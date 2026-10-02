Des archéologues mettent au jour un trésor d’or dans 22 000 sacs d’artefacts anciens pendant une enquête sur une autoroute

Des ouvriers du bâtiment effectuant un relevé de terrain pour une future autoroute en République tchèque ont mis au jour une colonie celtique vieille de 2 200 ans. La découverte a eu lieu près de Hradec Králové, dans la région de Bohême.

Ce sondage faisait partie de la préparation du tracé de l’autoroute D35, une pratique courante avant tout grand chantier d’infrastructure en Europe. Les fouilles, menées par le Musée de Bohême orientale, basé à Hradec Králové, se sont étalées sur deux ans. L’archéologue en chef Matouš Holas a résumé dans un communiqué du Czech Center Museum Houston que si l’autoroute n’avait pas été construite, cette colonie n’aurait pas été découverte.

Le site s’étend sur environ 25 hectares (62 acres), soit l’équivalent d’environ 4 500 places de stationnement. Il date du IIe siècle avant J.-C. et relève de la période de La Tène. Contrairement aux grands établissements fortifiés qui domineront plus tard la région, cette colonie ne comporte aucune fortification ni mur défensif, signe, selon les archéologues, d’un établissement tourné vers le commerce plutôt que vers la défense.

Des centaines de pièces d’or et les moules pour les frapper

Le volume d’objets retrouvés est considérable. Les fouilles ont rempli environ 22 000 sacs de matériel. Parmi les découvertes : des centaines de pièces d’or et d’argent, dont le petit diamètre évoque les monnaies romaines de la même période, mais aussi les matrices ayant servi à les frapper.

S’y ajoutent plus de 1 000 pièces de bijouterie, fibules en bronze et en fer, perles de verre, bracelets, fragments de miroirs et des perles d’ambre venues de la Baltique.

Le site se distingue aussi par son état de conservation : rien n’indique qu’il ait été pillé. L’équipe de fouille a même relevé une concentration d’artefacts inhabituellement élevée dans la couche de terre arable. Vases métalliques, poteries fines et céramiques de luxe témoignent d’artisans qualifiés installés durablement sur place, aux côtés d’ateliers de production.

La présence d’ambre, de monnaie et de céramiques raffinées place l’établissement sur la route de l’ambre, le réseau commercial ancien reliant la mer Baltique à la Méditerranée. Le Musée de Bohême orientale décrit un centre de commerce et de production d’importance supra-régionale, relié à des routes commerciales de longue distance.

Reste une inconnue : l’identité exacte des habitants. Aucune inscription, sépulture ni marqueur tribal n’a été retrouvé pour confirmer quel peuple celtique occupait les lieux, même si la région est traditionnellement associée aux Boïens. Tomas Mangel, professeur à l’Université de Hradec Králové, a nuancé ce lien dans un entretien à Live Science, expliquant que la Bohême est traditionnellement vraiment liée aux Boïens, mais que les recherches récentes montrent que l’on peut seulement dire que les Boïens étaient installés quelque part en Europe centrale.

La colonie s’est vidée aux alentours du Ier siècle avant J.-C., sans qu’aucune trace de destruction violente n’ait été retrouvée : ni couche brûlée, ni cache d’armes, ni fosse commune. Les chercheurs privilégient l’hypothèse d’un déclin économique ou de changements environnementaux plutôt que celle d’une conquête.

Les artefacts restent sous la garde du musée. Une petite exposition a déjà ouvert ses portes au public, en attendant une présentation plus large une fois le catalogage achevé.