En 2020, une retraitée a débuté le ramassage de déchets lors de ses balades de 6,4 kilomètres : 6 ans après, elle a déjà collecté 340 000 kilos

En six ans, les volontaires du groupe Volunteers Cleaning Communities ont retiré près de 340 000 kg de déchets des rues, parcs et bas-côtés de la vallée de San Fernando, en Californie. Ce chiffre ne comprend même pas les objets de grande taille, dont la prise en charge revient à la ville.

Tout est parti d’une simple promenade. En 2020, quand la pandémie a bouleversé son quotidien, Jill Mather, une retraitée installée à San Fernando, s’est mise à marcher chaque jour dans son quartier. Le long de son trajet, elle remarque les canettes, les bouteilles, les détritus accumulés au fil des jours. Plutôt que de continuer son chemin, elle prend des sacs plastique et commence à ramasser ce qu’elle trouve.

Un matin, avant de sortir, elle se serait dit qu’au moins, elle pouvait faire une bonne promenade. Ses voisins finissent par remarquer son manège. Certains l’interrogent, puis se joignent à elle, raconte le média TN.

Un message sur Nextdoor, une douzaine de volontaires le lendemain

Mather publie alors un message sur l’application Nextdoor, expliquant qu’elle marche tous les matins et qu’elle ramasse des déchets, et que si quelqu’un veut se joindre à elle, rendez-vous est donné devant le café à 8 heures. Le lendemain, une douzaine de personnes se présentent. Le groupe nettoie un parc voisin, puis partage un café. L’habitude s’installe, et donne naissance à Volunteers Cleaning Communities.

L’organisation étend rapidement son terrain d’action : des rues et des parcs, un tronçon de la rivière Los Angeles, une piste cyclable, des secteurs proches du Refuge national de faune sauvage du bassin de Sepúlveda. Mather adopte aussi, en collaboration avec le Département des transports de Californie, un tronçon de l’autoroute Ronald Reagan, entre Tampa Avenue et Balboa Boulevard.

L’engagement initial ne portait que sur cinq ans. Mather la voit autrement : « une responsabilité pour toute la vie », dit-elle.

L’organisation a lancé le programme Adopt 1 Street, qui permet à chacun de choisir un secteur de son quartier et de s’en occuper. VCC fournit gilets, pinces et sacs aux participants. Plus de 250 volontaires sont mobilisés, de Sylmar jusqu’à Chatsworth, et de Sherman Oaks jusqu’à Thousand Oaks.

Un volet s’adresse spécifiquement aux jeunes : des journées de nettoyage sont organisées dans des lycées, permettant aux élèves d’obtenir des crédits de service communautaire.

L’activité a fini par tisser des liens qui dépassent le simple ramassage de déchets. Emilie Koster, ancienne bénévole de l’UCLA, résume son attachement au groupe en disant qu’ils sont sa nouvelle famille.

Depuis la première douzaine de volontaires réunis devant un café, le groupe est passé à plus de 250 participants répartis sur plusieurs villes de la vallée.