BDO France décroche la plus haute distinction du label RSE Positive Company®

Le cabinet d’audit et de conseil BDO France a obtenu, dès sa première candidature, la note maximale de trois étoiles au label RSE Positive Company®. Une reconnaissance qui distingue à la fois sa gouvernance, ses engagements sociétaux et environnementaux, mais aussi la perception qu’en ont ses salariés, ses clients et ses fournisseurs.

BDO France et la RSE Positive Company® : une reconnaissance fondée sur un audit exigeant

Le 16 juin 2026, BDO France a annoncé l’obtention de la plus haute distinction du label RSE Positive Company®, avec une note globale de 70,21 sur 100. Cette reconnaissance intervient dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus attendues sur leur capacité à démontrer concrètement leur impact social et environnemental. Pour BDO France, qui revendique le statut de société à mission depuis 2021, cette labellisation constitue la validation d’une trajectoire engagée depuis plusieurs années.

Présent en France depuis 2007, BDO France est aujourd’hui l’un des principaux acteurs de l’audit, du conseil, de l’expertise comptable et du conseil juridique et fiscal. Le cabinet emploie 2.400 collaborateurs en France et appartient au cinquième réseau mondial du secteur, implanté dans 169 pays et réunissant plus de 94.900 professionnels.

Le label RSE Positive Company® s’appuie sur un référentiel inspiré de la norme ISO 26000, de la directive européenne CSRD, de la Global Reporting Initiative (GRI) ainsi que des Objectifs de développement durable des Nations unies. Son objectif consiste à mesurer le niveau de maturité RSE d’une organisation tout en confrontant son autoévaluation à l’avis de ses principales parties prenantes.

Contrairement à certains dispositifs reposant essentiellement sur des déclarations documentaires, Positive Company® combine un audit approfondi de l’entreprise et des enquêtes indépendantes auprès des salariés, clients, fournisseurs ou investisseurs. La notation finale repose à parts égales sur ces deux dimensions.

Le référentiel examine cinq grands piliers : le modèle d’affaires, la gouvernance, le développement du capital humain, l’impact environnemental ainsi que l’impact sociétal et territorial. Chacun de ces domaines pèse le même poids dans la notation globale. Pour obtenir la distinction maximale de trois étoiles, une organisation doit dépasser 70 points sur 100, obtenir au moins 10 points sur 20 dans chacune des cinq thématiques évaluées, disposer d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre accompagné d’un plan de réduction et démontrer une démarche structurée en matière de raison d’être ou d’analyse de sa chaîne de valeur. Selon le guide officiel de labellisation Positive Company®, il s’agit du niveau d’exigence le plus élevé du dispositif.

BDO France, un cabinet qui agit pour ses collaborateurs et l’environnement

L’audit réalisé auprès de BDO France a débouché sur une note globale de 70,21 sur 100, soit juste au-dessus du seuil requis pour accéder à la troisième étoile. Mais au-delà de ce résultat, plusieurs indicateurs illustrent la perception favorable de l’écosystème du cabinet. Ainsi, 94,7% des fournisseurs interrogés considèrent que BDO a mis en œuvre des mesures concrètes pour réduire son impact environnemental. De leur côté, 91,1% des clients estiment que le cabinet est exempt de pratiques commerciales non éthiques. En outre, 83,3% des clients le perçoivent comme une entreprise responsable, tandis que 79,9% des collaborateurs jugent que l’entreprise contribue au développement de l’emploi local à travers l’apprentissage, les partenariats territoriaux et les interventions dans les établissements d’enseignement.

Cette reconnaissance récompense également plusieurs initiatives structurantes. Parmi elles figure notamment une trajectoire climatique validée en 2025 par la Science Based Targets initiative (SBTi), organisme international chargé de vérifier la cohérence des objectifs de réduction d’émissions avec les données scientifiques relatives au climat.

BDO met également en avant les programmes de sensibilisation et de formation de ses équipes aux enjeux de durabilité ainsi que son implication dans le développement économique local. Ces engagements s’inscrivent dans la continuité de son statut de société à mission adopté en France.

Selon Arnaud Naudan, président du directoire de BDO France, cette distinction constitue avant tout « une confirmation de la trajectoire que nous avons choisie depuis plusieurs années ». Il souligne également que « performance économique, impact sociétal et responsabilité environnementale ne s’opposent pas, elles se renforcent mutuellement ».

Qu’est-ce que le label RSE Positive Company® ?

Créé en 2019, le label Positive Company® se présente comme un dispositif de reconnaissance de la maturité RSE accessible aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises, aux associations ou encore aux organismes publics. L’organisation revendique aujourd’hui plus de 200 structures labellisées. Son positionnement repose sur une approche participative qui implique directement les parties prenantes de l’entreprise dans l’évaluation. Cette méthode vise notamment à limiter les risques de greenwashing et à vérifier la cohérence entre les engagements affichés et la réalité perçue sur le terrain.

Le parcours de labellisation s’étend généralement sur trois mois. Il comprend un audit documentaire, la diffusion d’enquêtes anonymes et l’analyse finale des résultats. Selon Positive Company®, une entreprise doit mobiliser entre trois et neuf jours équivalent temps plein selon sa taille et son niveau de maturité. L’organisme affirme également que ses standards s’appuient sur une vision européenne de la RSE, intégrant des exigences réglementaires fortes ainsi qu’un dialogue structuré avec les différentes parties prenantes.

Pour Charles-Henri Margnat, fondateur de Positive Company®, la performance de BDO France se distingue par l’alignement entre les ambitions affichées et l’implication de l’ensemble de son écosystème. Dans le communiqué annonçant la labellisation, il déclare avoir été « particulièrement impressionné par le niveau de maturité de BDO dès son premier audit ».

Une distinction qui s’inscrit dans une stratégie de long terme

Chez BDO France, cette labellisation n’est pas présentée comme un aboutissement. Le cabinet indique vouloir poursuivre ses investissements afin d’accélérer sa trajectoire climatique et renforcer l’intégration des critères de durabilité dans l’ensemble de ses activités. L’entreprise prévoit également de continuer à développer les compétences de ses équipes sur les sujets ESG et à accompagner un nombre croissant de clients dans leurs propres transformations. Parallèlement, elle entend poursuivre ses investissements dans l’innovation et l’intelligence artificielle afin de concilier performance économique et création de valeur durable.

Cette approche s’inscrit dans la logique des engagements inscrits dans les statuts de la société à mission. BDO affirme notamment vouloir promouvoir des pratiques responsables auprès de ses clients, réduire l’impact de ses activités, favoriser l’emploi dans les territoires, valoriser les talents de ses collaborateurs et contribuer à leur bien-être.

L’obtention du niveau maximal du label Positive Company® apporte ainsi une validation externe à une stratégie engagée depuis plusieurs années. Elle permet également à BDO France de se distinguer dans un secteur où les enjeux de transparence, de gouvernance et d’impact deviennent désormais des critères de compétitivité à part entière.