Vous gaspillez sûrement l’eau de votre piscine… Voici comment la réutiliser pour arroser votre jardin !

Alors que préserver l’eau devient un enjeu majeur, utiliser l’eau de la piscine pour arroser son jardin apparaît comme une idée pratique et respectueuse de l’environnement. Non seulement cette méthode permet d’éviter de gaspiller l’eau, mais c’est aussi une astuce futée en période de réduction du gaspillage. Par contre, pour que tout se passe bien avec vos plantes, il faut quand même prendre quelques précautions.

Bien profiter de l’eau de la piscine

Utiliser l’eau de la piscine pour nourrir vos plantes, ça peut sembler original. En fait, c’est une excellente occasion d’éviter le gaspillage lors de la vidange ou du nettoyage du système de filtration. Mais avant de lancer l’arrosage, il faut vérifier certaines conditions. Simplement jeter l’eau lors de la vidange n’est pas conseillé ; mieux vaut la recycler intelligemment.

Le premier souci réside dans la composition même de l’eau de piscine. Elle contient en général des produits chimiques comme le chlore, l’oxygène actif et le brome (substances utilisées pour limiter la prolifération des bactéries et micro-organismes dans le bassin). Le chlore, par exemple, est un puissant bactéricide employé dans le traitement des piscines. Cependant, si on utilise directement de l’eau chlorée, cela peut nuire à vos plantes.

Filtrer et neutraliser : les étapes à suivre

Pour que l’eau de la piscine ne fasse pas de mal à votre jardin, il faut éliminer ces produits chimiques. La démarche commence par un prélèvement à environ 40 cm de profondeur, afin de vérifier la concentration en chlore avec de l’ortho-toluidine. Pour neutraliser le brome présent dans l’eau, on peut utiliser du thiosulfate de sodium, qui aide aussi à ajuster le pH à un niveau neutre.

Par ailleurs, l’oxygène actif ne nuit pas à la flore. Du coup, une fois que le chlore ou le brome ont été traités, l’eau devient sans danger pour arroser vos plantes.

Enlever le chlore : méthodes simples

Pour débarrasser l’eau de piscine du chlore, plusieurs solutions s’offrent à vous. Par exemple, vous pouvez laisser reposer l’eau dans un bac de décantation pendant une semaine pour que les produits chimiques s’évaporent naturellement. Une autre option est d’utiliser un déchlorinateur, appareil qui se branche sur le système de filtration et qui, grâce à des pastilles spécifiques, neutralise le chlore tout en adoucissant l’eau.

Il est bon de rappeler que même filtrée et adoucie par ces procédés, cette eau ne devient pas potable. Par contre, elle est parfaitement adaptée pour arroser votre jardin.

Un atout en période de sécheresse

Recycler intelligemment l’eau de la piscine se révèle particulièrement utile pendant les périodes de sécheresse, surtout quand des restrictions d’eau s’imposent. Chaque goutte compte dans ces moments, et réutiliser cette eau se montre à la fois écolo et économique.

Avec les précautions dont on a parlé, même durant les canicules ou les sécheresses intenses, l’eau traitée peut être utilisée sans risque pour entretenir votre espace vert.