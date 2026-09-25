Entreprises européennes : des lacunes humaines significatives

Les résultats du Baromètre ODD 2026, publiés par le Pacte Mondial de l’ONU (réseau France) le 25 septembre 2026, montrent des écarts frappants : certaines entreprises européennes obtiennent près de 80% sur des critères d’inclusion et de droits humains, tandis que d’autres restent sous la barre des 20%. Ces disparités, bien que préoccupantes, incitent les managers et responsables RSE à réévaluer leur stratégie humaine. Ce baromètre évalue l’engagement des entreprises envers les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), révélant des différences notables.

Un outil stratégique pour les managers RSE

Le Baromètre ODD 2026 va au-delà de la simple conformité réglementaire en mesurant des aspects cruciaux tels que l’égalité des sexes, les conditions de travail, la lutte contre les discriminations et la gouvernance participative. Bien que les 17 ODD couvrent divers aspects du développement durable, les objectifs sociaux mettent en évidence de grandes disparités, avec des scores variant de 15,6% à 83,6%. Ces différences marquent des approches de management très divergentes : certaines entreprises intègrent les employés dans les décisions stratégiques, offrent une formation étendue sur la diversité et publient des rapports sociaux détaillés, tandis que d’autres conservent des structures hiérarchiques rigides.

Ces résultats soulèvent cinq questions essentielles pour les responsables RSE : l’entreprise mesure-t-elle réellement son impact social ? Les employés participent-ils aux décisions clés ? Les indicateurs RH sont-ils en lien avec les scores ODD ? Y a-t-il un budget pour la formation aux droits humains ? Les fournisseurs sont-ils évalués sur ces critères ? Le baromètre aide à renforcer la responsabilité, à comparer les acteurs et à identifier les axes d’amélioration, devenant ainsi un outil stratégique pour les managers RSE.

Identifier les lacunes humaines

Les scores situés principalement entre 50% et 75% montrent un engagement moyen mais insuffisant, notamment sur les droits humains, l’égalité des sexes et la gouvernance participative. Les secteurs numérique et financier progressent dans la parité et la formation continue, tandis que les industries lourdes, la logistique et l’agriculture restent à la traîne. Bien que 90% des conseils du SBF 120 aient un comité durable, la gouvernance participative est encore peu répandue dans les organisations. Les entreprises doivent évoluer pour que la gouvernance irrigue toute la structure.

Les écarts de scores, allant de 15,6% à 83,6%, reflètent des politiques managériales radicalement différentes. Un faible score indique l’absence de politiques structurées, tandis qu’un score élevé signale une intégration systémique des objectifs sociaux. Ces différences s’expliquent par des choix stratégiques et une vision distincte du rôle social des entreprises. Les leaders du baromètre ont compris que la performance sociale est essentielle à la performance économique à long terme, alors que les retardataires font face à des difficultés de recrutement et à des risques réputationnels. Le contexte géopolitique ajoute une couche de complexité, comme l’a souligné Roland Lescure lors des Assises de la sécurité économique.

De la mesure à l’action : comment combler les lacunes

Pour améliorer l’engagement humain et social, trois leviers sont recommandés. Premièrement, intégrer les ODD dans la stratégie RH, en incluant des critères sociaux mesurables dans chaque processus. Deuxièmement, former massivement les managers intermédiaires, qui jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des valeurs de l’entreprise. Troisièmement, instaurer un dialogue social structuré avec des consultations régulières et des groupes de travail mixtes. Ces actions nécessitent un investissement initial mais apportent rapidement des bénéfices tels qu’une baisse de l’absentéisme et une amélioration du climat social.

L’implication active des parties prenantes internes et externes est cruciale pour obtenir des scores élevés. Les salariés deviennent des contributeurs aux décisions, et les communautés locales sont consultées. La gouvernance participative et le développement inclusif, comme illustré par le Programme Simandou 2040 en Guinée, montrent que les entreprises peuvent transformer les ODD en avantage compétitif.

Analyse sectorielle : progrès dans l’inclusion et les droits

L’analyse sectorielle met en évidence des tendances claires. Les services, comme le conseil, la finance et la technologie, affichent des scores supérieurs à 65% grâce à leur investissement dans le capital humain. L’industrie manufacturière présente des scores variables, tandis que les secteurs agricoles et extractifs restent en retrait, souvent sous 40%, en raison de conditions de travail précaires et d’une faible syndicalisation. Les entreprises d’Europe du Nord surperforment grâce à une culture de dialogue social forte, tandis que l’Europe du Sud et de l’Est montre des résultats contrastés mais prometteurs. Le baromètre aide les managers RSE à identifier des benchmarks pertinents et à adapter leur stratégie en vue de l’Agenda 2030 de l’ONU, qui vise à réduire significativement les écarts d’ici quatre ans.