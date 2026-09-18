En 2001, Johnny Depp a acquis un village français de 15 hectares, investissant 10 millions de dollars pour rénover avec des piscines, des ateliers d’art et une cave à vin sur le thème des pirates

Johnny Depp confiait, dans un entretien accordé au magazine People il y a plus d’une décennie, qu’avec Vanessa et les enfants, ils vivaient dans une sorte de petit village dans le sud, et qu’il avait l’impression d’être au paradis, précisant qu’il s’agissait d’une propriété d’environ 30 acres, où il ne faisait absolument rien.

L’acteur confiait cela à propos du hameau qu’il avait acheté dans le sud de la France avec sa compagne d’alors, la chanteuse Vanessa Paradis.

En 2001, Depp rachète un village abandonné du XIXe siècle situé à 27 km de Saint-Tropez, près de Plan-de-la-Tour. Le lieu, laissé à l’abandon depuis des décennies, s’étend sur environ 15 hectares. Le montant de la transaction est estimé à 55 millions de dollars US.

L’acteur y investit ensuite près de 10 millions de dollars et quatorze années de travaux, pendant sa relation avec Paradis, pour transformer les ruines de pierre en résidence privée, loin des pressions d’Hollywood.

Le domaine compte une maison principale estimée à 43 millions de dollars, avec quinze chambres et quatorze salles de bains, des sols en pierre et un atelier où l’acteur peint et expose sa collection d’œuvres. Sous les bâtiments se cache une cave à vin en forme de grotte, décorée sur le thème pirate en hommage à son propre personnage de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, selon le Gentlemen’s Journal.

Depp a aussi recréé toute la place du village, la Townsquare, transformée en espace de restauration privé baptisé Chez Marceline, avec en face un second lieu appelé Blanchisserie. Six maisons d’hôtes, deux piscines et un skate park construit pour son fils Jack complètent l’ensemble, entouré d’oliviers et de chênes tricentenaires.

Trois mises en vente, aucun acheteur

Depp a tenté de céder la propriété à plusieurs reprises sans jamais trouver preneur. Une première fois en 2015, à 27 millions de dollars, un prix reconduit en 2016. Le bien est ensuite relisté sur Sotheby’s Realty en 2021, à 63 millions de dollars, avant d’être réajusté à 55 millions en 2022.

En 2024, plusieurs rapports ont fait état d’une mise en pause de la vente, l’acteur ayant choisi de réinvestir dans de nouvelles rénovations. Depuis, aucune information n’a filtré sur le sort du domaine.

Depp a quitté le village avec Paradis et leurs deux enfants, Lily-Rose et Jack, à la fin de leur relation. Sa vie s’est depuis déplacée ailleurs. Après avoir résidé dans une maison de ville à Soho, à Londres, il a emménagé en 2025 dans une propriété de la campagne du Sussex, au Royaume-Uni, un choix motivé par des raisons de sécurité et de tranquillité, selon Yahoo.com. Sa fortune nette est estimée à 150 millions de dollars par The Richest.

Sur le plan professionnel, Depp est en négociations actives avec le producteur Jerry Bruckheimer depuis août 2026 pour un possible retour dans le rôle du capitaine Jack Sparrow, celui-là même que la cave à vin de son village français célèbre déjà en pierre et en bouteilles.