Un expert révèle l’astuce qu’il utilise chez lui pour éloigner les abeilles charpentières de sa terrasse

Ces abeilles un peu envahissantes sont souvent vues comme une nuisance par les propriétaires, mais elles restent des pollinisateurs précieux. Les abeilles charpentières, ou Xylocopa spp., viennent d’Amérique du Nord et jouent un rôle utile dans la nature.

Comment les reconnaître

On les appelle aussi les « grosses abeilles » parce qu’elles ressemblent aux bourdons. Elles s’en distinguent par un abdomen noir et brillant, sans bandes poilues, et par une marque blanche ou jaune bien visible sur la tête, explique Southern Living. Parmi les espèces, l’abeille charpentière de l’Est est particulièrement fréquente.

Leur mode de vie et comportement

Ce sont des abeilles solitaires, pas des espèces sociales qui vivent en ruche. Elles creusent leurs propres galeries dans le bois pour nicher et pondre, et réapparaissent au printemps pour s’accoupler. Elles peuvent sembler intimidantes quand elles bourdonnent ou foncent vers une menace, mais elles restent peu agressives. Les mâles, rassurez-vous, n’ont même pas d’aiguillon.

Elles pollinisent les fleurs sauvages, les arbres à fleurs et certaines cultures agricoles. Elles pratiquent la pollinisation par vibration, une technique qui libère du pollen que d’autres abeilles ne peuvent pas atteindre. En revanche, elles peuvent abîmer les structures en bois, terrasses, balançoires, meubles, en creusant des trous d’environ 12,7 mm, et laissent derrière elles de petits tas de sciure.

Prévention et comment intervenir

Protection du bois : appliquer de la peinture ou des scellants décourage ces abeilles, qui préfèrent le bois brut et tendre comme le pin, le cèdre et le cyprès.

Boucher les trous : utilisez du mastic, des chevilles ou de la laine d’acier pour sceller les trous existants, idéalement en automne, après le départ des abeilles.

Répulsifs naturels : des méthodes naturelles comme frotter de l’huile d’amande sur les surfaces concernées peuvent être efficaces pour décourager les abeilles charpentières.

Pièges et alternatives : des pièges en bois imitant les sites de nidification peuvent attirer et capturer les abeilles, surtout si une abeille morte attire ses congénères. Proposer des sites de nidification alternatifs, comme des blocs de bois non traités placés loin de la maison, peut aussi les détourner.

Si la structure est sérieusement menacée, faites appel à un professionnel de la lutte antiparasitaire pour l’utilisation d’insecticides.

Préserver les abeilles sans sacrifier votre maison

On peut protéger sa maison tout en respectant ces insectes. Évitez de les détruire sans raison, car la cohabitation avec les insectes est souvent plus bénéfique. Des interventions par des apiculteurs, l’utilisation de méthodes olfactives naturelles, ou la mise en place de pièges pour les relâcher ailleurs permettent de trouver un juste milieu entre la protection de la biodiversité et celle de vos structures en bois, en adoptant une stratégie écologique.