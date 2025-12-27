Un astéroïde énorme a frôlé la Terre sans que vous s’en rendiez compte

Un astéroïde de la taille d’un bus a frôlé la Terre, invisible aux yeux du grand public.

Photo of author
Clément Prat
Publié le
Lecture : 2 min
0
Un astéroïde énorme a frôlé la Terre sans que vous s’en rendiez compte
Un astéroïde énorme a frôlé la Terre sans que vous s’en rendiez compte | RSE Magazine

Le 22 décembre 2025, un événement astronomique discret mais notable a eu lieu : un astéroïde « de la taille d’un bus » a survolé l’orbite terrestre à plusieurs centaines de milliers de kilomètres, confirme le journal Charente Libre. Invisible à l’œil nu et passé inaperçu du grand public, ce survol a toutefois été suivi de près par la NASA pour s’assurer que notre planète ne courait aucun risque.

Surveillance et trajectoire : le boulot précis de la NASA

Dès que la proximité de cet astéroïde (identifié comme un Objet Proche de la Terre (NEO)) a été détectée, les équipes de la NASA se sont mises en action. Grâce à une détection précoce et à un suivi méthodique, la trajectoire a été calculée bien avant le passage. Les données ont confirmé que le survol rapproché ne présentait « aucun danger pour la planète », écartant tout risque d’impact.

Cet épisode s’inscrit dans une routine bien rodée de surveillance des astéroïdes, où les scientifiques vérifient que ces corps célestes ne perturbent ni l’environnement spatial, ni nos infrastructures terrestres. Malgré une distance astronomique notable, l’astéroïde n’a « jamais pénétré dans l’atmosphère terrestre », garantissant la sécurité de la Terre.

Un phénomène discret mais précieux pour la science

Même s’il est passé inaperçu pour la plupart, cet astéroïde compte pour les chercheurs, car ces survols sont des occasions précieuses d’affiner nos connaissances sur la dynamique de l’espace proche grâce à l’observation astronomique. La surveillance continue permet non seulement de « mesurer et anticiper » les trajectoires, mais aussi de renforcer nos systèmes de détection précoce.

Les observations menées par la NASA et par les équipes scientifiques fournissent des enseignements concrets pour améliorer les modèles de trajectoire et notre compréhension de l’environnement cosmique, renforçant ainsi nos défenses planétaires. En tant qu’objets dont l’orbite s’approche de celle de la Terre, ces NEO sont au centre de nombreux projets de recherche visant à protéger notre planète contre d’éventuelles menaces futures.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

« La carte fait froid dans le dos » : ces pays pourraient devenir invivables avant la fin du siècle
Actualité

« La carte fait froid dans le dos » : ces pays pourraient devenir invivables avant la fin du siècle

Ils ont injecté du sel dans du bois… et obtenu un plastique « parfait » qui affole les scientifiques
Actualité

Ils ont injecté du sel dans du bois… et obtenu un plastique « parfait » qui affole les scientifiques

Recyclage Plastique
Actualité

Recyclage : l’Union européenne prépare un tournant industriel majeur

30 km/h partout et pour tous à Paris
UrbanismeActualité

ZFE prolongée en 2026 : quels impacts pour le transport à Paris ?

Solstice d’hiver : la date précise où les journées rallongent vraiment
Actualité

Solstice d’hiver : la date précise où les journées rallongent vraiment

Prix Nymphéas : qui sont les grands lauréats de l’édition 2025 ?
Actualité

Prix Nymphéas : qui sont les grands lauréats de l’édition 2025 ?

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés