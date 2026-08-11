Meta sanctionné pour avoir mal conservé des preuves dans l’affaire Andrew Forrest

Meta vient de subir un revers judiciaire majeur dans le dossier qui l’oppose à l’homme d’affaires australien Andrew Forrest. Un juge américain estime que le groupe n’a pas correctement préservé des données essentielles concernant des publicités frauduleuses, soulevant de nouvelles questions de gouvernance, de transparence et de responsabilité des plateformes.

Meta et Andrew Forrest : une bataille juridique autour des publicités

Le 10 août 2026, un juge fédéral californien a sanctionné Meta dans le cadre de la procédure engagée par Andrew Forrest contre le propriétaire de Facebook et Instagram. Au cœur du litige : des publicités frauduleuses utilisant depuis plusieurs années le nom et l’image de l’homme d’affaires australien pour promouvoir notamment de faux investissements en cryptomonnaies.

La décision ne signifie pas que Meta a été reconnu responsable des escroqueries elles-mêmes. Elle porte sur un autre enjeu, particulièrement sensible pour la gouvernance des grandes plateformes numériques : la conservation des preuves. Le juge P. Casey Pitts considère que Meta n’a pas suffisamment préservé certaines données qui auraient pu permettre de comprendre comment ses systèmes publicitaires avaient traité les annonces concernées. Le tribunal a notamment retenu la destruction ou la disparition de versions finales de publicités litigieuses.

L’affaire remonte à 2019. Andrew Forrest avait alors découvert que son identité était utilisée dans des campagnes destinées à promouvoir des investissements frauduleux. Des publicités comportaient son image, tandis que certaines utilisaient également des témoignages fictifs ou des vidéos manipulées. Les investigations engagées par l’homme d’affaires ont conduit à identifier des annonceurs situés notamment en Europe de l’Est et en Asie du Sud-Est, selon les éléments du dossier judiciaire.

Le problème n’est toutefois pas seulement celui du contenu publié par des escrocs. Il concerne aussi le rôle joué par l’infrastructure publicitaire de Meta. Les outils du groupe permettent aux annonceurs de définir les objectifs d’une campagne, de sélectionner des audiences et d’améliorer automatiquement la présentation des annonces. Le tribunal avait déjà relevé que le dossier soulevait une question essentielle : les outils de Meta constituent-ils de simples instruments neutres mis à disposition des annonceurs ou interviennent-ils eux-mêmes dans la production, la sélection et la diffusion des contenus ?

Cette distinction est déterminante sur le plan juridique. Meta s’appuie notamment sur l’article 230 de la Communications Decency Act, qui protège largement les plateformes américaines contre la responsabilité liée aux contenus publiés par leurs utilisateurs. Andrew Forrest cherche, au contraire, à démontrer que l’intervention des systèmes publicitaires de Meta dépasse celle d’un simple hébergeur.

Le contentieux touche ainsi directement au modèle économique des plateformes. Dans un système où la publicité constitue une source majeure de revenus, la responsabilité ne peut plus être analysée uniquement sous l’angle de la publication initiale d’un contenu par un annonceur. La question devient aussi celle du fonctionnement des outils qui sélectionnent, optimisent et distribuent ce contenu.

Les chiffres donnent une idée de l’ampleur du dossier. Environ 28.000 publicités frauduleuses seraient concernées et leur diffusion aurait généré plus de 70 millions de vues. D’autres éléments du dossier font état d’un volume beaucoup plus large d’annonces utilisant l’image de Forrest sur plusieurs années. Ces écarts apparents tiennent au périmètre retenu selon les documents et les différentes catégories d’annonces examinées.

Une sanction qui touche la gouvernance des données

La décision du juge P. Casey Pitts porte sur la manière dont Meta a géré les informations électroniques pertinentes pour le procès. L’enjeu est particulièrement important pour une entreprise dont l’activité repose sur des systèmes automatisés capables de générer, modifier, classer et distribuer des volumes considérables de contenus publicitaires.

Meta avait notamment expliqué avoir découvert tardivement l’existence de certaines données dans ses propres systèmes. Le juge a rejeté cette justification. « Il n’est pas raisonnable d’affirmer que Meta elle-même a eu besoin de deux ans pour découvrir ses propres données », a-t-il déclaré.

Le reproche dépasse donc la simple perte accidentelle d’un fichier. Le tribunal a considéré que Meta aurait dû prendre les mesures nécessaires pour préserver les informations pertinentes une fois le contentieux prévisible. Dans cette perspective, la gestion des données devient un sujet de gouvernance d’entreprise à part entière : identifier les informations critiques, empêcher leur disparition et garantir leur traçabilité font partie des conditions nécessaires à une procédure judiciaire équitable.

Pour une entreprise technologique, cette exigence est d’autant plus sensible que les décisions prises par les algorithmes peuvent être difficiles à reconstituer a posteriori. Une publicité peut être créée par un annonceur, modifiée ou optimisée par des outils automatisés, puis présentée à une audience sélectionnée par un système de recommandation. Sans conservation suffisamment précise des différentes étapes, il devient difficile de déterminer quelle partie du processus a produit le résultat final.

C’est précisément ce type d’information que les avocats de Forrest cherchent à obtenir. Un document judiciaire antérieur indique que les données brutes et les schémas des bases de données sont importants pour déterminer, pour chaque publicité concernée, quels outils ou processus de Meta ont été appliqués et ce qu’ils ont fait entre l’entrée et la sortie du système.

Pour les politiques RSE des entreprises numériques, cette question est loin d’être secondaire. La responsabilité algorithmique suppose en effet de pouvoir expliquer les décisions prises par les systèmes automatisés. Elle nécessite aussi une capacité d’audit lorsque ces systèmes produisent des résultats susceptibles d’avoir des conséquences financières ou sociales importantes.

Meta face à ses responsabilités dans l’écosystème publicitaire

Le volet le plus sensible de la décision concerne les conséquences possibles de la disparition des preuves. Le juge a prévu que le jury puisse, sous certaines conditions, tirer une conclusion défavorable à Meta si la destruction des éléments était considérée comme intentionnelle. La sanction impose également au groupe de prendre en charge les frais et coûts liés à cette question du contentieux.

Andrew Forrest a présenté cette décision comme un signal envoyé aux grandes plateformes. « Meta ne peut pas détruire ou perdre des preuves et utiliser ensuite leur absence comme bouclier », a-t-il déclaré, selon ABC News. Cette déclaration traduit l’enjeu stratégique du dossier. Pour les entreprises numériques, la confiance ne dépend plus seulement de la capacité à retirer rapidement un contenu problématique. Elle dépend également de la possibilité de démontrer que les dispositifs de contrôle fonctionnent, que leurs défaillances peuvent être identifiées et que les données nécessaires à leur évaluation sont conservées.

Meta avait pourtant déjà indiqué avoir renforcé ses mécanismes de détection après les premières alertes concernant les publicités utilisant l’image de Forrest. Les documents judiciaires montrent que l’homme d’affaires avait signalé le problème à l’entreprise dès 2019 et avait notamment écrit directement à Mark Zuckerberg après la persistance des annonces frauduleuses.

Le dossier pose ainsi une question classique de gouvernance responsable : quelle obligation de vigilance doit peser sur une entreprise lorsqu’elle sait que son infrastructure est utilisée pour une activité potentiellement préjudiciable ? Plus l’entreprise maîtrise les mécanismes de diffusion, de ciblage et d’optimisation, plus il devient difficile de présenter l’ensemble du processus comme relevant exclusivement de l’annonceur.

La question est également économique. Les publicités frauduleuses ne représentent pas seulement un problème de modération. Elles peuvent affecter directement la confiance dans le marché publicitaire numérique, les consommateurs exposés aux campagnes et les marques ou personnalités dont l’identité est détournée.

Le débat prend une dimension supplémentaire avec l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans la publicité. Les systèmes automatisés peuvent désormais participer à la création, à l’amélioration, au ciblage et à la distribution des annonces. Cette automatisation augmente l’efficacité commerciale des plateformes, mais elle accroît parallèlement les exigences de traçabilité et d’explicabilité.

Dans une procédure judiciaire, cette traçabilité devient une obligation concrète. Les données doivent permettre de reconstituer les décisions prises par les systèmes. Dans une politique RSE, elle devient aussi un indicateur de maturité de la gouvernance numérique.

Le procès n’est pas terminé. Meta conserve la possibilité de contester les arguments de fond d’Andrew Forrest et devrait continuer à invoquer l’article 230 pour tenter de limiter sa responsabilité. Une audience consacrée à cette question est attendue avant la fin de 2026.

Pour Meta, l’enjeu dépasse donc désormais la seule défense d’un contentieux individuel. La procédure met en lumière la manière dont une plateforme mondiale documente ses systèmes publicitaires, conserve les traces de leur fonctionnement et répond lorsque des contenus frauduleux exploitent son infrastructure. Dans ce cadre, la sanction sur la conservation des preuves constitue déjà un avertissement sur un principe central de la responsabilité numérique : une entreprise ne peut pas prétendre expliquer le fonctionnement de ses systèmes si elle n’est pas en mesure d’en conserver les traces.