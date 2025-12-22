En décembre, cette étoile rouge géante va fasciner le ciel nocturne… encore faut-il savoir où regarder

Quand on lève les yeux en hiver, Aldébaran fait souvent tourner les têtes. Dans la constellation du Taureau, elle porte les beaux surnoms de « l’œil du Taureau » et « l’Étoile rouge de l’hiver ». Visible à l’œil nu, elle attire autant les passionnés d’astronomie que les curieux qui aiment les observations astronomiques. Au-delà du spectacle céleste, elle joue un rôle important pour les scientifiques qui étudient les étoiles.

Facile à repérer dans le ciel

Aldébaran brille fort la nuit, ce qui en fait l’un des objets célestes les plus simples à observer. Elle se trouve à environ 65 à 66 années-lumière de la Terre — une distance qui relativise sa luminosité sans en diminuer la beauté. C’est une étoile rouge, plus précisément une géante rouge, reconnaissable à sa teinte orange/rougeâtre.

Pour la trouver, cherchez la constellation du Taureau, juste à côté de l’amas des Pléiades (amas d’étoiles). Depuis la France, sa position la rend visible toute l’année, mais c’est en décembre et en janvier qu’elle brille le plus. Pour les débutants, Aldébaran est un excellent point de départ : on peut la voir sans jumelles ni télescope.

Elle arrive au crépuscule de sa vie

Sur le plan scientifique, Aldébaran intéresse beaucoup les astronomes parce qu’elle est dans une phase avancée de son évolution. Comme beaucoup de géantes rouges, elle a épuisé l’hydrogène de son noyau. Résultat : sa surface se dilate et se refroidit, d’où sa couleur rougeâtre caractéristique. En observant Aldébaran, les chercheurs apprennent mieux comment se déroulent les dernières étapes de la vie d’une étoile et comment elles forment des éléments chimiques.

Son destin évolutif prévoit qu’elle deviendra une supernova dans plusieurs millions d’années, ce qui offrira des opportunités d’étude exceptionnelles à l’avenir. Les scientifiques exploitent ces étoiles pour étudier l’évolution stellaire et approfondir la compréhension des processus de nucléosynthèse des éléments chimiques. Comme le souligne Le Journal des Femmes, Aldébaran est « l’un des spectacles les plus faciles à admirer dans le ciel d’hiver », ce qui montre bien sa place tant pour la science que pour le grand public.