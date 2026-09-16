Le Haut Conseil à l’égalité publie 45 mesures contre le plafond de mère

Les mères perdent 40 % de leurs revenus salariaux à la naissance d’un enfant, sous l’effet de discriminations directes et d’ajustements professionnels forcés. Le Haut Conseil à l’égalité pointe la responsabilité des employeurs et propose 45 mesures concrètes, dont le suivi obligatoire des trajectoires professionnelles des mères dans les entreprises de plus de 50 salariés. L’égalité professionnelle suppose une transformation profonde des pratiques managériales et de l’organisation du travail.

Les mères subissent une perte de 40 % de leurs revenus salariaux à la naissance d’un enfant, conséquence de discriminations directes et d’ajustements professionnels imposés. Promotions refusées, ruptures de période d’essai, baisses de primes, mises à l’écart : autant de pratiques bien ancrées dans les entreprises. Le rapport du Haut Conseil à l’égalité du 9 septembre 2026 souligne la responsabilité des employeurs. L’égalité professionnelle doit être organisée, pas seulement proclamée.

Le plafond de mère : une responsabilité d’entreprise

Le « plafond de mère » est une barrière invisible qui apparaît lorsque la maternité, qu’elle soit réelle, supposée ou anticipée, devient un critère implicite d’évaluation. Les femmes sont alors perçues comme moins disponibles ou ambitieuses. Ainsi, 31 % des mères ne travaillent pas à temps plein pour des raisons familiales, contre seulement 5 % des pères, selon l’Insee. Les femmes constituent 77,5 % des salariés à temps partiel. Ces chiffres illustrent un problème systémique dans l’organisation du travail et les attentes des managers.

Marie-Océane Gelly, avocate depuis quinze ans, témoigne de discriminations telles que refus d’embauche après un congé maternité, ruptures de période d’essai et réductions de primes variables, documentées par Le Monde. Bérangère Couillard, présidente du Haut Conseil à l’égalité, rappelle que la pénalité maternelle affecte les carrières féminines dès le début. Les entreprises doivent auditer leurs processus de recrutement, d’évaluation et de promotion pour éliminer ces biais.

Obligation légale : suivi des trajectoires professionnelles des mères

Parmi les 45 recommandations du Haut Conseil, une impose aux entreprises de plus de 50 salariés de suivre les trajectoires professionnelles des mères. L’objectif est de mesurer l’évolution de carrière avant et après la maternité, identifier les ruptures ou stagnations salariales et les changements de poste non souhaités. Ces données permettront de détecter les discriminations systémiques et d’adapter les politiques RH, transformant l’égalité en indicateur de performance managériale.

Les entreprises devront intégrer dans leur bilan social des indicateurs tels que les taux de promotion des mères comparés aux pères, les écarts de rémunération avant et après congé maternité, et la durée moyenne de retour à temps plein. Ces données seront essentielles pour les négociations annuelles et les accords d’égalité professionnelle. Les entreprises qui anticipent cette obligation légale verront leur attractivité et leur rétention des talents féminins s’améliorer. Comme le souligne Le Parisien, la pénalité maternelle représente aussi un coût collectif important.

Réorganiser la parentalité en interne : le mois solo du second parent

Le rapport propose la création d’un « mois solo » pour le second parent, pendant lequel le premier parent reprend son activité à temps plein et le second assume seul la charge parentale. Cela vise à équilibrer les responsabilités dès la naissance et à éviter que les mères soient automatiquement assignées au rôle de parent principal. Cette mesure nécessite une révision des politiques de congés parentaux et une sensibilisation des managers. Les entreprises pionnières constatent déjà des effets positifs, tels que la réduction du turnover féminin et une culture d’entreprise plus inclusive.

Instaurer un mois solo modifie les représentations. Les hommes découvrent la charge mentale et les contraintes que rencontrent souvent les mères, tandis que les femmes maintiennent leur légitimité professionnelle et leur réseau. L’égalité progresse lorsque les deux parents partagent les responsabilités. Les managers doivent accompagner cette transition en adaptant les objectifs et en organisant les remplacements.

Droit au répit parental : comment les entreprises peuvent l’intégrer

Le droit au répit parental permet aux salariés parents de réduire temporairement leur activité sans rupture de carrière. Télétravail, horaires aménagés, semaine de quatre jours et congés fractionnés sont autant de dispositifs à mettre en place. L’enjeu est de garantir que ces aménagements ne pénalisent ni l’évolution salariale, ni l’accès aux promotions, ni la participation aux projets stratégiques. Les entreprises doivent formaliser ces droits dans des accords collectifs et former les managers à leur application équitable.

Audit interne : identifier et corriger les pratiques discriminatoires

Chaque entreprise doit réaliser un audit interne annuel pour identifier les discriminations liées à la maternité. L’analyse des entretiens annuels, la cartographie des promotions, l’étude des écarts de rémunération et les enquêtes auprès des salariées sont autant d’outils à utiliser. Les résultats doivent être partagés avec les instances représentatives du personnel et intégrés dans les plans d’action pour l’égalité professionnelle. Les managers identifiés comme biaisés doivent suivre des formations obligatoires. L’égalité professionnelle nécessite une politique managériale structurée et contrôlée.

Le plafond de mère ne sera levé que si les entreprises acceptent leur responsabilité organisationnelle. Les 45 mesures du Haut Conseil à l’égalité offrent une feuille de route concrète. Il reste à transformer ces recommandations en obligations légales et en pratiques managériales quotidiennes. L’égalité professionnelle entre femmes et hommes est un chantier managérial immédiat.