Des orques s’attaquent aux requins blancs : la scène que personne n’aurait cru possible

Pendant des années, les grands requins blancs régnaient en maîtres sur l’océan. Aujourd’hui, ils se retrouvent face à un adversaire inattendu : les orques. Ces mammifères marins ont mis au point une technique de chasse bien rodée pour s’en prendre aux requins, bouleversant ainsi l’équilibre de certaines zones marines. On a ainsi repéré des scènes de chasse en Afrique du Sud, en Australie et en Californie. Récemment, de nouvelles images capturées au large du Mexique viennent enrichir le tableau de cette prédation.

Ce qui se passe au large du Mexique

Dans les eaux du Pacifique mexicain, de véritables scènes spectaculaires se sont déroulées : de jeunes requins blancs se sont retrouvés la proie d’attaques orchestrées par des orques. Le 15 août 2020, puis le 3 août 2022, des chercheurs ont réussi à filmer ces échanges en utilisant une caméra Canon EOS-1D X Mark II ainsi que des drones DJI. Ces événements ont eu lieu dans le sud-ouest du Golfe de Californie, précisément aux coordonnées 24°19’07.1”N 110°28’33.2”W. Lors de ces observations, les orques se sont distinguées grâce à des cicatrices bien visibles.

Des techniques de chasse ingénieuses

Les orques montrent une intelligence impressionnante lorsqu’il s’agit de chasser en groupe. Elles retournent les jeunes requins blancs sur le dos, exploitant ainsi une faiblesse naturelle appelée immobilité tonique, explique Futura Science. Grâce à cette astuce, elles accèdent facilement au foie des requins, une source riche en graisses et en nutriments nécessaires à leur alimentation. La précision de cette manœuvre témoigne de la capacité d’adaptation et de spécialisation des orques face à différentes proies.

Le groupe d’orques et ses répercussions

Le groupe observé est dirigé par un mâle connu sous le nom de Moctezuma. Il se compose de plusieurs femelles adultes et de subadultes. Ce groupe, qui fait partie d’une population encore mal définie, est réputé pour sa chasse opportuniste. Certaines orques semblent même se spécialiser dans la prédation des requins blancs. Conséquence : les requins se voient contraints de délaisser leurs zones habituelles d’alimentation lorsqu’ils détectent la présence de ces orques spécialisées.

Conséquences écologiques et perspectives scientifiques

La chasse ciblée sur les jeunes requins blancs a plusieurs répercussions sur l’environnement marin, influençant la migration inhabituelle des requins vers d’autres régions. Par ailleurs, les variations climatiques influencent déjà la répartition géographique des juvéniles, ce qui pose des questions sur la sécurité des baigneurs. Pour mieux comprendre ces relations complexes, les scientifiques demandent un suivi scientifique plus soutenu du Golfe de Californie afin de protéger les habitats stratégiques des requins.

L’étude qui détaille ces observations a été publiée dans la revue « Frontiers in Marine Science« . Elle met en avant l’intelligence sociale des orques, qui partagent non seulement leur nourriture, mais également leurs techniques de chasse avec les jeunes membres du groupe.