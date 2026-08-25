En 1994, Steve et Terri Irwin ont acheté plus de 1400 hectares de terre mourante pour sauver les koalas : 44 000 eucalyptus plus tard, le résultat coupe le souffle

En 1994, Steve Irwin et Terri Irwin achètent 1 416 hectares de terrain à Blackbutt, dans le Queensland, en Australie. Le couple baptise ce domaine Ironbark Station. Selon Australia Zoo, l’opération vise à restaurer un habitat de koalas en déclin et à contribuer à l’augmentation de leur population.

Le couple démarre le projet en plantant 44 000 eucalyptus, posant les bases d’un effort de restauration mené sur le long terme. La zone de conservation sera agrandie par la suite, offrant davantage d’espace à l’habitat des koalas en récupération.

Des années de lutte contre les mauvaises herbes

La restauration d’un habitat comporte ses propres difficultés. Les jeunes arbres doivent survivre suffisamment longtemps pour intégrer un boisement fonctionnel, tandis que les mauvaises herbes, le feu ou le pâturage peuvent compromettre le résultat.

Ironbark Station a ensuite été agrandie de 660 hectares supplémentaires pour la conservation de la faune, selon Australia Zoo. Sur le terrain, il a fallu combattre les plantes invasives qui restreignent les déplacements des animaux à la recherche de nourriture et d’abri, les rendant plus vulnérables aux prédateurs féraux.

Une grande partie du terrain étant difficile d’accès, l’élimination de cette végétation a nécessité un équipement spécialisé et s’est étalée sur plusieurs années plutôt que de se limiter à un défrichage ponctuel.

Cette méthode rejoint les recommandations nationales australiennes en matière d’habitat des koalas. Le département de l’environnement identifie la perte, la fragmentation et la dégradation de l’habitat comme des menaces majeures, et recommande de restaurer les milieux en améliorant à la fois leur qualité et leur connectivité.

Une étude publiée dans la revue Biological Conservation, menée sur des koalas dans un paysage rural-urbain fragmenté du sud-est du Queensland, va dans le même sens : la quantité de forêt et sa disposition spatiale sont toutes deux associées à la présence de l’animal.

Les chercheurs ont observé que les koalas utilisent moins volontiers des parcelles d’habitat isolées, et que les déplacements entre parcelles les exposent à des dangers liés à la traversée de zones ouvertes ou aménagées. Replanter des arbres dans un tel paysage peut donc étendre l’habitat existant et, quand les plantations reconnectent des parcelles séparées, améliorer la continuité de la végétation disponible.

Un réseau d’hectares depuis 2006

Steve Irwin meurt en 2006. Le travail de conservation associé à sa famille continue pourtant de s’étendre. Ironbark Station devient partie intégrante d’un réseau bien plus vaste de propriétés géré par Australia Zoo et Wildlife Warriors, qui protègent plus de 182 100 hectares (450 000 acres) d’habitat à travers le Queensland, selon Australia Zoo.

Parmi les plus grandes propriétés figure la Steve Irwin Wildlife Reserve, sur la péninsule du Cap York, qui s’étend sur 133 550 hectares et protège un ensemble de forêt tropicale, de zones humides et de savane. Ces propriétés ont, ensemble, étendu les efforts de conservation de la famille bien au-delà du terrain initial de Blackbutt.

Le projet reflète une évolution plus large de l’approche de la famille Irwin : passer de la protection d’animaux individuels à la sauvegarde des habitats dont ils dépendent. En acquérant et en gérant de vastes étendues de terrain, Australia Zoo et Wildlife Warriors s’attaquent à des menaces comme la perte et la fragmentation de l’habitat à l’échelle du paysage.

Ans après le premier achat de terrain à Blackbutt, les 44 000 eucalyptus plantés par Steve et Terri Irwin restent le point de départ d’un réseau qui dépasse les hectares.