Absentéisme : quelle part de responsabilité pour l’entreprise dans ce phénomène ?

L’absentéisme se transforme plus qu’il ne recule dans les entreprises françaises. Malgré une baisse apparente des déclarations, le burn-out explose et révèle des organisations sous pression qui peinent à transformer leurs pratiques malgré des outils de pilotage sophistiqués.

L’absentéisme, miroir des dysfonctionnements organisationnels

L’absentéisme transcende aujourd’hui sa dimension purement comptable pour devenir un révélateur impitoyable des fragilités organisationnelles. Les chiffres de la 18e édition du Baromètre de l’Absentéisme et de l’Engagement d’Ayming témoignent d’une mutation profonde : pour la première fois en 17 ans, la proportion de professionnels RH constatant une hausse de l’absentéisme recule, passant de 37,5% à 30,8%. Cette inflexion historique masque pourtant une réalité plus complexe. L’absentéisme ne disparaît pas, il se métamorphose. Plus silencieux, plus psychologique, il échappe aux grilles de lecture traditionnelles tandis que les organisations subissent des pressions inédites dans un environnement professionnel bouleversé.

Le burn-out gagne du terrain sur la maladie ordinaire

L’évolution la plus marquante concerne la nature même des absences. La maladie ordinaire recule de 4,7 points parmi les causes déclarées, tandis que le burn-out progresse de 4,5 points pour atteindre 46,9% des causes citées. Il talonne désormais la démotivation comme deuxième facteur d’absentéisme.

Cette transformation révèle que l’épuisement professionnel ne découle plus seulement de conditions de travail objectivement dégradées, mais naît de l’accumulation des injonctions contradictoires, de la succession des priorités mouvantes, de la difficulté croissante à se projeter dans un horizon stable. Dans une interview avec Ayming, Jean-Claude Le Grand, Directeur Général des Relations Humaines de L’Oréal, précise : « Le burn-out n’est pas une faiblesse de caractère. C’est la réponse d’un individu à une charge qui dépasse ses ressources disponibles, professionnelles, personnelles et sociales ».

Cette évolution frappe particulièrement les grandes structures, où la prévalence du burn-out progresse de 10,4 points entre les plus petites et les plus grandes entreprises. La multiplication des strates managériales crée une distance qui appauvrit le rapport au travail, éloignant les collaborateurs du sens de leur contribution. Cette problématique s’inscrit dans une réflexion plus large sur le bien-être au travail comme levier de performance durable.

Un coût économique qui dépasse la simple absence

L’impact financier de l’absentéisme excède largement la période d’arrêt proprement dite. Laurent Cappelletti, professeur au CNAM, évalue ce coût à 4.000 euros par salarié et par an, soit un manque à gagner dépassant 100 milliards d’euros annuels pour l’ensemble des entreprises françaises.

Cette facture invisible s’articule autour de trois phases distinctes. Avant l’arrêt, le présentéisme dégradé où le collaborateur reste physiquement présent mais avec un engagement déjà réduit. Pendant l’absence, la désorganisation des équipes restantes qui doivent absorber la charge supplémentaire dans un climat tendu. Après le retour, le risque de rechute élevé si les conditions organisationnelles n’ont pas évolué, générant des coûts de recrutement et de perte de compétences.

Cette invisibilité comptable complique la prise en charge du phénomène. Un dirigeant ne s’attaque pas spontanément à un coût qu’il ne voit pas clairement dans ses bilans, expliquant en partie la persistance du problème malgré des outils de mesure désormais sophistiqués.

Les RH, victimes du mal qu’ils combattent

Paradoxalement, les professionnels RH, censés porter la prévention de l’absentéisme pour l’ensemble de l’organisation, deviennent eux-mêmes l’un des publics les plus difficiles à mobiliser sur ce sujet. Le désengagement gagne du terrain : la proportion des « désengagés » double, passant de 3% en 2025 à 5,9 % en 2026

Cette situation révèle un enjeu structurel sur la condition de la fonction. Une équipe RH sous tension chronique, confrontée à des sujets de plus en plus complexes avec des ressources qui ne suivent pas toujours, finit par reproduire de l’intérieur les mécanismes qu’elle est chargée de combattre.

Malgré une amélioration du soutien perçu, avec une progression du soutien des managers de 5,8 points et des collaborateurs de 7,4 points, l’écart persiste entre se sentir accompagné et disposer d’un réel pouvoir d’agir. 35% des entreprises déclarent encore l’incapacité à agir comme frein principal, révélateur d’un blocage structurel qui peut rappeler les difficultés rencontrées dans d’autres domaines de la gestion sociale des entreprises.

Mesurer sans transformer : l’illusion du contrôle

La professionnalisation des outils de pilotage progresse significativement. 94,1% des entreprises disposent d’indicateurs de suivi (+2,9 points), 63,2% calculent les coûts globaux (+5,9 points), et 69,7% évaluent le retour sur investissement des actions de prévention (+8,4 points, la plus forte progression de l’édition). Cette montée en compétences ne se traduit pourtant pas par une transformation organisationnelle. L’écart entre ceux qui disposent d’indicateurs (quasi universels à 93,8%) et ceux qui transforment réellement reste béant. Presque tout le monde mesure, beaucoup moins transforment.

Benoit Serre, Partner & Director HR People Strategy chez Boston Consulting Group, souligne cette limite : « Les organisations qui obtiennent des résultats ne sont pas celles qui attendent le feu vert mais celles dont les RH créent les conditions pour que la direction veuille s’impliquer ».

Repenser l’organisation plutôt que soigner les symptômes

La résolution de l’absentéisme ne peut plus reposer sur la seule fonction RH. Elle appelle une mobilisation collective impliquant managers de proximité, direction générale et collaborateurs. Les professionnels RH doivent orchestrer cette mobilisation en devenant force de proposition plutôt que simple relais d’information.

Cette approche suppose quatre prérequis fondamentaux : développer une écoute attentive des signaux faibles, devenir force de proposition concrète auprès de la direction, refuser la posture de simple relais, et ne pas se déresponsabiliser vers la direction générale malgré les contraintes réelles.

L’enjeu dépasse désormais largement la gestion traditionnelle des absences. Il s’agit de questionner l’organisation du travail elle-même, de retrouver du sens dans l’action collective, et de créer les conditions d’un environnement professionnel soutenable. Dans un contexte global troublé, l’entreprise devient paradoxalement l’un des derniers espaces où les individus peuvent encore se sentir protégés et valorisés.

L’absentéisme n’est plus un problème à résoudre mais un symptôme à comprendre. Sa prise en charge efficace passe par une transformation organisationnelle qui redonne du pouvoir d’agir aux équipes et du sens au travail. Une responsabilité collective qui engage chaque niveau de l’entreprise dans la construction d’un environnement professionnel plus humain et plus durable.