Copropriété : 30 % de résidences secondaires bloquent la végétalisation

La végétalisation d’une copropriété parisienne est avant tout un défi de gouvernance, plutôt que technique ou budgétaire. Avec 30 % de résidences secondaires dont les propriétaires s’opposent souvent aux travaux collectifs, les syndics et gestionnaires immobiliers font face à un défi managérial unique : comment bâtir un consensus lorsqu’une partie des acteurs n’a aucun intérêt direct à participer ? En septembre 2026, une situation claire émerge. Sur 46 000 copropriétés potentiellement végétalisables à Paris, seules 4 ont achevé leur transformation, 3 sont en travaux, et 30 projets restent à l’étude. Le blocage ne provient pas d’un manque de fonds publics, puisque la ville a déjà alloué 900 000 euros via le programme CoprOasis, mais de la difficulté à mobiliser des acteurs dispersés autour d’un projet commun.

Quand 30 % des propriétaires invisibles paralysent 70 % de volonté collective

Résidences secondaires et absence de légitimité décisionnelle

Jacques Baudier, adjoint au logement et à la rénovation de la mairie de Paris, met en lumière le problème : « Près de 30 % des logements de Paris ne sont pas habités car ce sont des résidences secondaires. Les propriétaires de ces logements votent systématiquement contre les travaux de rénovation et de végétalisation. » Cette minorité bloque chaque assemblée générale. Les propriétaires absents, souvent représentés par des mandataires peu investis, préfèrent la stabilité des charges à court terme à l’adaptation climatique. Conséquence : même avec 70 % de soutien des résidents principaux, le vote échoue faute de majorité qualifiée. France Inter documente ce phénomène dans plusieurs copropriétés parisiennes où les projets végétaux stagnent malgré l’urgence climatique.

Le rôle du syndic : médiateur ou facilitateur ?

Le syndic, traditionnellement gestionnaire administratif et comptable, doit désormais jouer le rôle de chef de projet climatique, ce qui dépasse souvent ses compétences. Morgan Blanc, paysagiste spécialisé dans les copropriétés, explique : « Au début de ma carrière, j’ai essayé de travailler sur des rénovations de jardins, mais aucun projet n’avançait sans subvention. » Cette situation montre la dépendance à l’argent public et l’incapacité des structures de gouvernance classiques à impulser une vision transformative. Le syndic doit apprendre à bâtir des coalitions, identifier les leaders informels parmi les copropriétaires et orchestrer un processus participatif, des compétences rarement abordées dans les formations immobilières.

Au-delà de la subvention : construire l’adhésion sans l’argent public

Un modèle participatif dans le Xème arrondissement

Lilette Porta, paysagiste et copropriétaire, a démontré une alternative viable. En 2020, elle a lancé un projet de végétalisation participative pour seulement 100 euros par propriétaire, sans aucune subvention publique ni appel d’offres complexe. Un simple rassemblement autour d’un projet commun motivé par le désir de « retour à la nature ». Florence, habitante, témoigne : « Quand on arrive de la rue en période de canicule, il fait au moins trois degrés de moins dans la cour grâce aux plantes. » Ce modèle prouve que l’obstacle principal n’est pas financier mais organisationnel. La clé réside dans la capacité à transformer des copropriétaires passifs en acteurs engagés. Le Parisien relate cette expérience comme un exemple de gouvernance collaborative réussie.

Convertir la contrainte réglementaire en opportunité

Les projets qui réussissent ne présentent pas la végétalisation comme une obligation écologique abstraite, mais comme une amélioration concrète du cadre de vie. Boulevard Voltaire, un projet ambitieux a coûté 60 000 euros pour 20 propriétaires, soit 3 000 euros chacun. Malgré ce coût élevé, le projet a été largement approuvé. Les responsables ont construit un récit autour de la désimperméabilisation des sols et de la création d’un espace commun valorisant le patrimoine immobilier. Le changement climatique devient alors un prétexte pour repenser la gouvernance et renforcer le lien social entre copropriétaires.

Leadership climatique en copropriété : quelles compétences pour les décideurs ?

Faciliter le changement : leçons du terrain

Eva Rocchia, responsable du programme CoprOasis à l’Agence Parisienne du Climat, constate que les projets réussis sont souvent portés par un ou deux « champions » internes capables de traduire l’enjeu climatique en bénéfices tangibles. Pour les résidents principaux âgés, l’argument sanitaire est efficace. Pour les jeunes actifs, c’est la valorisation patrimoniale et l’attractivité locative. Pour les investisseurs, la mise en conformité anticipée avec les réglementations thermiques futures. MonImmeuble détaille ces stratégies d’influence dans un webinaire récent.

Au-delà des 3 degrés Celsius : créer du sens commun

Laurent Alfonso Lo Monaco, architecte et expert en confort d’été, souligne l’importance des métriques partagées. Une copropriété qui végétalise doit mesurer l’effet thermique, mais aussi l’impact sur la biodiversité locale, la réduction de la consommation énergétique et la satisfaction des résidents. Ces indicateurs doivent être co-construits avec les copropriétaires pour renforcer le sentiment d’appropriation collective. Le Particulier rappelle que Bordeaux et Marseille lancent des initiatives similaires, confirmant l’ampleur nationale du défi.

Scalabilité organisationnelle : de 37 projets à 46 000 copropriétés, le défi systémique

En septembre 2026, le programme CoprOasis fête ses trois ans. Bilan : 37 copropriétés engagées sur 46 000 potentielles, soit 0,08 % du parc. À ce rythme, il faudrait 3 730 ans pour végétaliser Paris. Le problème ne réside pas dans la générosité des subventions, mais dans la capacité à industrialiser un modèle de gouvernance collaborative. Karine Bidart, directrice de l’Agence Parisienne du Climat, reconnaît ce défi en multipliant les webinaires de sensibilisation. Cependant, tant que la formation des syndics et des conseils syndicaux n’intégrera pas les compétences de facilitation du changement, de gestion de parties prenantes et de leadership participatif, la transition climatique restera un vœu pieux. La vraie question est de savoir comment transformer 30 % de propriétaires absents en alliés potentiels. La ville sait mobiliser quand la gouvernance suit. Reste à appliquer ces méthodes aux copropriétés, dernier bastion de l’inertie organisationnelle face à l’urgence climatique.