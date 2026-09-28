Plus de 100 milliards : la lourde facture de la canicule de 2026

Les vagues de chaleur qui ont frappé l’Europe en 2026 ont engendré des pertes économiques de 113 milliards d’euros, selon Allianz Trade. L’Italie, l’Allemagne et la France concentrent près des deux tiers de cette facture salée, qui intègre non seulement les dégâts matériels mais aussi les pertes de productivité et les pressions inflationnistes.

L’Europe frappée par une facture de 113 milliards d’euros après les vagues de chaleur de 2026

En 2026, les vagues de chaleur qui ont balayé l’Europe ont causé des pertes économiques estimées à 113 milliards d’euros. D’après une étude d’Allianz Trade, le bras financier de l’assureur, trente pays européens ont vu leur PIB combiné diminuer de 0,46 %.

L’étude ne se limite pas aux dommages matériels causés par les canicules successives, mais inclut également les pertes de production industrielle et agricole, ainsi que les répercussions sur le pouvoir d’achat des ménages dues à l’inflation. Cette approche offre une vue d’ensemble du phénomène au-delà des seuls dégâts visibles.

Italie, Allemagne et France : les économies les plus touchées

Les impacts sont particulièrement concentrés sur certaines grandes économies européennes. L’Italie arrive en tête, avec des pertes évaluées à 27,8 milliards d’euros. L’Allemagne, première puissance économique du continent, suit avec 25 milliards d’euros de pertes. La France enregistre un impact de 20,1 milliards d’euros, selon BFM TV.

Malgré une économie moins puissante que celle de l’Allemagne, l’Italie subit un impact supérieur en termes absolus. Cela s’explique par une perte de croissance de 1,19 point de pourcentage, contre 0,54 point pour l’Allemagne. La vulnérabilité de secteurs comme l’agriculture méditerranéenne et le tourisme estival aggrave cette situation. En ajoutant la Belgique (9,4 milliards d’euros) et les Pays-Bas (9,2 milliards d’euros), ces cinq pays concentrent 81 % des pertes européennes.

La productivité en berne : quand la chaleur paralyse sans détruire

L’analyse d’Allianz Trade met en lumière la nature des dommages causés par la chaleur. « La chaleur peut réduire la production sans endommager visiblement les infrastructures », souligne l’assureur. Ce phénomène échappe souvent aux comptabilités traditionnelles des catastrophes naturelles.

L’assureur se base sur des données du secteur manufacturier indien montrant un lien entre chaleur intense et baisse de performance économique. La productivité des travailleurs chute et l’absentéisme grimpe lors des pics de chaleur, les employés s’absentant pour des raisons de santé ou familiales.

2027 : vers une année encore plus chaude selon les projections

La canicule de 2026 pourrait n’être que le début de phénomènes plus intenses. Allianz Trade indique qu’il est probable que 2027 soit marquée par une chaleur mondiale exceptionnelle, pouvant devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) prévoit que la température moyenne mondiale de 2026 à 2030 pourrait dépasser de 1,3 à 1,9 °C celle de 1850-1900, rapprochant dangereusement l’humanité du seuil de 1,5 °C fixé par l’Accord de Paris. Un épisode El Niño « très intense » pourrait à lui seul coûter 451 milliards de dollars à l’économie mondiale en 2027, selon Allianz Trade, avec la majorité des dégâts attendus cette année-là.