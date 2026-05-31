Ultima, sponsor officiel du Relais de la SPA, renforce son engagement pour la cause animale

Ce dimanche 31 mai 2026, au Domaine national de Saint-Cloud, Ultima confirme son engagement en faveur du bien-être animal en devenant sponsor officiel de la deuxième édition du Relais de la SPA. Organisée au profit de la Société Protectrice des Animaux, cette course solidaire rassemble coureurs, familles et propriétaires d’animaux autour d’un objectif commun : soutenir concrètement les refuges qui accueillent chaque année des dizaines de milliers d’animaux abandonnés ou maltraités.

Ultima et la SPA réunis autour d’une mobilisation solidaire

Le rendez-vous se tient ce 31 mai 2026 dans un contexte où la question de la protection animale demeure un enjeu majeur en France. À travers sa participation au Relais de la SPA, Ultima, marque du groupe Affinity Petcare, entend mettre en avant son engagement aux côtés de la SPA, avec laquelle elle développe depuis plusieurs années des actions destinées à améliorer le quotidien des animaux et de leurs adoptants.

Dès ce matin, les participants prennent le départ au cœur du Domaine national de Saint-Cloud, un espace naturel protégé de 460 hectares situé dans les Hauts-de-Seine. La deuxième édition du Relais de la SPA propose trois formats de course : un relais duo de 2 x 5 kilomètres, un canicross de 5 kilomètres et une course individuelle de 10 kilomètres, selon les informations communiquées par la SPA et les organisateurs de l’événement.

L’originalité du dispositif repose sur son principe de collecte solidaire. Avant même de pouvoir prendre le départ, chaque participant devait atteindre un objectif de dons fixé à 200 euros pour les formats individuels et le canicross, ou à 300 euros pour le relais duo. Les collectes devaient être finalisées avant le 26 mai 2026 afin de valider les inscriptions.

Pour cette édition, Ultima est présente en tant que sponsor officiel. Le groupe Affinity Petcare, qui commercialise notamment les marques Ultima et Advance, anime plusieurs espaces sur le village de l’événement. Les visiteurs peuvent y découvrir des bornes photos, des jeux, des animations participatives ainsi que des distributions de produits destinés aux chiens et aux chats.

Cette présence s’inscrit dans une stratégie plus large visant à sensibiliser les propriétaires d’animaux à leur responsabilité quotidienne. À travers le concept d’« Ultim’Amour », la marque met en avant la relation entre l’animal et son propriétaire, présentée comme un engagement durable qui dépasse largement la simple dimension affective.

Ultima et Affinity Petcare : trois années d’actions avec la SPA

La participation d’Ultima ne se limite pas à sa présence lors du Relais de la SPA. Depuis trois ans, la marque et la Fondation Affinity travaillent avec la SPA autour d’actions de soutien destinées à accompagner les refuges et les futurs adoptants.

L’une des initiatives les plus significatives concerne l’aide alimentaire apportée aux structures de protection animale. Selon les chiffres communiqués par Ultima, l’équivalent de plus de 1,35 million de repas a été financé au profit des missions de protection animale au cours des trois dernières années.

Parallèlement, un dispositif d’accompagnement a été mis en place lors des adoptions. Dans les refuges et les Maisons SPA, les nouveaux propriétaires reçoivent un kit Ultima comprenant notamment des conseils nutritionnels adaptés aux besoins de leur animal. L’objectif affiché consiste à favoriser une meilleure intégration de l’animal dans son nouveau foyer tout en sensibilisant les adoptants aux questions de santé et d’alimentation.

La coopération entre les deux structures s’est également traduite par des travaux de recherche. En 2025, la Fondation Affinity et la SPA ont conduit une étude consacrée aux causes de l’abandon des animaux en France. Cette analyse comportementale et sociétale visait à mieux comprendre les mécanismes qui conduisent certains propriétaires à se séparer de leur compagnon afin d’identifier des pistes de prévention plus efficaces.

L’engagement d’Affinity Petcare s’inscrit dans un secteur où les attentes sociétales progressent rapidement. Les consommateurs sont désormais nombreux à attendre des marques spécialisées dans l’alimentation animale qu’elles développent également des actions concrètes en faveur du bien-être animal et de la lutte contre les abandons.

La SPA face à une pression toujours élevée dans ses refuges

L’événement organisé aujourd’hui intervient alors que la SPA continue de faire face à une activité particulièrement soutenue. Créée en 1845, l’association demeure la première organisation de protection animale en France et s’appuie sur un réseau national de refuges, de dispensaires et de structures d’accueil.

Selon les données communiquées par la SPA, près de 43 000 animaux ont été recueillis en 2025. La même année, l’association a traité près de 20 000 signalements de maltraitance et prodigué plus de 100.000 soins dans ses différentes structures. L’organisation mobilise également 7.000 bénévoles et 830 salariés répartis dans 64 refuges et 12 dispensaires. Ces chiffres illustrent l’ampleur des besoins auxquels les équipes doivent répondre quotidiennement.

Le Relais de la SPA a précisément été imaginé pour contribuer au financement de ces missions. L’intégralité des dons collectés est reversée à l’association afin de soutenir les actions de prise en charge des animaux abandonnés et leur recherche d’un nouveau foyer.

L’importance de cette mobilisation apparaît à travers les résultats obtenus lors de la première édition. En 2025, plus de 500 participants avaient permis de réunir 200 000 euros. Selon les organisateurs, cette collecte avait contribué à la prise en charge de 800 animaux dans les refuges de l’association.

Pour cette deuxième édition, la SPA espère poursuivre cette dynamique et accroître encore les montants récoltés grâce à la mobilisation des particuliers, des partenaires et des entreprises engagées dans la protection animale.

Ultima mise sur la responsabilité des propriétaires d’animaux

À travers ce partenariat, Ultima cherche également à promouvoir une approche préventive de l’abandon. La marque défend l’idée qu’une meilleure compréhension des besoins de l’animal contribue à renforcer durablement la relation entre l’animal et son propriétaire. Cette stratégie repose notamment sur l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des familles. L’alimentation constitue l’un des axes privilégiés de cette démarche, mais les enjeux éducatifs, comportementaux et relationnels occupent également une place importante.

Le groupe Affinity Petcare dispose d’un poids significatif sur le marché français de l’alimentation animale. Selon les données Nielsen citées par l’entreprise, la marque Ultima représente plus de 274 millions d’euros de ventes en valeur sur le marché français.

Dans ce contexte, le partenariat avec la SPA permet à l’entreprise de relier son activité commerciale à des actions de terrain concrètes. Le Relais de la SPA offre ainsi une vitrine visible à cette stratégie de responsabilité sociétale tout en apportant un soutien financier direct aux refuges.

Au-delà de l’événement sportif organisé ce dimanche, l’initiative illustre l’évolution des partenariats entre associations et entreprises du secteur animalier. Face à la hausse des abandons et aux besoins croissants des structures d’accueil, ces coopérations apparaissent de plus en plus comme un levier complémentaire de financement et de sensibilisation du grand public.