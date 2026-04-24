Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais seuls 7 pays sur 195 survivraient à un effondrement mondial : voici la liste

Dans un monde incertain, sept pays semblent avoir une chance de survie face à l’effondrement global.

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais seuls 7 pays sur 195 survivraient à un effondrement mondial : voici la liste
Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais seuls 7 pays sur 195 survivraient à un effondrement mondial : voici la liste © RSE Magazine

Dans un monde où les scénarios catastrophiques inquiètent de plus en plus, repérer les régions capables de continuer à fonctionner malgré un effondrement global de la civilisation devient un sujet de recherche important. Ces « nœuds de complexité persistante » désignent des zones géographiques susceptibles de garder une certaine organisation complexe, même face à des événements extrêmes comme des perturbations climatiques, une extinction de masse ou un hiver nucléaire. Plusieurs études récentes cherchent à identifier les atouts géographiques, énergétiques et agricoles qui pourraient permettre à certaines nations de survivre à de tels drames.

Quels scénarios et comment on les analyse

Parmi les scénarios pris en compte figurent des changement climatique, des événements d’extinction de masse et des pertes soudaines d’ensoleillement provoquées par des guerres nucléaires, des éruptions de supervolcans ou des impacts d’astéroïdes. Ces situations peuvent réduire fortement l’ensoleillement pendant plusieurs années, arrêter le trafic maritime mondial et perturber les systèmes alimentaires en une seule saison de culture.

Deux études majeures examinent ces questions. La première, publiée dans la revue Sustainability par Nick King et le Professeur Aled Jones du Global Sustainability Institute à Anglia Ruskin University, utilise des données de vulnérabilité climatique standard en s’appuyant sur trois critères principaux : la zone climatique océanique tempérée, la surface de terres agricoles par habitant et le potentiel indigène d’électricité renouvelable. La seconde, parue en février 2023 dans Risk Analysis et reprise par The Guardian, évalue 38 nations insulaires selon 13 facteurs de survie tels que la production alimentaire et l’auto-suffisance énergétique.

Quels pays pourraient tenir

Les recherches combinées identifient exactement sept pays avec les meilleures chances de survie. Cinq nations ayant passé les filtres les plus exigeants dans l’étude Sustainability incluent :

  • Nouvelle-Zélande, en tête grâce à ses ressources énergétiques abondantes et ses vastes terres agricoles, environ 0,023 km² par personne.
  • Islande, qui repose surtout sur la géothermie et l’hydraulique.
  • Irlande, avec un climat tempéré et une forte proportion de terres cultivées.
  • Royaume-Uni, même si sa forte densité de population est un handicap.
  • Tasmanie (Australie), malgré le caractère aride du reste du continent.

Les deux autres nations identifiées par Risk Analysis sont les Îles Salomon et Vanuatu, capables de produire suffisamment de nourriture pour leur autosuffisance alimentaire.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Uber Hydrogene Hysetco Mobilite Decarbonee Taxi
ActualitéActeursBonnes pratiquesConsomm'actionÉcologie industrielleMode de vie

Hydrogène : Uber investit dans HysetCo et accélère la transition

Votre citronnier ne donne presque rien ? On vous révèle le geste qui change tout et qu'il faut faire en avril
Développement durable

Ce dont votre citronnier a besoin en avril pour prospérer et produire des fruits volumineux et abondants

La Commission de régulation augmente les tarifs d’acheminement d’électricité
ÉnergieBonnes pratiquesDéveloppement durableécologie

Plus de la moitié de l’électricité produite en 2025 a été renouvelable

Adieu le gaspillage après récolte : les tonnes de troncs de bananier deviennent tissu et papier, les industriels du textile confirment le virage
Développement durable

Adieu le gaspillage après récolte : les tonnes de troncs de bananier deviennent tissu et papier, les industriels du textile confirment le virage

Mobility Tech Green Vehicules Entreprise Flotte Voitures Bouclier Carburant
ActualitéActeursBonnes pratiquesÉcologie industrielle

Carburant trop cher : Mobility Tech Green déploie un « bouclier » inédit pour les salariés

Dans 250 millions d'années, la France se retrouvera au centre exact du prochain supercontinent : les géologues ont déjà cartographié sa position
Développement durable

Dans 250 millions d’années, la France se retrouvera au centre exact du prochain supercontinent : les géologues ont déjà cartographié sa position

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés