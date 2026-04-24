Des géologues tombent sur un gisement d’or six fois plus riche que la plupart des mines : « on n’avait jamais vu une teneur pareille »

La compagnie canadienne Founders Metals Inc. a annoncé récemment une découverte d’un gisement d’or notable sur le site de Maria Geralda, dans le sud-est du Suriname. Cette trouvaille pourrait bien changer la donne pour l’activité minière dans la région, avec des répercussions économiques pour le pays et les communautés locales.

Une trouvaille qui fait parler d’elle

Le forage MG003 sur le site de Maria Geralda a mis au jour un intervalle de 22,5 mètres contenant 11,88 grammes d’or par tonne de roche, une teneur bien au-dessus des normes généralement exploitées, situées entre 1 et 2 g/t, ce qui est une prouesse dans l’exploration géologique. Cette concentration, obtenue ce printemps, est d’une rare densité pour le secteur et pourrait modifier les méthodes d’exploitation dans cette partie du Bouclier de la Guyane.

Les résultats, validés par des rapports géologiques et publiés par Founders Metals Inc., ont été salués par la direction. Colin Padget, président et directeur général, a déclaré : « Ce sont là certaines des minéralisations les plus riches que nous ayons rencontrées à ce jour. ». Un carottage aussi riche signifie moins de matériau à transporter et à traiter pour extraire l’or, ce qui motive le lancement d’études d’ingénierie plus poussées sur le site.

Géologie et potentiel régional

Maria Geralda se situe dans la province géologique du Bouclier de la Guyane, qui s’étend sous le Suriname, le Guyana, la Guyane française, et des parties du Venezuela et du Brésil. Âgé d’environ deux milliards d’années, ce territoire est connu pour ses gisements minéraux, dont les importantes mines d’or de Rosebel et Merian.

Le district d’Antino, où convergent des systèmes liés à des intrusions et à des cisaillements, présente une géologie favorable à la formation de tels gisements, comme l’explique Vincent Combes, géologue structural chez Founders Metals. La découverte s’inscrit après une prospection systématique qui a mis en évidence une anomalie géochimique notable.

Plus de 54 % des échantillons de sol analysés ont montré la présence d’or, ce qui renforce l’intérêt pour la zone identifiée de 500 m par 400 m. Founders Metals prévoit de poursuivre les forages de suivi pour tester le potentiel en profondeur et le long du pendage.

Ce que ça change sur le plan économique et logistique

Pour un pays comme le Suriname, dont l’économie repose largement sur les ressources naturelles, une telle découverte a beaucoup de portée, notamment en termes de réserves d’or. L’or et le pétrole représentent près de 90 % des recettes d’exportation du pays, et une expansion minière peut créer des emplois, générer des redevances substantielles et attirer des investissements en infrastructures dans des districts isolés.

Mais la zone pose des défis logistiques : forêt dense et pluies abondantes compliquent les opérations sur le terrain. Le cadre réglementaire du Suriname est en cours de révision et demande une exploitation responsable, avec des études environnementales préalables et une transparence sur le suivi des redevances. Le gouvernement a adopté en 2022 des lignes directrices sur ces points, auxquelles Founders Metals dit vouloir se conformer strictement.

La situation locale est encore plus complexe : les leaders communautaires des districts de Tapanahony et Lawa réclament des consultations ouvertes sur l’accès aux terres, pour que le développement profite aussi aux populations locales.