Les chercheurs n’en reviennent toujours pas : l’apparition terrifiante d’un requin blanc record en Atlantique

Au large de l’Atlantique Nord, au cœur d’eaux à la fois vastes et mystérieuses, un spécimen d’exception retient l’attention des chercheurs et des passionnés de la vie marine. Contender, un grand requin blanc mâle mesurant 4,3 mètres et pesant près de 750 kg, illustre la force brute de son espèce et ouvre aussi une fenêtre intéressante sur l’étude des techniques de chasse sophistiquées des grands prédateurs marins. Avec une espérance de vie d’environ 70 ans et une estimation d’âge autour de 30 ans, ce requin mature est observé de près pour mieux comprendre son comportement.

Un aventurier des mers

Récemment repéré dans le golfe du Saint-Laurent au Canada, Contender avait été aperçu pour la dernière fois au large de la Floride en janvier. Les signaux de sa balise, relevés le 29 septembre et le 2 octobre, laissent entendre qu’il se dirige vers le sud, vers des eaux plus chaudes en Floride. Ce déplacement, qui sort de l’ordinaire pour son espèce dans l’Atlantique Nord, montre qu’il peut parcourir de sacrées distances, illustrant la migration des espèces.

La balise, fixée sur Contender en janvier 2025 par l’organisation OCEARCH, permet de suivre ses allées et venues grâce à un traceur qui envoie un signal chaque fois que sa nageoire dorsale se montre entièrement hors de l’eau. Ce dispositif, prévu pour durer cinq ans, offre ainsi aux chercheurs une belle opportunité pour étudier ses déplacements.

Alimentation et répercussions sur l’écosystème

À l’approche de l’hiver, Contender ajuste son régime alimentaire pour prendre du poids. Il rôde autour des colonies de phoques afin de constituer des réserves énergétiques, illustrant ce qu’on appelle le « winter body ». Ce mode de vie a des répercussions sur l’écosystème. En régulant le nombre de phoques, il aide indirectement à sauvegarder les stocks de poissons, puisque ces mammifères consomment moins de proies.

Chris Fischer, fondateur et chef d’expédition d’OCEARCH, cité par Geo : « La réduction de la consommation de poissons par les phoques, sous l’effet de ce stress, aide à préserver nos stocks. » Ce mode de régulation naturelle montre bien le rôle écologique crucial que peut jouer un requin comme Contender pour l’équilibre des mers.

Rôle scientifique et historique

L’étude de Contender représente une opportunité majeure pour approfondir nos connaissances sur le comportement et la reproduction des grands requins blancs. Les gros mâles matures, comme lui, permettent de mieux cerner le calendrier et les lieux d’accouplement. Même si ces individus revêtent une importance de taille, aucun site de reproduction n’a encore été déniché dans aucune des neuf populations recensées.

Si l’on jette un coup d’œil au passé, on constate que la population de grands requins blancs a connu un déclin drastique, avec une perte avoisinant les 90 % entre les années 1960 et 1980. Cette baisse spectaculaire rappelle combien il est urgent de les étudier et de les protéger, soulignant l’importance de la protection des espèces. Chris Fischer rappelle d’ailleurs : « Nous avons tellement réduit la population de requins blancs dans les années 1960, 1970 et 1980 que nous sommes aujourd’hui à seulement 9 % de celle d’origine. »