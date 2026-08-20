Réchauffement des océans européens : les entreprises côtières face à leurs obligations ESG

Selon les analyses du collectif World Weather Attribution, le changement climatique d’origine humaine a ajouté 2°C de réchauffement en Méditerranée, 1,4°C dans le golfe de Gascogne et 1,3°C dans les eaux celtiques. Pour les dirigeants et responsables RSE, ces données transforment un enjeu environnemental en obligation de gouvernance immédiate. Comment intégrer ces certitudes scientifiques dans votre stratégie ESG et vos rapports de durabilité ?

La science est formelle : le changement climatique anthropique réchauffe les océans à 2°C

Thomas Frölicher, physicien environnemental à l’Université de Berne et co-auteur de l’étude, ne laisse aucune place au doute : « Nos recherches montrent clairement que cette hausse est due au changement climatique, en particulier à la poursuite de la combustion des énergies fossiles. » L’analyse combine observations satellitaires et modèles climatiques pour isoler la contribution anthropique. Résultat : sans activités humaines, les canicules marines observées en 2026 auraient été « très rares ». Aujourd’hui, 90% du golfe de Gascogne et 80% de la Méditerranée occidentale subissent ces épisodes extrêmes. En Méditerranée orientale, 70% de la zone connaît actuellement des canicules marines, contre seulement 9% dans un climat préindustriel.

La température de surface en Méditerranée occidentale a atteint 3,1°C au-dessus des normales lors des quatorze jours les plus chauds de 2026. En juin, des anomalies jusqu’à 6°C ont été enregistrées. Les scientifiques confirment que le réchauffement régional dépasse désormais largement la moyenne mondiale de 1,4°C depuis l’ère préindustrielle. Pour les entreprises, traduire ces chiffres en risques matériels implique d’analyser trois dimensions : la vulnérabilité des actifs physiques (infrastructures portuaires, installations aquacoles), la dépendance aux écosystèmes marins (chaînes d’approvisionnement en produits de la mer) et l’exposition aux événements climatiques extrêmes.

Risques opérationnels pour les entreprises

Les écosystèmes marins subissent des bouleversements qui impactent directement les modèles économiques. Les poulpes communs, espèce méditerranéenne, migrent vers les eaux britanniques depuis avril 2026. Les dauphins se nourrissent désormais de méduses faute de maquereaux disponibles. Pour les entreprises de pêche et d’aquaculture, la modification de la disponibilité des espèces commerciales représente un risque stratégique majeur. Les fermetures de plages dues aux proliférations de méduses menacent les revenus touristiques. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) alerte sur l’augmentation des maladies d’origine hydrique.

La gouvernance climatique exige désormais des décisions stratégiques au plus haut niveau. Intégrer les scénarios de réchauffement océanique dans la planification à moyen terme, allouer des budgets pour la résilience des infrastructures, former les équipes aux nouveaux risques sanitaires et écologiques : autant de leviers qui relèvent de la responsabilité directe des comités exécutifs. La transparence dans le reporting ESG devient un facteur de confiance pour les investisseurs et les parties prenantes.