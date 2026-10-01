En 1997, une usine de jus a déversé 12 000 tonnes d’écorces d’orange sur un terrain mort au Costa Rica : 16 ans plus tard, les biologistes n’en croyaient pas leurs yeux

En 2013, le chercheur Timothy Treuer retourne sur un terrain qu’il pensait connaître, dans l’Aire de conservation Guanacaste, au Costa Rica. Il ne le reconnaît pas. Le grand panneau jaune qui signalait autrefois l’expérience a disparu, avalé par la végétation. Il faut se frayer un chemin à la machette à travers des murs de lianes et de broussailles pour seulement localiser la parcelle.

Là où il n’y avait jadis que roche, herbe sèche et terre stérile s’est levée une forêt dense. Les habitants des environs, eux aussi, restent dans la confusion la plus totale face à ce changement de paysage.

Un accord passé en 1997, cassé par la justice

Seize ans plus tôt, en 1997, les écologues Daniel Janzen et Winnie Hallwachs avaient proposé un arrangement inhabituel. L’entreprise de jus de fruits Del Oro ferait don d’une partie de ses terres au parc national, en échange de quoi elle pourrait déverser les écorces et la pulpe de ses oranges pressées sur un ancien pâturage dégradé, jugé incapable de se régénérer seul, explique Science et Vie.

Pendant un an, environ 1 000 camions ont déchargé 12 000 tonnes de résidus d’agrumes sur trois hectares de terre pratiquement stérile.

L’affaire tourne court. L’entreprise concurrente TicoFruit porte plainte, affirmant que ces déchets polluent le parc national voisin. La Cour suprême du Costa Rica lui donne raison : le projet est annulé, le site abandonné. Pendant quinze ans, la parcelle reste à l’abandon, devenant pour beaucoup l’exemple type de ce qu’il ne fallait pas faire.

C’est justement ce terrain que Timothy Treuer redécouvre en 2013, transformé au point d’en devenir méconnaissable.

Les mesures confirment l’impression de visu. La biomasse des arbres a augmenté de 176 % en 16 ans par rapport à une parcelle voisine non touchée par l’expérience. D’autres scientifiques ont mené leurs propres analyses : la métamorphose n’était pas une illusion d’optique. Le sol est devenu extrêmement riche en nutriments, la canopée s’est refermée, et une biodiversité s’y est installée.

La rapidité du processus intrigue. En à peine six mois, les tonnes d’écorces s’étaient décomposées en un terreau noir. L’hypothèse principale des chercheurs est que les pelures d’oranges ont enrichi d’un coup un sol épuisé par le temps et le climat, tout en étouffant les herbes invasives qui empêchaient les jeunes arbres de pousser. Cette synergie aurait agi comme un accélérateur, permettant une régénération qui, par des voies naturelles, aurait demandé des décennies.

L’épisode est cité dans le monde entier à propos de la restauration écologique par les déchets agricoles. Il a offert un débouché utile à des milliers de tonnes de résidus organiques qui restaient, la plupart du temps, sans usage. Un nouveau puits de carbone s’est formé, la biodiversité a été restaurée, et l’écosystème a repris vie sans dépenses importantes en campagnes de reforestation.

Les scientifiques mettent toutefois en garde : il ne s’agit pas de jeter des déchets n’importe comment dans la nature, mais de concevoir des protocoles rigoureux et suivis pour transformer un résidu industriel en occasion environnementale. Trois hectares, 12 000 tonnes d’écorces, et quinze ans de silence avant que quelqu’un ne revienne voir ce qu’il en restait.