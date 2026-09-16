CHG-MERIDIAN atteint 92/100 chez EcoVadis et confirme ses progrès RSE

CHG-MERIDIAN décroche pour la deuxième année consécutive la médaille de platine EcoVadis. Avec 92/100, son meilleur score à ce jour, le spécialiste du financement et de la gestion du cycle de vie des équipements technologiques met en avant ses progrès en matière de durabilité. Au-delà de la distinction, ses derniers rapports annuels permettent de mesurer plus précisément l’avancée de ses objectifs climatiques, le réemploi des matériels IT, mais aussi les zones où la trajectoire reste plus complexe.

CHG-MERIDIAN et EcoVadis : des progrès désormais plus mesurables

CHG-MERIDIAN vient d’obtenir une nouvelle médaille de platine EcoVadis. Le score atteint 92/100, et progresse d’ailleurs de six points en un an. La distinction situe CHG-MERIDIAN dans le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis. Cette précision compte : depuis 2024, les médailles EcoVadis ne correspondent plus à des seuils de score fixes, mais à un classement relatif. Le platine correspond au 99e percentile, calculé par rapport à l’ensemble des entreprises évaluées au cours des douze mois précédents, tous secteurs confondus. Le score lui-même mesure la qualité du système de management de la durabilité au moment de l’évaluation.

L’évaluation EcoVadis ne se limite pas aux émissions de carbone. Sa méthodologie couvre 21 critères de durabilité, répartis entre l’environnement, le social et les droits humains, l’éthique ainsi que les achats responsables. L’organisme s’appuie notamment sur les documents de l’entreprise, les certifications obtenues auprès de tiers, une veille externe et l’analyse de spécialistes. La médaille récompense donc avant tout la structuration du système de gestion RSE et sa mise en œuvre, plutôt qu’une performance environnementale isolée.

Pour CHG-MERIDIAN, l’amélioration de la note est notamment liée à la formalisation de nouveaux objectifs. Le groupe s’engage désormais sur les émissions de ses propres activités, certains postes de sa chaîne de valeur, la revalorisation des équipements, la diversité dans l’encadrement ou encore l’évaluation de ses fournisseurs. « L’obtention, pour la deuxième année consécutive, de la médaille de platine EcoVadis envoie un signal fort : la durabilité est pleinement intégrée à notre stratégie, à nos processus et à nos activités quotidiennes. Ce nouveau score record confirme notre engagement à poursuivre des objectifs mesurables et à assumer notre responsabilité sur l’ensemble de notre chaîne de valeur », déclare Dr. Mathias Wagner, CEO du Groupe CHG-MERIDIAN.

L’enjeu consiste désormais à confronter cette ambition aux indicateurs opérationnels. Le rapport de durabilité 2025 apporte à cet égard une photographie plus détaillée. Sur le climat comme sur l’économie circulaire ou la chaîne d’approvisionnement, l’entreprise publie des objectifs accompagnés de jalons annuels. Cette évolution correspond précisément au type de pilotage que valorise EcoVadis : politiques, procédures, objectifs mesurables et suivi documenté.

CHG-MERIDIAN ancre sa durabilité dans l’usage plutôt que la propriété

CHG-MERIDIAN n’est pas un fabricant de matériel informatique. Son métier consiste à développer, financer et gérer des modèles d’usage pour des équipements IT, industriels et médicaux. Le groupe met en avant le principe de l’usage plutôt que de la propriété : une entreprise peut disposer d’un équipement pendant une durée déterminée, tandis que CHG-MERIDIAN accompagne son financement, sa gestion et, en fin de contrat, sa récupération, son effacement de données, son reconditionnement ou sa revente. Le groupe emploie environ 1.700 personnes et opère dans plus de 30 pays.

Ce modèle représente désormais des volumes financiers significatifs. En 2025, CHG-MERIDIAN a enregistré 3,12 milliards d’euros de nouveaux contrats de location, soit 10% de plus sur un an. Son portefeuille technologique sous gestion atteignait 12,59 milliards d’euros, d’après CHG-MERIDIAN, tandis que le résultat des activités ordinaires s’élevait à 246 millions d’euros.

La dimension circulaire se joue surtout au retour des équipements. En 2025, les centres technologiques et partenaires du groupe ont traité 1.085.177 actifs. Parmi les retours IT provenant des contrats de leasing, 95,7% ont été reconditionnés et revendus sur le marché secondaire, contre 94,3% un an plus tôt. Cela représente 1.023.363 équipements remis en circulation en 2025. La performance dépasse ainsi l’objectif désormais affiché de maintenir le taux de revalorisation au-dessus de 90%.

Le travail porte également sur les flux de matières. Le recours aux emballages plastiques a diminué de 60% par rapport à 2020. Le volume total de déchets du groupe est descendu à 764,1 tonnes en 2025, contre 893,8 tonnes en 2024. Parallèlement, 100% des emballages en bois étaient certifiés FSC et 97,2% des emballages papier répondaient à cette certification en 2025.

Des émissions mieux pilotées, mais une empreinte globale encore en hausse

Sur le climat, CHG-MERIDIAN s’appuie depuis fin 2025 sur des objectifs validés par la Science Based Targets initiative. Le premier prévoit de réduire de 58,8% les émissions des scopes 1 et 2 d’ici 2034 par rapport à 2024. Le second vise une diminution de 63,8% par unité de valeur ajoutée des émissions de scope 3 liées aux biens d’équipement et aux actifs loués en aval. Ces deux objectifs couvrent donc à la fois les émissions davantage contrôlables par l’entreprise et une fraction substantielle de l’empreinte associée aux technologies qu’elle finance.

Les premiers résultats vont dans le sens de ces trajectoires. En 2025, les émissions des scopes 1 et 2 ont reculé de 8,6% par rapport à l’année de référence 2024, alors que le jalon fixé pour l’exercice était une baisse de 5,9%. L’intensité des émissions des catégories de scope 3 concernées a diminué de 12,7 %, face à un jalon annuel fixé à 12,8%. Autrement dit, le premier objectif intermédiaire a été dépassé, tandis que le second a été presque atteint.

La consommation énergétique offre un autre indicateur. Elle est revenue à 8.394,68 MWh en 2025, contre 8.795,36 MWh en 2024. Dans le même temps, les énergies renouvelables ont représenté 33,9% de la consommation en 2025, après 29,1% en 2024. Le groupe a parallèlement obtenu un score B au Carbon Disclosure Project en 2025, après B- en 2024.

La photographie climatique n’est cependant pas uniformément favorable. Les émissions totales comptabilisées selon la méthode market-based atteignent 5.134.894,72 tonnes équivalent CO2 en 2025, soit une augmentation annuelle de 9,71%. Le rapport précise que 99,7% de ce total correspond aux émissions liées au cycle de vie des produits. Les réductions déjà obtenues sur les scopes directement pilotés par l’entreprise coexistent donc avec une empreinte absolue de chaîne de valeur qui a augmenté. C’est là que se situe l’un des principaux défis de la trajectoire climatique du groupe.

Achats responsables et durabilité : la chaîne de valeur sous surveillance

La notation EcoVadis englobe aussi la gouvernance, les enjeux sociaux et les achats responsables. Sur ce terrain, CHG-MERIDIAN indique avoir étendu depuis 2025 cinq certifications ISO à l’ensemble de ses implantations européennes, selon sa page consacrée à la stratégie et à l’éthique : management environnemental, continuité d’activité, sécurité de l’information, protection des données et conformité. L’entreprise s’appuie sur un système de management intégré afin de regrouper ces dispositifs et de structurer leur pilotage.

Le volet social progresse sur certains indicateurs tout en laissant apparaître des écarts. Les femmes représentaient 30,2% des managers à partir du niveau team leader en 2025, contre 27% en 2024, peut-on lire dans le Corporate Sustainability Report 2025. L’objectif interne de 30% a donc été atteint. En revanche, le top management au sens strict retenu dans le rapport, c’est-à-dire le directoire, comptait trois hommes et aucune femme fin 2025. Quant à la formation, les salariés ont suivi en moyenne 16,82 heures en 2025, contre 21,25 heures en 2024.

La gestion des fournisseurs constitue un autre chantier important. Au 31 décembre 2025, CHG-MERIDIAN indiquait avoir déterminé le risque de durabilité de 7.259 fournisseurs commerciaux. Parmi ceux-ci, 86 fournisseurs appartenant aux segments tactiques, valued et strategic devaient faire l’objet d’une analyse spécifique en 2026. Pour les fournisseurs classés strategic et valued, le taux de couverture du dispositif d’évaluation atteignait 96,6%, au-dessus de l’objectif de 90% fixé par l’entreprise. Aucun fournisseur n’avait été classé dans la catégorie de risque global de durabilité « très élevé ».

Cette dernière donnée appelle néanmoins une précision méthodologique utile. CHG-MERIDIAN indique que les chiffres concernant l’évaluation des fournisseurs ont fait l’objet d’une revue externe, mais le rapport précise explicitement que les auditeurs n’ont pas vérifié si l’affectation aux différentes classes de risque EcoVadis était logiquement appropriée. C’est un point de vigilance à conserver dans la lecture des résultats : la nouvelle médaille de platine traduit un système de gestion de la durabilité jugé très bien structuré par EcoVadis, tandis que la matérialisation des objectifs climatiques, sociaux et de chaîne de valeur continue de se mesurer exercice après exercice.