Emballages : les entreprises face aux nouvelles exigences européennes

Les nouvelles règles européennes sur les emballages entrent en application le 12 août 2026. Si la plupart des objectifs les plus ambitieux ne s’imposeront qu’à partir de 2030, cette première étape marque un changement majeur pour les entreprises. Derrière des obligations techniques sur les substances chimiques, la traçabilité ou la responsabilité des producteurs, l’Union européenne engage une transformation profonde de son modèle d’économie circulaire.

Le constat est amer : seuls 42% des déchets plastiques d’origine fossile sont recyclés en Europe

À compter du 12 août 2026, le règlement européen 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (Packaging and Packaging Waste Regulation, ou PPWR) devient applicable dans l’ensemble de l’Union européenne. Contrairement à l’ancienne directive de 1994, ce texte s’applique directement dans les vingt-sept États membres, sans nécessiter de transposition nationale. L’objectif est double : harmoniser les règles applicables aux emballages et accélérer la transition vers une économie plus circulaire.

Cette évolution intervient alors que la pression environnementale liée aux emballages continue de croître. Selon les données reprises par le Conseil de l’Union européenne, chaque Européen générait près de 186,5 kilogrammes de déchets d’emballages en 2022, dont 36 kilogrammes de déchets plastiques. Les emballages représentent également environ 40% de la consommation de plastiques en Europe, tandis que seulement 42% des déchets plastiques d’origine fossile ont été recyclés en 2023. Face à ce constat, Bruxelles entend réduire les déchets à la source tout en renforçant la compétitivité de l’industrie européenne grâce à une meilleure valorisation des matières premières secondaires.

Emballages : une réglementation européenne qui remplace enfin une directive fragmentée

Le principal changement tient à la nature même du texte. Pendant plus de trente ans, la gestion des emballages reposait sur une directive laissant une importante marge d’interprétation aux États membres. Cette situation avait progressivement créé un paysage réglementaire complexe, où les entreprises devaient composer avec des exigences parfois différentes selon les pays.

Le nouveau règlement instaure un cadre juridique unique couvrant l’ensemble du cycle de vie des emballages, qu’ils soient en papier, carton, plastique, verre, métal, bois ou constitués de plusieurs matériaux. Il concerne les fabricants, mais également les importateurs, distributeurs, détaillants, plateformes de commerce électronique et, plus largement, toute entreprise mettant des emballages sur le marché européen. Pour la Commission européenne, cette harmonisation doit faciliter la libre circulation des marchandises tout en créant des conditions de concurrence plus homogènes entre les acteurs économiques.à

L’entrée en application du règlement ne signifie toutefois pas que toutes les obligations deviennent immédiatement effectives. Les institutions européennes insistent sur un calendrier progressif. Les premières exigences concernent notamment les limites applicables aux substances chimiques, certaines obligations de traçabilité ainsi que les responsabilités des producteurs. En revanche, les nouvelles règles sur l’étiquetage harmonisé, les objectifs de réemploi, les exigences de contenu recyclé ou encore les critères détaillés de recyclabilité entreront progressivement en vigueur entre 2028 et 2030. Cette montée en puissance doit laisser aux entreprises le temps d’adapter leurs chaînes d’approvisionnement, leurs processus industriels et leurs investissements.

Les premières obligations concernent surtout la conformité

Dès le 12 août 2026, les entreprises doivent avant tout démontrer qu’elles maîtrisent la conformité de leurs emballages. La mesure la plus immédiate concerne les PFAS, souvent qualifiés de « polluants éternels ». Les emballages destinés au contact alimentaire ne pourront plus être commercialisés si les concentrations de ces substances dépassent les seuils fixés par le règlement. Cette disposition vise notamment certains emballages de restauration rapide, boîtes à pizza, papiers alimentaires ou contenants jetables utilisant des traitements résistants à l’eau ou aux graisses.

Cette exigence implique une évolution importante des pratiques de contrôle. Les entreprises devront disposer d’éléments de preuve attestant de la conformité de leurs emballages, notamment grâce à des essais, des déclarations de conformité et une documentation technique fournie tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les importateurs sont particulièrement concernés puisqu’ils devront vérifier que les fabricants situés hors de l’Union européenne ont bien réalisé les évaluations requises avant toute mise sur le marché européen. En cas de doute, la commercialisation pourra être suspendue jusqu’à obtention des justificatifs nécessaires, une évolution qui transforme le contrôle documentaire en véritable enjeu stratégique de gestion des risques.

Directive sur les emballages : une transition progressive jusqu’en 2030

L’application du PPWR ne constitue que la première étape d’une réforme appelée à s’intensifier durant les prochaines années. Dès 2028, un système harmonisé d’étiquetage sera progressivement déployé dans toute l’Union européenne afin d’aider les consommateurs à mieux trier leurs déchets. La Commission européenne estime que cette harmonisation améliorera les performances du recyclage et permettra à terme d’économiser plusieurs milliards d’euros pour l’industrie de l’emballage grâce à la simplification des flux de collecte et de traitement.

La plupart des objectifs structurants entreront toutefois en vigueur à partir de 2030. Tous les emballages mis sur le marché devront alors être recyclables dans des conditions économiquement viables. Les emballages plastiques devront intégrer une proportion minimale de matière recyclée, tandis que plusieurs formats d’emballages plastiques à usage unique seront progressivement supprimés. Le règlement prévoit également des objectifs de réemploi, des limitations de l’espace vide dans certains emballages commerciaux et de nouvelles exigences d’écoconception afin de réduire les déchets dès la phase de conception. Selon Reuters, l’Union européenne vise une réduction de 5% des déchets d’emballages d’ici 2030, 10% d’ici 2035 et 15% d’ici 2040, par rapport aux niveaux de 2018.

Pour les entreprises, l’enjeu dépasse largement la seule conformité réglementaire. Les décisions prises aujourd’hui concernant les matériaux, les fournisseurs ou les lignes de production détermineront leur capacité à satisfaire les futures exigences. Les investissements industriels dans les emballages étant souvent réalisés sur plusieurs années, attendre l’approche de 2030 pour adapter les produits représenterait un risque économique important. Les organisations engagées dans une stratégie RSE disposent ainsi d’une fenêtre d’anticipation qui peut devenir un véritable avantage concurrentiel.

Directive remplacée, responsabilité renforcée : un nouveau défi pour les entreprises

Si le règlement harmonise les exigences techniques applicables aux emballages, il ne simplifie pas totalement les obligations administratives. La responsabilité élargie des producteurs (REP) demeure organisée à l’échelle nationale. Une entreprise commercialisant ses produits dans plusieurs États membres devra donc continuer à s’enregistrer auprès des dispositifs nationaux concernés et à s’acquitter des contributions correspondantes, même si les règles techniques sont désormais communes. Cette situation concerne notamment les fabricants, les distributeurs, les importateurs mais aussi les acteurs du commerce électronique opérant à l’échelle européenne.

Pour les importateurs, la réforme représente également un changement profond. Le contrôle de conformité ne pourra plus se limiter au produit lui-même : il devra porter sur chaque composant de l’emballage, sa composition, ses matériaux, ses déclarations de conformité et la documentation technique associée. Les entreprises devront être en mesure d’identifier précisément leurs fournisseurs, les caractéristiques des emballages utilisés ainsi que les responsabilités de chaque intervenant de la chaîne d’approvisionnement. Cette montée en puissance de la traçabilité renforce la place des directions RSE, qualité, achats et conformité dans la gouvernance des entreprises.

Au-delà de la contrainte réglementaire, le PPWR traduit surtout un changement de paradigme. Les emballages ne sont plus considérés comme un simple support logistique ou marketing, mais comme un levier central de la politique industrielle et environnementale européenne. En harmonisant les exigences sur l’ensemble du marché unique, Bruxelles cherche simultanément à réduire la consommation de ressources vierges, stimuler l’utilisation de matières recyclées, limiter les substances préoccupantes et renforcer la compétitivité de l’économie circulaire européenne. Pour les entreprises, cette réforme ouvre une nouvelle phase où la performance environnementale devient un critère aussi stratégique que la qualité, le coût ou l’innovation.