prisées, malgré la toxicité des plantes. Selon le magazine argentin TN, trois d’entre elles se détachent par leur capacité à pousser dans l’eau, à assainir l’air et à être très en vogue en déco. Ce sont des plantes peu exigeantes qui embellissent vraiment nos espaces de vie.

Des plantes à faire pousser dans l’eau

Les plantes qui poussent dans l’eau ont un double avantage : elles conviennent aux petits espaces et évitent la terre et les pots classiques. Les contenants en verre, les vases ou les récipients décoratifs laissent les racines visibles, ce qui ajoute un côté déco supplémentaire. Cultiver des plantes en eau est une façon simple et originale de transformer la maison, en offrant un rendu à la fois naturel et moderne sans beaucoup d’entretien, tout en pratiquant le recyclage eau. Il suffit de changer l’eau toutes les deux semaines pour éviter les mauvaises odeurs et garder un aspect propre.

Les espèces mises en lumière ont des atouts particuliers : plante robuste, faciles d’entretien, elles donnent du caractère à n’importe quel intérieur. Parmi elles, la tradescantia séduit par ses feuilles aux tons verts, violets et argentés et par sa croissance rapide. Il suffit de placer une tige dans l’eau en veillant à ce que certains nœuds restent immergés (les points d’où partent les racines). Elle s’adapte très bien aux étagères, rebords de fenêtre et bureaux grâce à son port retombant.

Le singonio et la monstera, des stars déco

Parmi nos trois vedettes, le singonio apporte une fraîcheur immédiate à tout type d’espace avec ses feuilles en forme de flèche au rendu tropical. Il s’accorde aussi bien aux ambiances modernes qu’aux décors plus naturels. Il peut pousser en eau pendant de longues périodes et s’en sort même avec une lumière indirecte (éviter le soleil direct), à condition que le récipient reste propre. Voir ses racines dans un flacon transparent crée un effet visuel très réussi.

La monstera, aussi appelée « côte d’Adam », est recherchée pour ses grandes feuilles caractéristiques. Si elle est souvent cultivée en terre, elle peut aussi s’épanouir en eau et devient alors un élément vedette, surtout dans les espaces larges ou inspirés par la nature.

D’autres plantes à connaître

Bien que l’article initial mentionne trois plantes principales, une contradiction subsiste sur le nombre total de plantes évoquées. Pour clarifier, un ajout s’impose avec des espèces tout aussi populaires pour leur culture aquatique. Le poto, robuste et aux feuilles souvent marbrées de jaune, s’adapte parfaitement à la culture en vase. Le bambou de la chance est lui aussi une option prisée par les amateurs de minimalisme : il demande seulement des changements d’eau réguliers et apporte une élévation visuelle élégante. L’aglaonema, enfin, séduit par ses nuances argentées ou rougeâtres. Comme les autres, ces plantes permettent d’observer facilement la croissance des racines et embellissent les intérieurs sans effort.