En 2003, un couple américain a acquis un terrain au bord d’une rivière : désormais, ses 23 hectares sont protégés à jamais

Sean et Melodye Rooney ont signé une servitude de conservation avec l’organisation Flathead Land Trust, un accord qui interdit pour toujours la subdivision ou le développement immobilier de leur propriété. Le terrain, situé à l’ouest de Whitefish, dans le Montana, s’étend sur 23 hectares le long de la rivière Stillwater.

L’accord protège près de 1,6 kilomètre de berge fluviale, des zones humides, une forêt riveraine, des broussailles et plus de 8 hectares consacrés à la production de foin. La servitude ne retire rien aux Rooney sur le plan de la propriété : le couple reste titulaire du terrain, continue d’y vivre à l’année et poursuivra la récolte de foin. Flathead Land Trust est chargée de contrôler le respect de ces conditions.

Ce type d’accord permet en général aux propriétaires de conserver leur titre de propriété et de maintenir leurs activités agricoles, tout en préservant durablement les habitats, les zones humides, les zones riveraines et les espaces ouverts, selon l’organisation.

Grizzlis, pumas et loups gris filmés par les caméras-pièges

Depuis que Sean et Melodye Rooney ont acheté le terrain en 2003, avec les parents de Sean, le couple observe la faune qui traverse la propriété, raconte Radio Mitre. Des caméras-pièges installées sur place ont enregistré la présence d’ours grizzlis, d’ours noirs, de pumas, de loups gris, d’élans, de loutres de rivière et d’aigles à tête blanche.

Le site sert aussi de point de relevé officiel pour Snapshot USA, un programme national de surveillance des mammifères coordonné par la Smithsonian Institution.

Leur fille, Brigit Rooney, coordinatrice du programme Snapshot USA, a un jour consulté une carte mémoire et trouvé une photo d’elle-même marchant sur un sentier. Huit minutes plus tard exactement, un puma était passé au même endroit. Ryan Hunter, spécialiste en protection des terres chez Flathead Land Trust, a lui-même raconté avoir vu un ours immergé dans la rivière Stillwater lors de sa toute première visite du terrain, avant même la signature de l’accord.

La rivière fonctionne comme un corridor pour ces espèces et abrite aussi la truite à tête plate et la truite fardée de l’Ouest. En 2025, la famille a lancé un projet de restauration d’un étang et des zones humides environnantes, pour renforcer encore la valeur écologique du site.

Le terrain est entouré d’autres zones protégées, ainsi que de terres du U.S. Forest Service et de la Stillwater State Forest. Selon Flathead Land Trust, ce nouvel accord renforce un corridor continu le long de la rivière et de la route 93, reliant l’habitat sauvage et les terres agricoles de la région.

L’attachement des Rooney à la vallée de Flathead ne date pas de 2003. Le grand-père de Sean s’était d’abord installé comme colon près de Cut Bank, avant de travailler pour la compagnie ferroviaire Great Northern à Whitefish. Son père, après des années passées à voyager dans le monde, était revenu enseigner l’anglais et la géologie au collège communautaire de la vallée.

Avec le temps, Sean et Melodye sont devenus les seuls propriétaires du terrain. Ils y vivent à l’année, avec, pour seul repère du passage des saisons, les images que rapportent leurs caméras-pièges.