Collecte de vêtements : Le Relais supprime 60 emplois et retire des conteneurs

Le Relais, acteur majeur de la collecte textile et membre d’Emmaüs France, vient d’annoncer la suppression de 60 postes en insertion et la fermeture de 4 300 conteneurs de collecte sur les 20 500 actuellement déployés. Cette restructuration drastique, confirmée ce mardi 9 juin, illustre l’effondrement économique qui frappe le secteur du recyclage vestimentaire français.

L’entreprise coopérative justifie cette décision par « une dégradation devenue insoutenable de l’équilibre économique de la filière textile ». Cette réorganisation représente environ 15 000 tonnes de collecte en moins pour une structure qui emploie 2 053 personnes, dont 656 en insertion, et assure 40 % de la collecte nationale.

Quand la collecte coûte plus cher que la valorisation

Les chiffres communiqués par Le Relais révèlent l’ampleur du déséquilibre : « certains flux coûtent environ 250 euros par tonne à collecter alors que leur valorisation peut descendre autour de 150 euros par tonne ». Cette inversion de la rentabilité met en lumière les dysfonctionnements structurels d’un secteur autrefois viable.

L’explosion de la fast fashion provoque une augmentation massive des volumes mis sur le marché, avec 3,5 milliards de pièces commercialisées en France en 2024, accompagnée d’une dégradation continue de la qualité moyenne des textiles collectés. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont simultanément renchéri les coûts de carburant et de transport maritime, rendant déficitaires les opérations qui alimentaient plusieurs centres de tri européens.

Vinted capte la « crème », les bornes héritent des rebuts

La mutation du marché de la seconde main bouleverse également l’écosystème traditionnel. Les plateformes numériques comme Vinted captent désormais les vêtements de qualité, privant les acteurs de l’économie sociale et solidaire de leurs produits les plus valorisables. Parallèlement, les bornes de collecte se retrouvent encombrées par des textiles de mauvaise facture, issus de marques ultra-low-cost, souvent inutilisables pour le réemploi.

Cette évolution quantitative et qualitative fragilise durablement le modèle économique historique. Emmaüs constate ainsi une chute de sa capacité de valorisation, passée de 64 % en 2014 à seulement 56 % dix ans plus tard. Cette dégradation de 8 points de pourcentage représente des millions d’euros de manque à gagner pour le secteur.

L’Afrique saturée par la concurrence chinoise

L’effondrement des marchés d’exportation constitue le troisième pilier de cette crise systémique. Les débouchés traditionnels, notamment africains, se trouvent saturés par l’afflux de vêtements à bas prix importés directement de Chine, qu’ils soient neufs ou d’occasion. Cette concurrence directe entre producteurs asiatiques et collecteurs européens redistribue les cartes du commerce textile international.

Refashion, l’éco-organisme chargé de la filière, souligne « la brusque chute des cours à l’export des textiles usagés triés, en Afrique majoritairement ». Cette évolution contraint les acteurs français à réviser complètement leur stratégie commerciale, jusqu’alors largement dépendante de ces exportations.

Des promesses gouvernementales face à une réalité de terrain difficile

Cette annonce du Relais intervient paradoxalement alors que le gouvernement multiplie les déclarations optimistes sur l’avenir de la filière. Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, estimait jeudi dernier que la « mode circulaire » pourrait générer un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards d’euros d’ici 2030, créant potentiellement 88 000 emplois.

Un nouveau cahier des charges est actuellement à l’étude pour une entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2027. Cette réforme s’appuie sur la filière à responsabilité élargie du producteur (REP), instaurée en 2007, qui collecte une éco-contribution auprès des marques commercialisant des textiles selon le principe du « pollueur-payeur ».

L’éco-organisme Refashion dispose d’un budget conséquent de 1,2 milliard d’euros sur la période 2023-2028 pour financer la collecte, le recyclage, la réparation et le réemploi des textiles usagés. Le gouvernement souhaite flécher une partie substantielle de ces ressources vers la structuration d’une filière industrielle du recyclage textile sur le territoire national.

L’équation circulaire reste à résoudre

Malgré cette situation critique, Le Relais maintient sa confiance dans le développement d’une filière textile « durable, solidaire et circulaire ». Cette position illustre la complexité des enjeux : concilier urgence économique immédiate et transformation structurelle de long terme.

Les 900 000 tonnes de vêtements, linge de maison et chaussures mises sur le marché français en 2024 représentent un défi considérable en termes de gestion des déchets. La réponse nécessitera probablement une approche systémique combinant régulation de la production, amélioration de la qualité, développement de nouvelles technologies de recyclage et restructuration des modèles économiques.

L’exemple du Relais démontre que la transition vers une économie circulaire ne peut s’opérer sans accompagnement des acteurs historiques de l’économie sociale et solidaire. Leur expertise et leur ancrage territorial constituent des atouts précieux pour construire une filière textile véritablement durable, à condition de résoudre l’équation économique qui les met aujourd’hui en péril. À ce titre, d’autres initiatives d’économie sociale montrent qu’un engagement durable reste possible avec les bons partenariats.