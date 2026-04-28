Pourquoi de plus en plus de maraîchers posent du carton au sol au lieu de désherber : cette technique est bluffante

Transformer un surplus de carton de la maison en ressource pour le jardin, c’est une astuce écoresponsable à la fois pratique et écologique. Le carton, fabriqué à partir de fibres de bois, est biodégradable et peut aider à freiner la pousse des mauvaises herbes tout en contribuant à la qualité du sol. En l’utilisant, on réduit aussi ses déchets et on profite d’un matériau gratuit qu’on a souvent sous la main.

Ce qu’on peut faire avec le carton au jardin

Le carton sert à plusieurs choses au potager. L’une des utilisations courantes, c’est la création de nouvelles plates-bandes sans labour (méthode « no-till » ou « no-dig ») : posé sur une zone envahie, il étouffe la végétation en bloquant la lumière. Recouvert de feuilles mortes, de tontes ou de broyat, il empêche la germination des mauvaises herbes grâce à des techniques de paillage.

On peut aussi ajouter du carton au compost pour apporter du carbone, tout comme la réutilisation des vieux papiers pour améliorer le jardinage. Pour soigner l’esthétique, on recouvre parfois le carton d’un paillis, ce qui cache la base tout en servant dans les techniques de culture en lasagnes ou pour faire des buttes autofertiles. En permaculture, il sert souvent de fond pour monter des buttes de culture.

Comment l’utiliser et pourquoi ça marche

Pour ouvrir une nouvelle plate-bande, commencez par poser une couche de carton brun ondulé à l’endroit voulu. Arrosez généreusement pour qu’il s’ajuste au sol et commence à se décomposer. Ensuite, recouvrez le carton d’une couche de compost ou d’autres matières organiques, puis arrosez de nouveau.

En se décomposant, le carton apporte de la matière carbonée qui nourrit champignons et micro‑organismes du sol. Cette façon de faire protège les micro‑organismes utiles, limite l’érosion et peut réduire les besoins en eau. Aaron Steil, spécialiste de l’horticulture, affirme que « le carton est excellent pour tuer la végétation existante afin de créer une plate-bande de jardin. »

Quel carton choisir (et les précautions à prendre)

Il faut faire attention au type de carton utilisé pour ne pas nuire au sol. Privilégiez les cartons bruns non imprimés, sans encres colorées ni plastification. Enlevez les bandes adhésives et les agrafes avant de les poser. Évitez les cartons glacés, vernis ou contenant du scotch.

Évitez aussi de mettre des couches trop épaisses, qui risquent de gêner la circulation de l’eau et de l’air dans le sol ; c’est particulièrement vrai autour de plantes déjà en place. L’arrosage est nécessaire pour que la décomposition se fasse correctement. Comme le dit Jan Johnsen, « pour assurer l’absorption d’eau, le paillis ou le compost posé au-dessus du carton doit être suffisamment léger pour laisser l’eau pénétrer jusqu’au carton et aux couches de sol. »