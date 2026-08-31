Microplastiques dans l’eau : découvrez comment les éliminer en 5 minutes avec un objet que tout le monde a chez soi

Faire bouillir l’eau du robinet pendant 5 minutes, la laisser reposer une dizaine de minutes puis la filtrer à travers un simple filtre à café : c’est la méthode mise au point par des chercheurs de l’université de Jinan, en Chine, pour se débarrasser d’une grande partie des microplastiques présents dans l’eau. Résultat de ce protocole, selon leurs travaux : une baisse d’environ 80 % de la concentration en particules.

Les scientifiques ont d’abord mesuré la quantité de microplastiques dans plusieurs échantillons d’eau du robinet, avant de les faire bouillir. Le taux moyen relevé s’élevait à 1 milligramme par litre, une donnée relayée par le magazine Courrier International. L’étude a été publiée fin février 2024 dans la revue Environmental Science & Technology Letters.

Le calcaire piège les particules de plastique

Le mécanisme repose sur la nature de l’eau utilisée. Il faut qu’elle soit dure, c’est-à-dire chargée en minéraux comme le calcium et le magnésium. Sous l’effet de la chaleur, ces sels forment naturellement du carbonate de calcium, qui se solidifie et emprisonne les particules de plastique dans des structures cristallines. Ces amas deviennent alors faciles à retirer avec un filtre ordinaire.

Des chercheurs de l’université médicale de Guangzhou ont, de leur côté, chiffré l’efficacité de la méthode selon la teneur en calcaire de l’eau : avec une eau contenant 300 milligrammes de carbonate de calcium par litre, l’ébullition élimine jusqu’à 90 % des microplastiques et nanoplastiques flottants.

Avec seulement 60 milligrammes par litre, ce taux tombe à environ 25 %. Pour la consommation courante, la concentration jugée optimale se situe entre 80 et 100 milligrammes par litre.

Eddy Zeng, coauteur de cette étude, a précisé au journal anglais New Scientist l’ampleur du bénéfice pour la santé : « Nous estimons que l’exposition aux microplastiques et nanoplastiques liée à la consommation d’eau bouillie est alors de deux à cinq fois moindre qu’avec l’eau du robinet habituelle. »

La méthode n’a rien d’un remède universel. Son efficacité dépend surtout de la qualité et de la composition de l’eau utilisée : une eau douce, pauvre en minéraux, ne produira pas assez de calcaire pour piéger les particules, et le gain restera limité.

Les microplastiques, ces fragments invisibles à l’œil nu issus de la dégradation lente des plastiques, se sont invités partout : dans les nuages, les sols, jusqu’au sommet des montagnes, et jusque dans le placenta des femmes enceintes. Une étude parue en 2019 dans la revue Environmental Science and Technology estimait qu’un être humain en ingère et en inhale au moins 74 000 particules chaque année.

Une autre étude, publiée début 2024, a par ailleurs révélé que l’eau vendue en bouteille en plastique pouvait en contenir jusqu’à cent fois plus qu’estimé jusque-là.