IA et emploi des jeunes : la responsabilité des entreprises et écoles face à la crise

Les algorithmes de recrutement tendent à perpétuer et même à accentuer les inégalités existantes. L’IA, en automatisant les postes d’entrée, ferme souvent la porte aux jeunes sans expérience, aux femmes peu représentées dans le domaine technologique, et aux minorités ethniques déjà désavantagées. L’emploi des développeurs logiciels âgés de 22 à 25 ans a diminué d’environ 20 % depuis fin 2022, tandis que les professionnels expérimentés ont bénéficié d’une augmentation de 6 à 12 % dans les mêmes fonctions. Selon les chercheurs de Stanford Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar et Ruyu Chen, « Ce que les jeunes travailleurs savent recoupe largement ce que les LLM peuvent remplacer. » Cette situation place les entreprises et les grandes écoles devant une responsabilité sociale importante.

Sans expérience, invisible aux systèmes de classement automatisé

Les algorithmes favorisent les profils ayant déjà occupé des postes similaires. Ainsi, un jeune diplômé, même talentueux, se retrouve désavantagé en raison de l’absence d’historique professionnel, de références vérifiables et de réseau établi. Ces systèmes automatisés filtrent ces candidatures avant même qu’un recruteur humain ne les examine. Aux États-Unis, dans les secteurs les plus affectés par l’IA, l’emploi des 22-25 ans a baissé de 19 % par rapport aux autres travailleurs en trois ans, selon la Direction du Trésor française.

Le risque d’une boucle de rétroaction négative pour les femmes et minorités

Un problème encore plus sérieux émerge : l’IA crée des boucles de rétroaction négatives. Si une entreprise a historiquement recruté principalement des hommes dans le secteur technologique, l’algorithme identifie ce profil comme le « bon candidat » et écarte systématiquement les femmes, même si elles ont les mêmes compétences. Ces dernières, n’étant jamais recrutées, n’apparaissent pas dans les données futures, renforçant ainsi le système et verrouillant les inégalités pour des décennies. Les grandes écoles commencent à prendre conscience de ce défi structurel.

La responsabilité des grandes écoles : passer du savoir codifié au savoir tacite

Les institutions éducatives doivent réévaluer fondamentalement leur mission. Former des étudiants pour produire des synthèses, des analyses de premier niveau ou du code simple ne suffit plus. L’IA générative excelle dans ces tâches standardisées. Les métiers basés sur le savoir codifié voient reculer l’emploi junior, tandis que ceux reposant sur le savoir tacite résistent ou progressent pour les profils expérimentés.

Pourquoi HEC, ESCP et autres doivent transformer leur pédagogie dès maintenant

HEC, ESCP et les autres grandes écoles françaises adaptent leurs programmes pour enseigner aux étudiants à collaborer avec l’IA plutôt que de la subir. Le but est de développer des compétences que les machines ne peuvent pas encore reproduire : jugement dans l’incertitude, négociation complexe, leadership situationnel, créativité appliquée. Ces compétences reposent sur l’expérience vécue, l’intuition et la compréhension fine des contextes humains, que les modèles de langage ne peuvent acquérir par simple entraînement sur des corpus textuels.

De la transmission de contenu à la formation du jugement : le nouveau rôle des écoles

Les écoles doivent délaisser le modèle classique de transmission (cours magistraux, mémorisation, restitution) pour privilégier l’apprentissage par problèmes réels, les simulations complexes et le mentorat intensif. Former le jugement nécessite du temps, un accompagnement personnalisé et des retours d’expérience approfondis. Les promotions doivent diminuer, les ratios enseignants-étudiants augmenter, posant un défi économique majeur pour des institutions habituées aux économies d’échelle.

Enseigner la collaboration homme-IA plutôt que la compétition

Les étudiants doivent apprendre à utiliser l’IA comme un levier d’augmentation, pas comme un concurrent. Savoir formuler des prompts précis, critiquer les résultats générés, intégrer les suggestions dans un raisonnement plus large, identifier les limites des modèles. Les compétences techniques pures ne suffisent plus. L’expertise devient hybride : humain ET machine, pas humain CONTRE machine.

Les pratiques de recrutement à repenser : de la sélection à l’augmentation

Les entreprises ont une responsabilité directe dans la crise actuelle. Leur choix d’implémentation de l’IA détermine si elle détruit ou crée de l’emploi. L’étude de Stanford, révisée en août 2026, montre que seuls les usages d’automatisation sont associés à un recul de l’emploi junior. Là où l’IA augmente le travail humain, l’emploi reste stable ou progresse.

Pourquoi les entreprises doivent créer des postes de « junior augmenté »

Plutôt que d’éliminer les postes d’entrée, les organisations peuvent les transformer. Un junior équipé d’outils IA performants peut produire plus, plus vite, avec une qualité supérieure. Il gère des projets plus complexes, traite des volumes de données impossibles à analyser manuellement, itère rapidement sur des prototypes. Son rôle évolue : moins d’exécution répétitive, plus de supervision, d’arbitrage, de créativité. Les entreprises qui investissent dans ce modèle gagnent en productivité sans sacrifier l’emploi des jeunes.

Automatisation vs augmentation : le choix éthique des DRH

Les directions des ressources humaines font face à un dilemme moral. Automatiser totalement les tâches junior réduit les coûts à court terme mais prive l’organisation de son vivier de talents futurs. Qui deviendra manager dans dix ans si personne n’acquiert d’expérience aujourd’hui ? Qui comprendra les métiers de base si toute une génération en est exclue ? L’Organisation internationale du travail alerte sur une « nouvelle crise de l’emploi des jeunes » mondiale, avec 67 millions de jeunes sans emploi en 2025.

La diversité en danger : comment éviter que l’IA renforce les inégalités existantes

Les entreprises doivent désormais inclure la lutte contre les biais algorithmiques dans leur responsabilité sociale. Sans action volontaire, l’IA risque de reproduire et d’amplifier mécaniquement les discriminations historiques. Les entreprises doivent auditer leurs systèmes, corriger les biais et mesurer les impacts sur la diversité.

Auditer les algorithmes de recrutement pour éviter la discrimination systémique

Les audits algorithmiques deviennent indispensables. Il s’agit d’analyser les données d’entrée (sont-elles représentatives ?), de tester les résultats (quels profils sont favorisés ?) et de mesurer les écarts (genre, origine, âge). Des outils tels que les tests de parité, les analyses de sensibilité et les simulations contrefactuelles existent. Plusieurs pays préparent des réglementations imposant ces audits. Les entreprises proactives anticipent cette contrainte et en font un avantage compétitif.

Initiatives à mettre en place : mentorat, apprentissage inclusif, transparence

Des solutions concrètes incluent le mentorat intensif (accompagnement personnalisé des jeunes par des seniors), l’apprentissage inclusif (programmes ciblant les populations sous-représentées) et la transparence des processus (expliquer aux candidats comment les décisions sont prises). Certaines entreprises mettent en place des « quotas d’entretiens » pour garantir qu’un pourcentage minimal de candidatures issues de la diversité accède à l’étape humaine du recrutement. D’autres anonymisent totalement les CV avant analyse algorithmique, supprimant nom, prénom, adresse, établissements fréquentés.

L’IA transforme radicalement le marché du travail des jeunes. Les entreprises et grandes écoles qui l’ignorent ou l’exploitent sans réflexion éthique risquent d’aggraver les inégalités structurelles. Celles qui choisissent l’augmentation plutôt que l’automatisation, qui forment au jugement plutôt qu’au savoir codifié, et qui auditent leurs algorithmes plutôt que de les déployer aveuglément, construisent un modèle viable. La responsabilité sociale ne se décrète pas : elle se pratique, se mesure, s’ajuste. Dans un monde où l’IA maîtrise le savoir formel, l’humain doit réinventer sa valeur. Les organisations qui l’accompagnent dans cette mutation survivront, tandis que les autres disparaîtront.