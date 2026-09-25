Une ancienne exploitation agricole de 12 000 hectares aujourd’hui comprise dans un parc national où la faune disparue réapparaît

Un ranch de 12 000 hectares transformé en sanctuaire sauvage : fourmiliers géants et cerfs des pampas y sont revenus après des décennies d’absence. Comment ce miracle écologique a-t-il pris racine en Argentine ?

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Claire Morel
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Une ancienne exploitation agricole de 12 000 hectares aujourd'hui comprise dans un parc national où la faune disparue réapparaît
Une ancienne exploitation agricole de 12 000 hectares aujourd’hui comprise dans un parc national où la faune disparue réapparaît © RSE Magazine

Rincón del Socorro, ancienne exploitation de 12 000 hectares dédiée à l’élevage bovin dans la province argentine de Corrientes, fait pour l’essentiel partie du Parc national Iberá. Sur cette terre où paissait autrefois le bétail, deux espèces que l’activité humaine avait fait disparaître de la région, le fourmilier géant et le cerf des pampas, se reproduisent en liberté.

La transformation remonte au rachat de l’établissement par le couple américain Douglas et Kristine Tompkins, qui souhaitaient restaurer les milieux naturels du site. Ils ont ensuite fait don de 11 600 hectares pour constituer le Parc national Iberá. Les 400 hectares restants appartiennent à la Fundación Rewilding Argentina.

Le changement ne s’est pas limité à un transfert de propriété. Il a aussi consisté à restaurer les pâturages de la zone et à réintroduire des animaux disparus de plusieurs secteurs de Corrientes, annonce le média TN.

L’espèce avait disparu de Corrientes depuis le milieu du XXe siècle. En 2007, Rincón del Socorro a été choisie pour libérer le premier couple de fourmiliers géants, dans le cadre du programme de réintroduction du parc national. Le processus s’est poursuivi les années suivantes avec de nouveaux spécimens.

La zone compte une population autosuffisante, avec des individus nés directement à l’état sauvage. Depuis le lancement du programme, plus de 130 fourmiliers orphelins venus d’autres provinces argentines ont par ailleurs été secourus.

Un second animal a suivi le même chemin. En 2015, l’établissement d’une nouvelle population de cerfs des pampas a débuté à Rincón del Socorro grâce au transfert de spécimens. Les années suivantes ont permis à ces animaux de se reproduire et de consolider ce nouveau noyau, considéré comme autosuffisant.

Des petits nés à l’état sauvage ont été enregistrés au sein de cette population, un indicateur de l’avancement du processus de récupération.

Une terre associée pendant des décennies à la production d’élevage fait désormais partie d’une aire protégée où deux espèces éteintes de la région ont retrouvé leur place.

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