Bjorg place la transparence carbone au cœur de son packaging

Bjorg fait entrer la donnée climatique là où le consommateur prend sa décision : sur l’emballage. Cet été, la marque affiche en grand sur sa boisson Avoine bio 1L une empreinte carbone annoncée 65% inférieure à celle d’un litre de lait de vache demi-écrémé, selon l’analyse comparative réalisée par Carbone 4 en décembre 2025.

Le consommateur est désormais capable de suivre l’ensemble du cycle de vie de son lait

Derrière ce chiffre spectaculaire, l’initiative pose une question plus large de responsabilité d’entreprise : comment transformer le packaging, traditionnel outil marketing, en support d’information environnementale suffisamment simple pour être compris et suffisamment documenté pour être crédible ?

Depuis le 1er juillet 2026, une édition limitée de la boisson Avoine bio 1L est commercialisée en France pendant l’été avec cette comparaison imprimée directement sur la face avant. La marque ne se contente pas d’un renvoi vers un rapport institutionnel ou une page RSE : elle place le résultat carbone au même endroit que son nom et la désignation du produit. Au dos, un QR code donne accès au rapport de l’analyse comparative du cycle de vie.

Cette démarche intervient dans un contexte où l’alimentation représente 23% de l’empreinte carbone française, selon le ministère de la Transition écologique dans sa mise à jour du 1er juillet 2026. L’empreinte totale du pays était estimée à 563 Mt CO2e en 2024, soit 8,2 tonnes par habitant. Autrement dit, l’information donnée dans les rayons alimentaires n’est plus un sujet périphérique de communication : elle touche directement un secteur appelé à participer à la trajectoire nationale de décarbonation.

Bjorg oppose l’avoine au lait demi-écrémé sur le terrain du carbone

Le chiffre imprimé sur la brique repose sur une comparaison précise. La boisson Bjorg Avoine bio affiche une empreinte de 0,377 kg CO2e par litre, selon l’ACV comparative réalisée par Carbone 4 en décembre 2025, contre 1,23 kg CO2e par litre pour le lait de vache demi-écrémé étudié. Même en intégrant une incertitude de plus ou moins 14% associée au résultat de la boisson avoine, Bjorg retient un écart de 65% d’empreinte carbone en moins, selon l’étude. La marque résume cette différence en affirmant que sa boisson émet environ trois fois moins de carbone que le litre de lait pris comme référence.

La méthode décrite est tout aussi importante que le résultat. Selon le communiqué pédagogique de Bjorg, l’analyse examine notamment la culture de l’avoine, le transport des ingrédients, la transformation, l’emballage et l’acheminement du produit fini jusqu’au point de vente. Elle met donc en regard deux boissons destinées à des usages comparables sur une base commune. Cette précision de périmètre compte : une comparaison environnementale ne vaut que par ce qu’elle mesure, les données retenues et les limites qui accompagnent son résultat.

La composition du produit participe aussi au récit environnemental de la marque. Bjorg Avoine bio 1L contient quatre ingrédients, selon le communiqué de juillet 2026 : de l’eau, de l’avoine, de l’huile de tournesol pressée à froid et du sel marin. Tous sont présentés comme biologiques, tandis que l’avoine est cultivée en Italie à proximité du site de production, selon Bjorg. L’ACV a par ailleurs été vérifiée par trois experts indépendants. Ces éléments ne remplacent pas la mesure carbone, mais ils donnent une profondeur industrielle à une affirmation qui aurait sinon pu rester purement publicitaire.

L’enjeu dépasse cependant le duel entre deux briques. La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat prévoit une évolution progressive des régimes alimentaires, notamment par la diversification des sources de protéines, et considère l’information du public comme l’un des leviers de cette transformation. Selon Bjorg, les produits d’origine animale sont crédités de 61% de l’empreinte carbone alimentaire, donnée attribuée à la SNANC 2025-2030 par la marque. Le choix d’un lait demi-écrémé comme référence ne relève donc pas seulement d’une comparaison commerciale : il inscrit directement la boisson d’avoine dans le débat sur la végétalisation de l’alimentation.

Un lait demi-écrémé comme référence de comparaison, une ACV comme preuve

C’est ici que la responsabilité de l’entreprise devient déterminante. Afficher un pourcentage vert sur un emballage est facile. Documenter sa signification l’est beaucoup moins. « L’information sur l’impact des produits alimentaires ne doit pas reposer sur des allégations environnementales vagues : elle exige des données robustes, transparentes et vérifiables », déclare Gildas Mével, responsable du pôle agri-agro de Carbone 4, dans le communiqué Bjorg de juillet 2026. Cette phrase résume le principal risque d’un packaging devenu support environnemental : simplifier sans déformer.

La DGCCRF rappelle précisément qu’une allégation environnementale volontaire doit être fiable, vérifiable, claire, proportionnée et justifiée par des éléments précis et mesurables ainsi que par des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues. Elle indique également qu’une affirmation doit porter sur des impacts significatifs et ne pas masquer d’autres effets ou transferts de pollution au cours du cycle de vie. Le recours de Bjorg à une ACV, à une comparaison explicitement nommée et à un QR code permettant d’accéder à davantage d’informations s’inscrit dans cette logique de traçabilité. Cela ne dispense pas le consommateur de regarder le périmètre et les incertitudes, mais la preuve devient consultable au lieu de rester implicite.

Le droit français illustre d’ailleurs la montée des exigences entourant la communication climatique des entreprises. Certaines formulations particulièrement absolues, telles que la « neutralité carbone », sont soumises à des obligations spécifiques de justification, y compris lorsqu’elles apparaissent sur un emballage. Bjorg ne prétend pas ici que sa boisson serait neutre en carbone : elle formule une comparaison de réduction par rapport à un lait demi-écrémé identifié. Cette distinction est essentielle, car une entreprise responsable ne gagne pas seulement en crédibilité par la force de son message, mais par la précision de ce qu’elle affirme réellement.

Cette vigilance est d’autant plus importante qu’une mesure carbone n’épuise pas, à elle seule, la performance environnementale d’un produit alimentaire. Climat, biodiversité, eau, pollutions agricoles ou emballages répondent à des indicateurs différents. La responsabilité d’entreprise consiste alors à ne pas transformer un bon résultat sur un critère en verdict écologique universel. C’est précisément la raison pour laquelle l’accès à la méthodologie, au périmètre et à l’incertitude devient presque aussi important que le « -65 % » visible à plusieurs mètres dans le rayon.

Bjorg fait du lait demi-écrémé un repère de responsabilité d’entreprise

Le changement le plus intéressant tient finalement au rôle attribué à la brique elle-même. « Avec cette édition limitée, nous avons voulu rendre l’information carbone simple, visible et utile au moment de l’achat », explique Benoît Dadolle, directeur général de Bjorg. Le packaging n’est plus seulement chargé de protéger le produit, de transmettre les mentions réglementaires et de séduire. Il devient un média de responsabilité environnementale au moment précis où le consommateur compare les références.

Ce choix est aussi une opération de communication de grande ampleur. La campagne numérique vise 25 millions d’impressions, auxquels s’ajoutent 10 millions d’impressions visées sur les réseaux sociaux. Le dispositif comprend également des formats vidéo de 15, 5 et 6 secondes ainsi que des activations en magasin et sur les sites de drive, toujours selon E-Marketing. Plus l’allégation est amplifiée, plus la responsabilité de la marque sur la robustesse de la donnée qui la soutient devient forte.

Bjorg dispose déjà d’un historique sur ce terrain. La marque indique avoir installé le Planet-Score sur ses emballages en 2023, et revendique une certification B Corp. Parallèlement, elle fait partie d’un collectif d’environ 60 marques engagé autour d’un futur affichage du coût environnemental des aliments. Ce dispositif, exprimé en points d’impact et dont les promoteurs espèrent une apparition dans les rayons au début de 2027, doit permettre de comparer plus directement des produits d’une même catégorie.

L’initiative sur la boisson Avoine bio peut ainsi être lue comme un laboratoire grandeur nature : la marque expérimente ce qui se produit lorsque la donnée environnementale quitte les rapports RSE et les pages institutionnelles pour entrer dans le champ visuel du consommateur. La responsabilité ne porte plus seulement sur la réduction de l’impact. Elle porte aussi sur la qualité de l’information, la lisibilité de ses limites et la capacité à rendre les méthodes vérifiables par un tiers.

Le lait demi-écrémé au cœur d’un test de crédibilité environnementale

Cette évolution rejoint directement la politique publique. La SNANC considère « l’environnement informationnel » comme un levier de transformation et prévoit d’agir à travers les étiquetages, la communication, la sensibilisation, l’éducation ainsi que la régulation de la publicité et du marketing. Elle prévoit également le déploiement d’un affichage environnemental volontaire encadré pour les produits alimentaires. Le geste de Bjorg arrive donc à un moment où le contenant est de plus en plus envisagé comme un vecteur de choix éclairé, et non comme un simple espace promotionnel.

La trajectoire nationale donne aussi l’échelle du défi. La France vise une empreinte carbone de l’alimentation comprise entre 110 et 117 Mt CO2e en 2030, selon le ministère de la Transition écologique, puis entre 69 et 77 Mt CO2e en 2050, selon la même source. Cela représenterait une réduction de 28 à 31% en 2030 et de 52 à 57% en 2050 par rapport à 2010. Un changement de boisson ne suffira évidemment pas à atteindre de tels objectifs. En revanche, la multiplication d’informations comparables, fiables et comprises peut contribuer à déplacer progressivement les habitudes de consommation.

C’est là que le lait demi-écrémé joue un rôle particulier dans la campagne. Il fournit un repère connu, immédiatement interprétable. Mais cette force pédagogique impose une exigence supplémentaire : éviter qu’une différence réelle entre deux produits soit transformée en raccourci sur l’impact environnemental global de l’alimentation. La DGCCRF insiste justement sur la nécessité de ne pas masquer d’autres impacts significatifs lorsqu’une entreprise valorise une caractéristique environnementale. Pour Bjorg, la crédibilité de l’opération se mesurera donc aussi à la permanence de l’accès aux données, à la cohérence des différents supports et à la capacité de la marque à expliquer les incertitudes derrière son chiffre phare.

En faisant du « -65 % » l’un des éléments les plus visibles de sa brique, Bjorg engage davantage que son marketing estival. Elle expose publiquement une mesure environnementale, sa méthode et une comparaison qui peuvent être interrogées. C’est précisément cette possibilité de vérification qui donne au packaging une dimension nouvelle : celle d’un espace où l’entreprise ne se contente plus de promettre, mais accepte de documenter ce qu’elle avance.