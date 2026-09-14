Traçabilité des produits : 64% des Français souhaitent plus d’informations

Le Baromètre GS1 France révèle un paradoxe : 64% des Français réclament plus d’informations sur les produits, mais 90% des entreprises ignorent ce qu’est le Digital Product Passport, qui entrera en vigueur en 2027. Entre attentes consommateurs croissantes et préparation managériale insuffisante, la traçabilité devient un enjeu de crédibilité RSE majeur, notamment face aux moins de 35 ans, six fois plus sensibles à la RSE que leurs aînés.

Selon un sondage du Baromètre GS1 France de juillet 2026, 64% des Français demandent davantage d’informations sur les produits, tandis que seulement 55% font confiance aux marques concernant la protection de l’environnement. Ce résultat représente à la fois une opportunité et un avertissement pour les responsables RSE. Le Digital Product Passport, qui deviendra obligatoire en 2027, pourrait renforcer la crédibilité en matière de RSE.

Une demande croissante de transparence de la part des consommateurs

Le sondage réalisé par OpinionWay auprès de 1 062 consommateurs révèle que 64% des Français souhaitent plus d’informations sur les produits alimentaires. Cette attente dépasse le secteur alimentaire, car plus de la moitié des consommateurs estiment que l’information sur les produits est insuffisante dans tous les secteurs. En magasin, 68% des Français consultent régulièrement des informations, et ce chiffre atteint 69% en ligne. La traçabilité devient ainsi un critère d’achat essentiel.

Une étude d’Utopies sur le reporting des entreprises du CAC 40 souligne la difficulté d’accès aux données RSE en raison de leur fragmentation. Les consommateurs veulent des informations accessibles et fiables. Le Digital Product Passport, qui sera mis en place dès 2027 pour plusieurs secteurs, vise à répondre à ce besoin en imposant aux marques de fournir des données traçables pour étayer leurs allégations environnementales.

Un manque de confiance persiste : seulement 55% des Français font confiance aux marques en matière d’environnement, alors que 78% leur font confiance pour la sécurité et 75% pour la qualité. Ce déficit de confiance de 23 points indique une méfiance durable envers le greenwashing. Les responsables RSE doivent désormais prouver leurs engagements par des données vérifiables pour maintenir leur crédibilité.

Natacha Moinard, Directrice Marketing Communication et Data de GS1 France, déclare que « 81% des entreprises considèrent que la fiabilité des données produit aura un effet positif sur la pérennité de leur modèle économique ». La traçabilité est donc perçue comme un actif stratégique crucial.

Le Digital Product Passport : un atout pour la gouvernance RSE

Le Digital Product Passport (DPP) s’annonce comme une réforme réglementaire européenne majeure dès 2027. Pour le secteur textile, la loi AGEC, le décret sur la note environnementale et le futur passeport digital européen imposent de documenter l’origine, la composition, l’impact environnemental et la fin de vie des produits. La directive européenne sur la durabilité étend ces obligations à d’autres secteurs.

Pour les responsables RSE, le DPP représente une chance de transformer une contrainte en avantage compétitif. Les marques qui s’adapteront rapidement gagneront en crédibilité, tandis que celles qui tarderont risquent des sanctions et une perte de parts de marché. Le DPP est ainsi un levier de différenciation RSE.

Les marques devront donc étayer leurs allégations environnementales par des données précises, telles que l’empreinte carbone et les conditions de production. Selon GS1 France, « les marques considèrent la donnée produit comme un actif stratégique, mais elles ne sont pas toutes prêtes aux transformations nécessaires ». Le fossé entre ambition et exécution peut nuire à la crédibilité RSE.

Les défis managériaux : de la conscience stratégique à l’action

Le Baromètre GS1 France révèle que bien que 96% des entreprises considèrent la traçabilité des données produit comme essentielle, 90% ne savent pas précisément en quoi consiste le Digital Product Passport. Ce manque de préparation face à l’échéance réglementaire de 2027 est préoccupant.

Les entreprises ont investi dans divers outils de traçabilité, mais ces investissements restent fragmentés. Sans une gouvernance centralisée, les données sont souvent inexploitables. Le défi managérial est de passer d’une approche tactique à une stratégie globale de gouvernance des données.

Natacha Moinard souligne l’importance de standards communs pour relier les systèmes à travers la chaîne de valeur. GS1 France propose le QR Code augmenté GS1 comme solution d’interopérabilité. La gouvernance des données est désormais une compétence stratégique pour les entreprises.

Les moins de 35 ans, moteurs d’une RSE authentique

Le sondage GS1 France montre un clivage générationnel : 42% des moins de 35 ans s’informent régulièrement sur les engagements environnementaux des marques, contre seulement 7% des plus de 65 ans. Les jeunes sont bien plus attentifs à la RSE et vérifient les promesses des marques.

Pour les responsables RSE, ce segment représente un marché stratégique. Les moins de 35 ans valorisent l’authenticité et punissent le greenwashing. Le Digital Product Passport, en offrant une traçabilité vérifiable, répond parfaitement à leurs attentes. Les marques qui anticiperont cette demande gagneront la confiance de cette génération influente.

La traçabilité devient un levier de crédibilité RSE. Les entreprises qui transformeront cette obligation en opportunité stratégique renforceront leur compétitivité, tandis que les autres risquent de perdre la bataille de la confiance.