La Terre craque sous nos pieds : ce continent est littéralement en train de se couper en deux

La tectonique des plaques, ce phénomène géologique fascinant, travaille sous nos pieds et en Afrique de l’Est elle est particulièrement active. Les scientifiques rappellent que la croûte terrestre n’est pas une surface immobile mais un assemblage de plaques rocheuses qui bougent en permanence. Poussés par la chaleur intense du centre de la Terre, ces mouvements ont des conséquences visibles. En Afrique de l’Est, ce déplacement crée un vaste rift qui, à terme, pourrait donner naissance à un nouvel océan.

Ce qui provoque le rift

Ce processus de rupture, ou « rift », est provoqué par des courants de roche brûlante qui remontent vers la surface terrestre. Ces « upwellings » (remontées de roche chaude du manteau) étirent la croûte jusqu’à la fissurer, formant des fossés d’effondrement et des crevasses impressionnantes. On peut l’imaginer comme une tablette de chocolat qu’on tord jusqu’à ce qu’elle se brise. Dans les zones touchées, notamment le long du Rift Est-Africain, des fissures peuvent apparaître du jour au lendemain, endommageant des infrastructures comme des routes, des ponts et des pipelines sans prévenir.

Ce que ça change pour l’environnement et les gens

Même si ce phénomène est lent, estimé à environ 7 mm par an selon le CNRS, il est déjà perceptible. D’après Le Journal du Net, le continent pourrait voir une partie de sa région orientale, comprenant l’Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, se détacher pour former une nouvelle île. Géophysiquement, cela se traduit par des séismes fréquents et une forte activité volcanique : les fractures facilitent la remontée du magma.

Pour autant, ces événements attirent parfois plus qu’ils ne repoussent. Les cendres volcaniques enrichissent les sols, rendant les terres plus fertiles, et les paysages spectaculaires créés par les rifts séduisent de nombreux habitants. Ces territoires, à la fois fascinants et dangereux, sont pourtant peuplés par des millions de résidents malgré les risques.

Des preuves et des observations récentes

Parmi les exemples récents, la série de séismes de 2005 à l’ouest de l’Éthiopie a ouvert une fissure géante de 60 km de long. En quelques minutes, la terre s’est écartée de deux mètres, un phénomène qui, en temps normal, aurait pris des siècles. Cette rupture visible montre bien que le changement est en cours. La vallée du Grand Rift, qui s’étend sur plus de 6 000 km du nord au sud, est une preuve tangible de la force géologique à l’œuvre.

Ce terrain est un véritable laboratoire pour la tectonique des plaques. Des chercheurs comme Gilles Chazot rappellent que « les océans sur Terre naissent de la fracturation d’un continent qui se sépare en deux ». L’Afrique de l’Est est donc non seulement un lieu privilégié pour étudier ces phénomènes, mais aussi un témoin vivant de l’évolution continue de la planète.

Face à cette dynamique, la Corne de l’Afrique, comprenant Djibouti, la Somalie et le Kenya, se trouve à un carrefour stratégique. Du fait de sa position à l’entrée de la mer Rouge et du canal de Suez, tout changement géographique pourrait modifier considérablement les routes du commerce international, renforçant l’importance géopolitique de la région.