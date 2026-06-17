Après 30 ans de montées, l’escalier de la dune du Pilat tire sa révérence : les visiteurs ne s’attendent pas à ce qui va le remplacer

Après trente ans de service, l’escalier de la Dune du Pilat va bientôt être remplacé. Installé en 1996, il a permis à des milliers de visiteurs d’atteindre le sommet de la plus haute dune mobile d’Europe, en Gironde. L’usure et le déplacement naturel de la dune rendent ce changement inévitable.

Un site exceptionnel qui bouge tout le temps

La Dune du Pilat, haute de 102,7 mètres, se déplace en continu sous l’effet des vents dominants et progresse vers l’est. Le phénomène est observé depuis au moins la fin du XIXe siècle.

L’escalier actuel, placé côté est dans la zone nord, voit ses accès se compliquer à mesure que la dune avance. Dans un rapport de février 2026, le Syndicat mixte de la grande dune du Pilat (SMGDP) note que « cet équipement est dégradé et le recul de la dune va progressivement rendre difficile l’accès côté Est aux engins mécaniques utilisés pour son montage et son démontage. »

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a été mandaté pour une expertise scientifique. Publiée en avril, l’étude recommande de garder l’implantation du futur escalier dans le secteur actuel et d’opter pour un dispositif modulable et démontable, plus facile à déplacer au fil de la migration dunaire.

À quoi ressemblera le futur escalier

Le remplacement est prévu pour 2027. Le projet de conception prévoit des paliers successifs pour mieux canaliser les flux de visiteurs, aménager des zones de repos intermédiaires et réduire les engorgements lors des pics d’affluence.

L’objectif est d’inciter l’ensemble des usagers à emprunter les escaliers, tout en préservant l’environnement du site.

Les options techniques envisagées comprennent un accès pour les engins mécaniques, indispensables au montage et au démontage saisonniers de la structure. L’accès côté Est devrait toutefois se compliquer, d’où le besoin d’une solution adaptable et déplaçable selon les mouvements de la dune. Cette souplesse vise à protéger le site et à garantir une visite sûre pour tous.

Comment concilier nature et accueil du public

Le remplacement répond aux recommandations du BRGM et à une gestion proactive des risques. L’objectif reste d’assurer un accès sûr et durable à ce site naturel, dans un milieu qui évolue sans cesse.

Avec l’installation du nouvel escalier en 2027, les gestionnaires entendent concilier préservation de la nature et accueil du public.