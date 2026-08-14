Porsche va acheter ses crédits carbone au chinois Xpeng

Porsche quitte le pool d’émissions de CO₂ du groupe Volkswagen pour rejoindre celui du constructeur chinois Xpeng en 2026 et 2027. Une décision stratégique qui permet au constructeur allemand de continuer à vendre ses modèles thermiques emblématiques tout en respectant les normes européennes, au prix d’une dépendance financière vis-à-vis d’un concurrent asiatique.

Un tournant stratégique inédit pour l’industrie automobile européenne

En quittant le pool d’émissions de CO₂ du groupe Volkswagen pour rejoindre celui du constructeur chinois Xpeng, Porsche franchit un seuil symbolique. L’accord, conclu pour les années 2026 et 2027, consacre une réalité nouvelle : la survie des modèles thermiques emblématiques de la marque allemande repose désormais sur un partenaire chinois. Une configuration impensable il y a encore peu pour l’un des constructeurs les plus prestigieux au monde.

Les véhicules immatriculés par Porsche émettent en moyenne bien davantage de CO₂ que les seuils fixés par Bruxelles. Avec des modèles comme la 911, la Panamera ou le Cayenne, dont les versions thermiques restent plébiscitées par une clientèle attachée à la performance, la marque de Stuttgart se retrouve face à un dilemme : sacrifier son identité ou contourner la réglementation par des mécanismes financiers.

Selon Autocar, le rapprochement intervient alors que Volkswagen a enregistré une moyenne de 100 g/km de CO₂ en 2025, loin de l’objectif réglementaire fixé à 93,6 g/km. Le groupe s’expose à une amende potentielle de 1,5 milliard d’euros sur la période 2025-2027. En sortant Porsche de son périmètre d’émissions, Volkswagen allège mécaniquement sa propre moyenne et augmente ses chances de respecter les normes européennes.

La norme CAFE, un cadre réglementaire qui redessine les alliances

Le système européen de régulation des émissions, connu sous l’acronyme CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency), impose à chaque constructeur automobile une moyenne d’émissions de CO₂ calculée sur l’ensemble des véhicules neufs immatriculés. Le dépassement entraîne une sanction financière de 95 euros par gramme excédentaire, multipliée par le nombre de véhicules vendus. Pour un groupe comme Volkswagen, qui a commercialisé plusieurs millions d’unités en Europe, la facture peut rapidement devenir insoutenable.

Afin d’atténuer la contrainte, la réglementation autorise les constructeurs à se regrouper en « pools » : plusieurs marques peuvent ainsi mutualiser leurs émissions et atteindre collectivement l’objectif réglementaire. Jusqu’à récemment, Tesla jouait le rôle de principal fournisseur de crédits carbone, vendant ses excédents à des concurrents incapables de respecter leurs objectifs. Désormais, les constructeurs chinois, dont les flottes sont majoritairement électriques, deviennent les nouveaux acteurs incontournables de ce marché.

L’accord signé entre Porsche et Xpeng s’inscrit dans une logique d’« open-pool » : d’autres constructeurs peuvent théoriquement rejoindre l’alliance, sous réserve de signer un accord de confidentialité. La date limite pour intégrer le dispositif en 2026 a été fixée au 5 septembre, laissant une marge de manœuvre limitée aux éventuels candidats.

Xpeng, partenaire stratégique et bénéficiaire financier

Le choix de Xpeng n’est pas anodin. Volkswagen détient environ 5 % du capital du constructeur chinois depuis 2023, et les deux groupes collaborent déjà sur plusieurs projets technologiques en Chine. Selon les données du cabinet Schmidt Automotive Research, Xpeng a écoulé près de 20 000 véhicules en Europe de l’Ouest au premier semestre 2026, avec une montée en puissance portée notamment par les livraisons du modèle L03, qui pourraient approcher 50 000 unités sur l’année.

Pour Xpeng, l’accord représente une manne financière bienvenue. En échange de la mise à disposition de ses crédits carbone, le constructeur chinois percevra une compensation dont le montant reste confidentiel. Les montants de ce type de transaction sont laissés à la discrétion des parties, mais ils peuvent atteindre plusieurs centaines de millions d’euros selon les volumes concernés. Dailycarblog souligne que « la Chine, autrefois considérée principalement comme un marché et une base de fabrication par les constructeurs européens, devient une source de technologie et de capital nécessaire pour naviguer dans la transition industrielle de l’Europe ».

Le recul de l’électrique chez Porsche, un pari risqué

La décision de Porsche de s’appuyer sur un partenaire externe intervient dans un contexte de ralentissement marqué de ses ventes électriques. Les immatriculations de véhicules électriques de la marque ont reculé d’environ 30 % en Europe sur un an, ne représentant plus que 30 % des volumes régionaux en 2026, contre près de 40 % l’année précédente. Le Taycan, modèle 100 % électrique lancé avec ambition, peine à convaincre une clientèle qui privilégie encore les performances et l’agrément de conduite des motorisations thermiques.

Face à la désaffection, Porsche a choisi de faire machine arrière. Le constructeur a annoncé le retour d’une version thermique du Macan, absent du catalogue depuis deux ans en raison d’une mise à jour réglementaire liée à la cybersécurité. La réintroduction traduit une stratégie de survie financière : plutôt que de subir une chute des ventes en imposant l’électrique à une clientèle réticente, Porsche préfère conserver ses moteurs à combustion et acheter des crédits carbone pour respecter la réglementation.

Pour Volkswagen, la sortie de Porsche du pool d’émissions pourrait paradoxalement constituer une bonne nouvelle. Débarrassé de ce poids lourd en CO₂, l’ensemble des autres marques du groupe (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra) devrait avoir davantage de facilité à respecter la trajectoire réglementaire européenne sur trois ans, et donc à éviter d’éventuelles amendes ou coûts de compensation d’ici fin 2027.