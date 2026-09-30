Des photos de l’espace dévoilent une structure inédite longue de près de 5 000 miles dans l’océan Atlantique

En mai 2026, les scientifiques ont détecté 37,5 millions de tonnes de cette algue brune flottant entre la côte ouest de l’Afrique et le golfe du Mexique. Ce nuage d’algues porte désormais un nom : la Great Atlantic Sargassum Belt, la grande ceinture atlantique de sargasses.

Une étude publiée dans la revue Science, intitulée « Harmful Algae », tente d’expliquer cette expansion. Elle a été menée par des chercheurs du Harbor Branch Oceanographic Institute, rattaché à la Florida Atlantic University, qui ont passé quatre décennies à croiser données satellite, observations de terrain et analyses chimiques. Leur objectif : comprendre comment une prolifération massive, détectée pour la première fois en 2011, s’est transformée en un événement quasi annuel.

Brian Lapointe, professeur-chercheur à FAU Harbor Branch et auteur principal de l’étude, explique que leur étude explore en profondeur l’histoire changeante du sargasse, comment il se développe, ce qui alimente cette croissance, et pourquoi ils observent une augmentation aussi spectaculaire de la biomasse dans tout l’Atlantique Nord.

Les chercheurs ont retracé le déplacement saisonnier des sargasses depuis les eaux côtières riches en nutriments de l’ouest du golfe du Mexique vers l’océan ouvert, via le courant de boucle puis le Gulf Stream. Ces observations confirment des théories anciennes selon lesquelles les sargasses du golfe pourraient contribuer à nourrir les populations d’algues de la mer des Sargasses.

Des nutriments venus des terres plutôt que de l’océan

L’étude s’est penchée sur la composition élémentaire des tissus de sargasses, azote, phosphore et carbone, et sur son évolution dans le temps et l’espace. Les chercheurs ont identifié un basculement : les sources naturelles de nutriments océaniques, comme l’upwelling et le brassage vertical, cèdent la place à des apports d’origine terrestre, ruissellement agricole, rejets d’eaux usées et dépôts atmosphériques. Les niveaux de carbone dans les algues ont eux aussi augmenté, modifiant l’équilibre chimique global de la plante.

Le phénomène n’a rien de récent. Il se développe à des niveaux variables depuis quatre décennies, et une grande partie des nutriments qui ont alimenté sa croissance initiale provenait du fleuve Amazone. Des explorateurs portugais auraient même déjà décrit ces amas flottants dans leurs récits de voyage vers les Amériques, au XVe siècle.

En pleine mer, le sargasse constitue un habitat pour une grande variété d’espèces marines. Sur les côtes, il devient tout autre chose : un problème environnemental, économique et de santé publique. Les visiteurs qui espèrent des plages de carte postale trouvent des rivages nauséabonds recouverts d’algues, difficiles d’accès.

En se décomposant, le sargasse dégage du sulfure d’hydrogène, un gaz toxique. Les accumulations importantes échouées sur les côtes peuvent également étouffer les plages, perturber les écosystèmes côtiers, créer des zones à faible teneur en oxygène et endommager les récifs coralliens.

Les autorités locales doivent consacrer des moyens humains et financiers importants à des nettoyages de plage souvent sans succès durable, un coût lourd pour les économies qui dépendent fortement du tourisme.

Lapointe résume la portée de ces travaux en expliquant que leur étude aide à relier les points entre la pollution par les nutriments d’origine terrestre, la circulation océanique, et l’expansion sans précédent du sargasse à l’échelle d’un bassin océanique entier. Selon lui, ces proliférations massives peuvent obstruer les plages, affecter la pêche et le tourisme, et présenter des risques pour la santé.

Un précédent illustre l’ampleur que peut prendre le phénomène : en 1991, des eaux particulièrement riches en nutriments avaient déjà provoqué de tels épisodes de forte biomasse le long de la côte du golfe du Mexique, entraînant des échouages massifs, des nettoyages de plages coûteux, et jusqu’à l’arrêt d’urgence d’une centrale nucléaire en Floride.