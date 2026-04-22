Hydrogène : Uber investit dans HysetCo et accélère la transition

L’hydrogène s’impose progressivement comme une alternative crédible pour décarboner la mobilité urbaine. En investissant dans la société française HysetCo, Uber ouvre une nouvelle étape pour les taxis et VTC zéro émission.

Une avancée majeure pour la mobilité hydrogène

Le 22 avril 2026, Uber a officialisé son entrée au capital de HysetCo, une entreprise française spécialisée dans la mobilité hydrogène. Cette opération constitue une première historique pour la plateforme américaine, qui n’avait encore jamais investi dans une société hexagonale. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à accélérer la transition écologique de ses activités en Europe, avec l’objectif de réduire drastiquement l’empreinte carbone des transports urbains.

Dans ce contexte, Uber entend diversifier les solutions technologiques au-delà du tout électrique. L’entreprise considère en effet que l’hydrogène représente une alternative pertinente, notamment pour les usages intensifs. « Cet investissement illustre notre engagement à soutenir des solutions innovantes pour une mobilité plus durable », a fait savoir Uber par communiqué.

Cette prise de participation intervient alors que la pression réglementaire et sociétale s’accentue sur les acteurs du transport. Plusieurs grandes métropoles européennes imposent déjà des restrictions aux véhicules thermiques. Dès lors, les plateformes comme Uber doivent adapter rapidement leur modèle.

Taxis à hydrogène : pourquoi Uber mise sur cette technologie ?

L’hydrogène présente plusieurs avantages décisifs dans le secteur des taxis et VTC. Contrairement aux véhicules électriques à batterie, les voitures à hydrogène offrent un temps de recharge très rapide, comparable à celui d’un plein d’essence. Ce critère est déterminant pour les professionnels, dont la rentabilité dépend directement du temps passé sur la route. Par ailleurs, ces véhicules n’émettent aucun CO2 à l’usage, les émissions directes sont nulles. Cela en fait une solution particulièrement attractive dans les zones urbaines soumises à des politiques de réduction des émissions.

Autre atout majeur : l’autonomie. Les véhicules hydrogène permettent de parcourir de longues distances sans interruption, ce qui correspond parfaitement aux besoins des chauffeurs VTC. Selon plusieurs analyses récentes, cette technologie apparaît complémentaire à l’électrique, notamment dans les usages intensifs et continus.

Enfin, l’hydrogène permet d’éviter certaines contraintes liées aux infrastructures de recharge électrique, encore insuffisantes dans certaines zones. Toutefois, son développement reste conditionné à l’expansion d’un réseau de stations adaptées, un point sur lequel HysetCo se positionne précisément.

HysetCo, un acteur clé de la mobilité hydrogène en France

Créée pour accélérer la transition vers une mobilité propre, HysetCo propose une approche intégrée unique sur le marché. L’entreprise ne se contente pas de fournir des véhicules : elle développe une solution complète incluant la production d’hydrogène, sa distribution et l’exploitation des flottes.

Concrètement, HysetCo offre aux chauffeurs un modèle clé en main. Celui-ci comprend le véhicule, son entretien ainsi que l’accès à des stations de recharge hydrogène. Cette approche vise à lever les principaux freins à l’adoption de cette technologie, notamment les coûts initiaux et les contraintes logistiques.

L’entreprise cible en priorité les taxis et VTC, un segment particulièrement stratégique pour la décarbonation des transports urbains. Elle exploite déjà une flotte d’environ 100 véhicules et opère plusieurs stations en Île-de-France. Cette implantation dans une région dense et fortement urbanisée constitue un terrain idéal pour tester et déployer des solutions à grande échelle.

Par ailleurs, HysetCo bénéficie d’un positionnement pionnier en France, où la filière hydrogène est encore en phase de structuration. Son modèle intégré attire désormais des partenaires internationaux, à l’image d’Uber.

L’hydrogène, un levier pour accélérer la transition des VTC

L’investissement d’Uber dans HysetCo pourrait jouer un rôle d’accélérateur pour la filière hydrogène en France et en Europe. En soutenant un acteur local, la plateforme contribue à structurer un écosystème encore émergent.

De plus, cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de décarbonation. Uber s’est engagé à proposer exclusivement des véhicules zéro émission dans plusieurs grandes villes européennes d’ici les prochaines années. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise doit multiplier les solutions et ne pas dépendre uniquement de l’électrique.

Dans cette optique, l’hydrogène apparaît comme un complément stratégique. Il permet notamment de répondre aux contraintes spécifiques des chauffeurs professionnels, tout en offrant une expérience comparable aux véhicules thermiques en termes de rapidité et de flexibilité.

Cette collaboration pourrait également stimuler les investissements dans les infrastructures et favoriser l’émergence d’un réseau plus dense de stations hydrogène. À terme, cela pourrait bénéficier à l’ensemble du secteur de la mobilité.

Enfin, cette opération met en exergue l’attractivité croissante de l’écosystème français dans le domaine des technologies propres. En choisissant HysetCo, Uber envoie un signal fort sur le potentiel de l’innovation hexagonale dans la transition énergétique.