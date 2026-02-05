Les scientifiques en alerte face à une collision spatiale aux conséquences imprévisibles

La récente attention portée à l’astéroïde 2024 YR4 rappelle l’importance des observations astronomiques et des défenses planétaires pour notre planète et ses environs proches. Découvert par la NASA le 25 décembre de l’année précédente, cet astéroïde a d’abord semé la panique en janvier dernier, quand des probabilités de collision avec la Terre ont été annoncées. Selon BFMTV, la menace terrestre est aujourd’hui écartée, mais une collision possible avec la Lune le 22 décembre 2032 reste sous surveillance.

Ce qu’on sait et les probabilités

L’astéroïde 2024 YR4 a suscité des inquiétudes début 2025, avec une probabilité alors évoquée de plus de 3 % de collision avec la Terre. Les analyses menées fin février, avec des instruments comme le James Webb Space Telescope (JWST) et le Télescope Gemini North, ont rassuré : la probabilité d’un choc terrestre pour cette date est désormais nulle, soulignant l’importance de la surveillance spatiale. Selon les experts, la Terre est hors de danger pour plus de 100 ans.

Le nouvel angle d’observation concerne une possible collision avec la Lune, dont la probabilité a varié, atteignant 4,3 % avant d’être ajustée à 3,8 %. La recherche mondiale a coordonné l’emploi de grands télescopes au sol et du JWST pour affiner les mesures. Le JWST, situé à 1,5 million km de la Terre, poursuivra ses analyses pour mieux cerner la trajectoire de YR4. La prochaine campagne d’observation est programmée pour fin avril ou début mai.

Ses caractéristiques physiques

Les études indiquent un astéroïde d’un diamètre estimé entre 53 et 67 m, soit l’équivalent d’un immeuble de dix étages, avec une rotation rapide de 19,46 minutes. Ces données, obtenues grâce au Télescope Gemini North, suggèrent une masse assez compacte, probablement un bloc rocheux solide, ce qui réduit les chances qu’il se désintègre sous l’effet de la rotation. Son type spectral « S », riche en silicates, le classe parmi les astéroïdes silicatés fréquents dans notre système solaire.

Si la Lune était heurtée, quelles conséquences ?

En cas de collision avec la Lune, plusieurs répercussions sont envisagées, rappelant l’ampleur d’une explosion cosmique. Le cratère formé pourrait atteindre 1 200 m de diamètre, à l’image du Meteor Crater en Arizona. Un choc de cette ampleur sur la Lune serait rare. « Ce serait incroyable », dit l’astronome Julia de Leon, d’autant plus qu’on n’a jamais observé une collision pour des objets de plus de 50 m.

La collision pourrait éjecter jusqu’à 10 000 tonnes de matériau lunaire, propulsant ces fragments dans l’espace entre la Terre et la Lune. Avec une vitesse d’éjection estimée à 2,4 km/s, ces débris augmenteraient les retombées de météorites lunaires sur Terre. Si cela ravira les collectionneurs, ça pourrait aussi poser davantage de risques pour les satellites et les stations spatiales avoisinantes.