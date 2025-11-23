Panique sur la côte bretonne : un requin jamais vu en France capturé par hasard dans le Finistère

Un événement des plus surprenants a eu lieu récemment au large des côtes françaises. Le 21 octobre 2025, un pêcheur a accidentellement attrapé un spécimen de requin-renard à gros yeux (Alopias superciliosus), rapporte France Info. Rarement aperçu dans cette partie du globe, ce requin, long de plus de 4 mètres, constitue la toute première observation avérée dans les eaux hexagonales, plus exactement dans le Finistère, en France.

Ses particularités étonnantes

Ce requin-renard à gros yeux est une créature fascinante dont les traits distinctifs ne laissent personne indifférent. Son nom scientifique, Alopias superciliosus, évoque ses grands yeux apparents, parfaits pour explorer les profondeurs sombres où il vit. Sa très longue queue lui sert à assommer les bancs de poissons, rendant la chasse bien plus efficace.

On peut mesurer jusqu’à 5 mètres pour ce prédateur qui évolue souvent jusqu’à 1 000 mètres de profondeur. Habituellement protégé et très rare, il n’avait jamais été officiellement signalé dans les eaux métropolitaines françaises avant cet événement, soulignant l’importance de la protection des espèces. S’agissant de sa vulnérabilité, sa commercialisation est formellement interdite en Europe.

Que se passe-t-il après la capture ?

Une fois capturé, le requin a été remis aux experts de la station marine de Concarneau. À la demande des Affaires Maritimes, une série d’analyses a été prévue pour mieux connaître cet animal hors du commun. Les chercheurs ont pris le temps de mesurer, photographier et prélever des échantillons afin de recueillir le maximum d’informations sur ce spécimen unique.

Parmi les experts impliqués figure Samuel Iglésias, un chercheur reconnu, qui s’est attelé aux analyses scientifiques, contribue à la recherche scientifique sur cet animal hors du commun. En parallèle, Benoît Bourlès, ichtyotaxidermiste réputé, a supervisé la mise en peau du requin pour sa conservation naturelle. Cette démarche permet d’enrichir les connaissances sur l’espèce tout en garantissant la préservation du spécimen sur le long terme.