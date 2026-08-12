Une gigantesque méduse avec des tentacules de 30 mètres fait son retour sur cette plage mythique : faites attention !

Les méduses à crinière de lion (Cyanea capillata) se multiplient le long de la côte du Massachusetts, avec une concentration particulièrement marquée autour de Cape Cod. Cette présence inhabituelle s’observe depuis le début de la saison 2026, selon un signalement du Boston Globe.

Les signalements ont débuté en mai, avec des densités exceptionnellement élevées constatées à la mi-juin, précise la Sandwich Marina, l’autorité portuaire de Sandwich, dans une publication sur les réseaux sociaux. L’organisme rappelle que ces invertébrés apparaissent normalement de la fin du printemps à l’été, mais que leur nombre cette saison a largement dépassé les habitudes.

La cause exacte reste incertaine : la Sandwich Marina évoque des facteurs comme la température de l’eau et la disponibilité de nourriture, sans les confirmer formellement.

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Des tentacules de plus de 30 mètres

La méduse à crinière de lion tire son nom de ses dizaines de longs tentacules disposés à l’arrière de sa cloche, qui peut atteindre 91 centimètres de diamètre. Ces tentacules dépassent 30 mètres de long et infligent une piqûre très douloureuse au contact.

L’espèce se déplace en dérivant avec les courants et les vents plutôt qu’en nageant activement, ce qui peut la pousser vers les eaux côtières comme celles du Massachusetts. Elle est considérée comme hautement toxique, mais les décès humains liés à ses piqûres restent rares.

Le danger vient surtout du fait que les tentacules sont difficiles à repérer dans l’eau. La plupart des personnes touchées ressentent une douleur vive et une irritation cutanée, et le risque persiste même quand l’animal est mort : une méduse échouée sur le sable peut encore piquer si l’on touche ses tentacules.

Le New England Aquarium recommande de l’admirer à distance sécurisée

Face à cette recrudescence, des groupes locaux ont rappelé aux nageurs de garder leurs distances. Le New England Aquarium a publié un avertissement sur les réseaux sociaux : « mieux vaut observer ces méduses sans s’approcher, qu’elles flottent dans l’eau ou soient échouées sur le rivage. »

La Sandwich Marina rappelle aux visiteurs des plages de Cape Cod de ne pas toucher les méduses, dans l’eau comme sur le sable. Des efflorescences comparables s’étaient déjà produites par le passé, notamment en 2020.

En cas de piqûre, les experts déconseillent de toucher directement les tentacules restés sur la peau. Il vaut mieux les retirer avec une pince à épiler, rincer la zone touchée à l’eau chaude, puis utiliser du vinaigre pour traiter la brûlure.