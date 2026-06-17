CO2 : la baisse des émissions oblige les entreprises à revoir leur trajectoire

La France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 3,0 % en 2024 et de 2,1 % en 2025, selon les données révisées du Citepa publiées ce mardi 16 juin 2026. Des résultats supérieurs aux estimations initiales (1,8 % et 1,5 %), mais qui révèlent un ralentissement inquiétant par rapport aux 6,8 % de 2022 et 3,9 % de 2023. Pour respecter la troisième Stratégie nationale bas carbone (SNBC 3), la France doit désormais atteindre des réductions annuelles de 5 à 6 % dès 2026. Un impératif qui transforme radicalement les exigences pesant sur les directions RSE et les managers de la transition.

Ce que les chiffres du Citepa signifient pour votre stratégie d’entreprise

Les révisions du Citepa ne relèvent pas de l’anecdote statistique. Elles actent un décalage croissant entre les performances nationales et les objectifs climatiques. Si l’organisme officiel chargé du bilan des émissions françaises reconnaît que « les résultats restent plus favorables que ceux anticipés par la dernière estimation », il souligne aussi le ralentissement progressif du rythme de décarbonation. Pour les entreprises soumises aux obligations de reporting ESG, cette trajectoire nationale constitue désormais le référentiel minimal d’alignement.

Concrètement, toute organisation publiant un bilan carbone ou des objectifs de réduction doit comparer sa propre évolution à la moyenne nationale. Une entreprise qui afficherait 2 % de baisse annuelle se situe aujourd’hui en dessous du rythme national moyen, et très loin des 5 à 6 % requis par la SNBC 3. Or, la réglementation européenne (CSRD notamment) impose de démontrer la cohérence des trajectoires sectorielles avec les accords de Paris. L’écart entre ambition affichée et performance réelle devient juridiquement risqué.

Trois secteurs (bâtiment, transports, industrie) face à l’obligation de dépassement de 5 à 6 % annuels

Les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie manufacturière ont porté l’essentiel des réductions constatées en 2024 et 2025. Mais ils demeurent aussi les plus exposés à la nécessité d’accélération. Dans le bâtiment, la rénovation énergétique des sites tertiaires reste trop lente. Beaucoup d’entreprises ont programmé leurs investissements sur des cycles de 10 à 15 ans, incompatibles avec la nouvelle cadence imposée.

Dans les transports, la mobilité des collaborateurs et la logistique représentent des postes d’émissions souvent sous-estimés. Les flottes de véhicules légers, les déplacements professionnels et le fret routier doivent être repensés à l’aune de réductions annuelles deux fois supérieures aux taux actuels. Pour l’industrie manufacturière, la substitution énergétique (sortie du gaz, électrification des procédés) impose des choix techniques et financiers lourds, rarement pilotables à court terme.

Êtes-vous préparé ? Audit rapide de votre alignement SNBC 3

Plusieurs questions simples permettent d’évaluer la crédibilité de votre trajectoire actuelle. Votre entreprise a-t-elle calibré ses objectifs 2030 sur la base d’une baisse linéaire de 5 à 6 % par an ? Vos scopes 1, 2 et 3 sont-ils tous intégrés dans cette trajectoire, ou certains périmètres restent-ils en dehors du radar ? Disposez-vous d’un plan d’investissement pluriannuel chiffré pour financer les mesures de réduction nécessaires ? Enfin, avez-vous identifié les leviers sectoriels spécifiques (bâtiment, mobilité, énergie) sur lesquels agir en priorité ?

Si la réponse à l’une de ces questions est négative, votre entreprise risque de se retrouver en décalage avec les exigences réglementaires et sectorielles d’ici 2027. La SNBC 3 n’est pas une recommandation, mais un cadre juridiquement contraignant qui structure désormais les politiques publiques et les critères d’éligibilité à certains financements ou appels d’offres.

RSE et reporting : adapter la trajectoire ESG à la nouvelle cadence

Les cadres de reporting se multiplient, mais tous convergent vers une même exigence de cohérence physique. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la taxonomie européenne et la SNBC 3 imposent de démontrer l’alignement des stratégies d’entreprise avec les objectifs climatiques. Or, beaucoup d’organisations raisonnent encore en termes d’intensité carbone (émissions par unité produite), et non en valeur absolue. Une baisse d’intensité peut masquer une stagnation, voire une hausse des émissions totales si l’activité croît.

Anne Bringault, directrice des programmes du Réseau Action Climat, rappelle que « les canicules de plus en plus précoces et intenses et qui mettent en danger les plus vulnérables sont un nouveau signal d’alarme pour rappeler aux décideurs publics la nécessité d’agir plus vite et plus fort pour le climat ». Pour les entreprises, la pression s’exerce désormais sur deux fronts : obligations réglementaires et attentes des parties prenantes (salariés, investisseurs, clients).

CSRD, EU Taxonomy et SNBC : trois exigences, une seule réalité physique

La CSRD impose de publier des informations détaillées sur les impacts environnementaux et les plans de transition. La taxonomie européenne conditionne l’accès au financement vert à des critères techniques stricts. La SNBC 3 fixe les budgets carbone sectoriels. Ces trois dispositifs reposent sur une même logique : aligner les flux financiers et les stratégies d’entreprise avec les trajectoires scientifiques de limitation du réchauffement à 1,5 °C.

Ignorer l’un de ces cadres fragilise la crédibilité globale de la démarche RSE. Une entreprise peut afficher un bilan carbone conforme à la CSRD, mais hors trajectoire SNBC. Elle risque alors de voir ses objectifs jugés insuffisants par les investisseurs ou les auditeurs. À l’inverse, une stratégie alignée sur la SNBC 3 facilite la conformité CSRD et l’accès aux financements durables.

Comment évaluer la crédibilité de vos objectifs 2030 à la lumière des nouvelles données

Les données révisées du Citepa offrent un étalon de mesure actualisé. Pour tester la robustesse de vos engagements 2030, comparez votre trajectoire projetée (en tonnes équivalent CO2) à la moyenne nationale. Si votre rythme de réduction est inférieur à 5 % annuels, vous devez identifier les leviers complémentaires mobilisables : efficacité énergétique, substitution d’énergies fossiles, transformation des chaînes logistiques, révision des politiques d’achats.

La France a réduit plus que prévu ses émissions de CO2 ces deux dernières années, mais le ralentissement observé en 2024-2025 montre que les mesures actuelles ne suffisent plus. Pour les entreprises, cela signifie qu’il ne faut plus compter sur les seuls gains d’efficacité marginaux, mais engager des transformations structurelles.

Management du changement et mobilisation interne : le vrai défi

Atteindre 5 à 6 % de réduction annuelle nécessite une mobilisation bien au-delà des seules directions RSE. Les équipes achats, production, logistique, RH et finance doivent intégrer les enjeux carbone dans leurs décisions quotidiennes. Or, la culture d’entreprise évolue lentement. Beaucoup de collaborateurs perçoivent encore la décarbonation comme une contrainte administrative, et non comme un levier de compétitivité et de souveraineté énergétique.

Anne Bringault insiste sur le fait qu’il s’agit d’un « enjeu vital pour le climat, mais aussi pour notre souveraineté économique en nous libérant de notre dépendance au pétrole et au gaz fossile massivement importés ». Traduire cet enjeu macroéconomique en objectifs opérationnels internes suppose de former les équipes, de valoriser les initiatives vertueuses et de sanctuariser les budgets dédiés à la transition.

Former vos équipes à l’urgence sans créer du greenwashing

La formation interne doit éviter deux écueils : le discours culpabilisant et la communication opportuniste. Former les équipes à l’urgence climatique ne signifie pas leur imposer un discours anxiogène, mais leur donner les outils pour comprendre les enjeux, mesurer les impacts et identifier les solutions. Des modules de formation sur le bilan carbone, les scopes d’émissions, les leviers sectoriels et les cadres réglementaires (SNBC, CSRD, taxonomie) sont désormais indispensables.

Parallèlement, il faut éviter le greenwashing involontaire. Annoncer des objectifs ambitieux sans plan d’action chiffré, ou valoriser des mesures cosmétiques (tri sélectif, gobelets réutilisables) tout en ignorant les postes d’émissions majeurs (énergie, mobilité, achats) discrédite la démarche. La transparence sur les difficultés et les arbitrages nécessaires renforce au contraire la confiance des parties prenantes.

Les émissions de CO2 ont baissé plus que prévu en France en 2024 et en 2025, mais ce résultat reste insuffisant. Pour les entreprises, l’heure n’est plus aux ajustements marginaux, mais à la refonte des modèles d’affaires et des pratiques managériales. Les directions RSE doivent piloter cette transformation avec des indicateurs précis, des budgets sanctuarisés et une mobilisation transversale. Seule une accélération coordonnée permettra d’aligner les trajectoires d’entreprise avec les impératifs climatiques et réglementaires des prochaines années. À l’instar de Foodles qui a affiché une réduction de 9% de ses émissions carbone par repas, des exemples sectoriels montrent qu’une ambition supérieure à la moyenne nationale reste possible. L’enjeu pour les managers : transformer la contrainte climatique en levier stratégique, comme 85% des salariés attendent désormais des engagements concrets sur les sujets environnementaux, y compris dans leur quotidien professionnel.