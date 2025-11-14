Ces 4 eaux en bouteille sont les seules à vraiment tenir leurs promesses, selon 60 Millions de consommateurs

L’association 60 Millions de consommateurs a récemment publié une étude qui a retenu l’attention de nombreux Français amateurs d’eau en bouteille. Réalisée par Agir pour l’environnement, cette enquête dresse un état des lieux sur la sécurité et la qualité des différentes marques disposées sur le marché. Vu la consommation quotidienne très élevée, il est important de vérifier que l’eau que l’on boit est pure et ne présente pas de contaminants.

Un scandale de contamination

Fin janvier, un vrai bazar éclata lorsque Le Monde et la cellule investigation de Radio France révélèrent que certains industriels, comme Nestlé, avaient caché la contamination de l’eau qu’ils pompaient. Ces entreprises utilisaient des systèmes de purification interdits afin de continuer à embouteiller ces eaux, en infraction avec les règles strictes qui encadrent les eaux minérales naturelles. D’après 60 Millions de consommateurs, « Nestlé et d’autres industriels ont caché que l’eau qu’ils pompaient était contaminée ».

En théorie, les eaux minérales naturelles ne devraient subir aucun traitement modifiant leur composition. Ce genre de pratique soulève donc la question de la transparence et de la responsabilité de certains grands groupes du secteur.

Des microplastiques préoccupants

Une autre source d’inquiétude concerne les microparticules de plastique retrouvées dans les bouteilles d’eau. Une étude menée par Agir pour l’environnement en 2022 a montré que 78 % des bouteilles d’eau minérale contiennent ces petites particules. Sur neuf marques analysées, sept présentaient des résidus plastiques.

Ces microplastiques proviendraient souvent de l’emballage, du processus de fabrication ou même de la manipulation des bouteilles, soulignant la contamination des boissons. Même si leurs effets sur la santé ne sont pas encore clairement établis, les spécialistes redoutent des risques sanitaires à long terme sur le système immunitaire.

Les marques d’eau en bouteille dignes de confiance

Face à ces révélations, quelques marques se distinguent par leur fiabilité :

Volvic : Issue de roches volcaniques, cette eau affiche une faible teneur en sodium et contient beaucoup de silice. Elle est appréciée pour sa pureté et l’absence totale de résidus indésirables.

: Issue de roches volcaniques, cette eau affiche une faible teneur en sodium et contient beaucoup de silice. Elle est appréciée pour sa pureté et l’absence totale de résidus indésirables. Montclar de Carrefour : Provenant de sources montagnardes, elle offre une composition minérale équilibrée et un bon rapport qualité-prix, sans contaminants détectés.

: Provenant de sources montagnardes, elle offre une composition minérale équilibrée et un bon rapport qualité-prix, sans contaminants détectés. Badoit : En tant qu’eau gazeuse, elle présente très peu de microplastiques, avec seulement une microparticule repérée dans ses bouteilles d’un litre.

: En tant qu’eau gazeuse, elle présente très peu de microplastiques, avec seulement une microparticule repérée dans ses bouteilles d’un litre. Evian : Bien que provenant des célèbres sources alpines françaises, cette marque a été notée pour contenir une microparticule dans ses bouteilles gazeuses d’un litre.

Des marques à éviter

Pour une consommation régulière, il vaut mieux passer leur tour aux marques suivantes :