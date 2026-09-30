Pourquoi l’IA devient le premier risque environnemental de votre entreprise

D’ici 2030, les impacts environnementaux de l’intelligence artificielle devraient être multipliés par sept. Pourtant, cet enjeu est souvent absent des stratégies de responsabilité sociale des entreprises. Green IT dévoile ce 30 septembre 2026, lors du salon Produrable Paris 2026, la première Analyse du Cycle de Vie multicritères de l’IA mondiale. Selon le rapport, l’IA représentait 22% du budget soutenable de l’Union européenne en 2025, et cette part pourrait atteindre 156% en 2030. Comment les dirigeants peuvent-ils transformer cette menace en une opportunité de gouvernance ?

Une étude révélatrice : l’IA, un enjeu critique pour la RSE

La nouvelle étude marque un tournant pour la responsabilité des entreprises. Basée sur l’Analyse du Cycle de Vie à l’échelle mondiale, elle évalue pour la première fois seize indicateurs environnementaux et sanitaires. Frédéric Bordage, fondateur de Green IT et coauteur de l’étude, alerte : « Les pouvoirs publics n’ont pas encore saisi l’ampleur du défi. Aucun texte en France et l’AI Act européen a négligé l’environnement. » Cette absence de réglementation offre cependant une opportunité stratégique aux entreprises pionnières en matière de RSE.

Menace pour la réputation des entreprises : multiplication par 7 en 5 ans

Entre 2025 et 2030, la puissance informatique dédiée à l’IA passera de 24 à 176 gigawatts, soit 42% de la capacité nucléaire mondiale actuelle. Selon Green IT, les émissions pourraient atteindre 636 millions de tonnes de CO2 d’ici 2030, équivalant à 86 millions de tours du monde en voiture thermique. La consommation d’eau pourrait quant à elle grimper à 218 milliards de mètres cubes, soit 54 fois la consommation annuelle de la France. Face à de tels chiffres, ignorer ce risque réputationnel est stratégiquement dangereux. Investisseurs, clients et talents évaluent désormais l’empreinte environnementale des infrastructures numériques aussi attentivement que celle des émissions industrielles.

Les impacts environnementaux clés à connaître pour les dirigeants

Réchauffement climatique et risques directs

Le réchauffement climatique représente 35% des impacts de l’étude. Laure Alfonsi, coautrice, souligne : « Le développement de l’IA est insoutenable. Sans changement, les conséquences pour l’environnement et les populations seront irréversibles. » Pour les entreprises concernées par le reporting climat (CSRD, TCFD), l’IA est devenue un poste d’émissions incontournable.

Eutrophisation aquatique : menace pour la chaîne d’approvisionnement

L’eutrophisation, causée par les rejets de nutriments dans l’eau, représente 24% des impacts. Elle menace les écosystèmes essentiels aux chaînes d’approvisionnement agricoles et industrielles. Les systèmes de refroidissement des data centers, grands consommateurs d’eau, rejettent des effluents chargés en azote et phosphore. Les entreprises agroalimentaires et pharmaceutiques, dépendantes de ressources en eau de qualité, font face à un risque indirect mais stratégique.

Épuisement des ressources abiotiques et hausse des coûts

La fabrication des équipements IA (serveurs, systèmes de stockage, infrastructures de refroidissement) concentre plus de 45% de l’épuisement des ressources abiotiques, selon Green IT. Métaux rares, terres rares, cuivre : la demande croissante intensifie la pression sur ces matériaux. Pour les directions achats et supply chain, anticiper la raréfaction et la volatilité des prix devient essentiel.

Émissions de particules fines et responsabilité sanitaire

Les particules fines représentent 15% des impacts. Green IT rappelle que ces particules causent déjà 40 000 décès par an en France, selon Santé Publique France. La production d’électricité pour l’IA, souvent issue de centrales thermiques, contribue à cette pollution. Pour les entreprises engagées dans des politiques sanitaires, ignorer cet impact est incohérent.

L’infrastructure IA : un impact majeur lié à l’électricité

Auban Derreumaux, coauteur de l’étude, indique que « la production d’électricité représente jusqu’à 96% des impacts de l’infrastructure IA ». Parallèlement, la fabrication des équipements physiques absorbe 45% de l’épuisement des ressources abiotiques. Pour les responsables IT, deux axes d’action se dessinent : optimiser l’efficacité énergétique des data centers (PUE inférieur à 1.2) et prolonger la durée de vie des équipements par le reconditionnement et la mutualisation.

Le mix énergétique des data centers influe sur 96% de l’empreinte environnementale de l’IA. Une infrastructure fonctionnant au charbon en Asie ou au gaz aux États-Unis a un impact très différent d’un centre en Islande (géothermie) ou en Norvège (hydroélectricité). Pour les directions RSE, auditer la localisation et le mix énergétique des prestataires cloud est aussi crucial que vérifier les certifications ISO 14001. Les contrats d’achat d’électricité renouvelable (PPA) offrent un levier de décarbonation immédiat.

Frédéric Bordage insiste : « L’IA est de plus en plus imposée aux consommateurs qui l’utilisent à leur insu. Les pouvoirs publics doivent agir en urgence pour contenir ce tsunami. » Les entreprises pionnières peuvent influencer le débat réglementaire en rejoignant des coalitions (B Corp, Entreprises pour l’Environnement) et en participant aux consultations publiques sur l’encadrement environnemental de l’IA. Anticiper la régulation future constitue un avantage concurrentiel face aux acteurs attentistes.