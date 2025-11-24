Pollution de l’eau potable : les grandes villes françaises en alerte

La question de l’exposition à l’eau potable contaminée dans les zones urbaines françaises s’impose comme un enjeu majeur de santé publique et d’environnement.

Une conformité en recul et des nouvelles particules détectées

Les données les plus récentes montrent un affaiblissement de la conformité des réseaux de distribution d’eau. Ainsi, selon l’association de consommateurs UFC-Que choisir, « en 2025, seulement 85 % des réseaux de distribution d’eau potable sont conformes à l’ensemble des critères réglementaires ». Par ailleurs, il a été souligné que cette baisse ne résulte pas nécessairement d’une détérioration des pratiques agricoles mais plutôt de « la recherche de nouveaux résidus de pesticides introduite par les ARS à partir de 2023 ».

Concernant les grandes villes, l’enquête a révélé que de « nouvelles particules » ont été détectées dans les réseaux d’eau potable urbains. Tout cela soulève un signal d’alarme : si l’eau potable reste majoritairement conforme, le champ des substances surveillées s’élargit, et de nouveaux paramètres mettent en lumière des vulnérabilités jusque‑là partiellement ignorées.

Polluants classiques et « polluants éternels » : l’eau urbaine mise à l’épreuve

L’association UFC‑Que Choisir indique que pour rendre l’eau potable, « les traitements sont toujours plus complexes et plus coûteux. Résultat : plus d’un milliard d’euros par an, pour la seule dépollution des pesticides et des nitrates, payés presque exclusivement par les consommateurs ». De plus, l’enquête conjointe de l’UFC‑Que Choisir et de l’ONG Générations Futures met en lumière la dissémination des substances per‑ et polyfluoro‑alkylées (PFAS), surnommées « polluants éternels », dans l’eau distribuée.

Ainsi, « le TFA (acide trifluoroacétique) a été détecté dans 24 des 30 prélèvements réalisés par l’UFC‑Que Choisir et Générations futures, et au‑dessus de 100 ng/L dans 66 % des échantillons ». À Paris, un pic de 6 200 ng/L a été mesuré, et dans la commune de Moussac (Gard) un record de 13 000 ng/L. Ces chiffres montrent que l’« eau potable » urbaine n’est pas à l’abri de pollutions non historiques, ce qui renforce la suspicion et la méfiance vis‑à‑vis des réseaux en grande ville.

Grandes villes, enjeux de traitement, et coût pour le consommateur

Dans les grandes agglomérations, la complexité de traitement de l’eau augmente. L’association alerte sur un « montant minimal d’1 milliard d’euros par an » pour la dépollution des pesticides et nitrates. Par ailleurs, la hausse du prix de l’eau est bien identifiée : « Le prix de l’eau augmente partout en France, en raison du changement climatique et de coûts croissants de dépollution ».

L’UFC‑Que Choisir dénonce que « des grandes villes sont désormais touchées » par des pollutions jusque‑là plus rurales. Autrement dit, l’« eau potable » est aujourd’hui l’objet de vigilance accrue : si elle reste conforme aux normes, l’effort financier et technique pour maintenir cette conformité bondit, et en zone urbaine les enjeux sont d’autant plus élevés.