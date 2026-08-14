Incendies de forêt : comment la Macif accompagne les sinistrés

Un million d’euros mobilisé, plus de 500 sociétaires contactés, des avances financières et désormais une présence physique au Porge : face aux récents incendies de forêt, la Macif dépasse le seul traitement administratif des sinistres. Pour l’assureur mutualiste, l’épisode girondin met à l’épreuve une promesse centrale de responsabilité sociale : rester accessible lorsque la catastrophe bouleverse à la fois les logements, l’activité économique et la vie d’un territoire.

La Macif face aux incendies : l’urgence avant l’indemnisation

Les flammes ont reculé, mais les dossiers d’assurance, eux, commencent seulement à révéler leur complexité. Au Porge, où 183 habitations ont été détruites, la Macif vient ainsi d’achever deux journées de permanence mobile destinées à rapprocher ses équipes des personnes touchées. L’opération intervient après plusieurs semaines de mesures exceptionnelles prises dans les départements concernés.

Le contexte donne la mesure du défi. Le gigantesque incendie de Gironde a parcouru environ 42.000 hectares et provoqué l’évacuation de 220.000 personnes. Le Porge concentre à lui seul 183 des 240 habitations détruites recensées dans le périmètre du mégafeu. Au-delà des dommages matériels, la catastrophe déstabilise les hébergements, l’activité touristique et la capacité des habitants à reprendre une vie ordinaire.

La première réponse de la Macif a été financière. Dès le 27 juillet 2026, l’assureur a annoncé le déblocage anticipé de 1 million d’euros pour ses sociétaires et pour des actions de solidarité conduites avec des associations présentes dans les territoires touchés par les incendies de Gironde, des Landes et du Var. Le dispositif ne se limite donc pas à la réparation contractuelle des biens assurés : une partie de l’enveloppe est explicitement rattachée à des actions de solidarité locale.

L’assureur a parallèlement assoupli certaines conditions de prise en charge. Les occupants contraints d’évacuer leur résidence principale peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de relogement, sur justificatifs, pendant quatre semaines au maximum, tant que l’interdiction d’accès décidée par les autorités demeure applicable. La prise en charge vaut même lorsque le logement n’a pas été physiquement endommagé. Pour les sociétaires en vacances dans une résidence secondaire ou une location devenue inaccessible, une nuit de relogement peut également être financée. Enfin, le délai de déclaration des sinistres, normalement fixé à cinq jours, a été prolongé jusqu’au 31 août 2026.

À cette gestion de l’urgence s’est ajoutée une démarche proactive. Avant l’installation du dispositif mobile, la Macif affirme avoir contacté individuellement plus de 500 sociétaires situés dans la zone touchée du Porge. Des experts et inspecteurs ont aussi été mobilisés afin d’accorder de premières avances financières. Cette logique mérite attention sous l’angle de la RSE : dans une catastrophe, attendre que chaque assuré accomplisse seul l’ensemble de ses démarches peut renforcer les difficultés de ceux qui ont perdu leurs documents, leur logement ou simplement leur capacité à gérer dans l’immédiat une procédure complexe. La prise de contact directe déplace une partie de cet effort vers l’assureur.

Au Porge, la forêt brûlée bouleverse bien plus que les logements

L’impact social des incendies dépasse largement le nombre de maisons détruites. Le feu, déclaré fixé le 1er août 2026, a interrompu pendant environ deux semaines une partie de l’activité touristique du Porge. Les habitants ont commencé à revenir le 3 août. Quelques jours plus tard, le camping de La Grigne accueillait à nouveau des vacanciers, mais également des personnes installées dans des mobil-homes après la destruction de leur domicile. Et puis, une fois la forêt stabilisée et les évacuations levées, les répercussions se déplacent vers l’économie locale, le logement, les emplois saisonniers et les revenus des commerçants.

La séquence n’est d’ailleurs pas totalement refermée sur le plan du risque. Le 8 août 2026, la Gironde était repassée en vigilance rouge pour les feux de forêt, soit le quatrième niveau sur une échelle de cinq, après une nouvelle dégradation des conditions. Cette vulnérabilité persistante oblige les acteurs locaux à gérer simultanément le retour des habitants, l’assistance aux sinistrés, la reprise économique et le maintien de la prévention. Elle explique aussi pourquoi la responsabilité d’un assureur ne se mesure pas seulement au montant final d’une indemnité mais, pour ses sociétaires, à la capacité de rendre l’accompagnement disponible pendant toute cette période d’incertitude.

Macif et incendies : la proximité comme réponse sociale

C’est précisément dans ce contexte que la Macif a installé au Porge son dispositif mobile les 12 et 13 août 2026, de 9 heures à 17 heures. Des gestionnaires spécialisés et sa mandataire territoriale ont été dépêchés sur place. Les sociétaires pouvaient y déclarer leur sinistre, interroger les équipes sur un dossier déjà ouvert, préparer une expertise ou vérifier l’état d’avancement d’une indemnisation.

L’objectif est de « court-circuiter la distance du téléphone ou d’une page web », a expliqué Marie-Ghislaine Lacapère, mandataire de la Macif pour la Nouvelle-Aquitaine. Derrière cette formule apparaît un enjeu très concret de responsabilité sociale : l’accessibilité du service. Un portail numérique ou un centre d’appels permettent de traiter de grands volumes, mais une catastrophe détruisant des logements et désorganisant un territoire crée aussi des situations où le contact physique redevient déterminant.

Cette présence n’efface toutefois pas la difficulté du processus d’indemnisation. Certains habitants s’interrogent sur la vétusté appliquée aux biens, les justificatifs disponibles ou la capacité de reconstruire à l’identique. En effet, la destruction complète de bâtiments et la masse de dossiers à traiter peuvent nécessiter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d’aboutir à un chiffrage précis. Dans ce cadre, l’enjeu RSE se déplace progressivement : après la rapidité des avances et de la prise de contact vient celui de la lisibilité des décisions, de la qualité du dialogue et de l’équité perçue dans l’indemnisation.

L’échelle de la Macif rend ce sujet particulièrement significatif. L’assureur mutualiste protège 6,45 millions de sociétaires, adhérents ou clients, gère plus de 19 millions de contrats, emploie plus de 12.000 salariés en France et dispose de plus de 450 points d’accueil. Son chiffre d’affaires 2025 approche 8 milliards d’euros. Une organisation de cette taille dispose donc d’une capacité de mobilisation importante ; sa dimension mutualiste place également la relation avec les sociétaires au cœur de la manière dont cette capacité est observée et évaluée.

L’État, lui aussi, a dégainé des mesures fiscales

L’enjeu dépasse désormais le seul cas du Porge : au moins 120.000 hectares avaient été parcourus par les flammes en France depuis le début de l’été. Les collectivités doivent supporter des dépenses immédiates de sécurité, d’accueil et de logistique, puis financer des travaux de remise en état. La prévention prend dès lors une dimension économique autant qu’environnementale. Communes forestières France estime qu’un euro investi dans la prévention permettrait d’économiser 29 euros lors de la reconstruction. Le ratio ne mesure pas directement l’action de la Macif, mais il éclaire le terrain sur lequel la responsabilité des assureurs est appelée à évoluer : prévenir et réduire l’exposition peut devenir aussi stratégique que financer les dommages après la catastrophe.

Cette résilience repose en outre sur une chaîne d’acteurs. Le 7 août 2026, l’État a annoncé des mesures fiscales en faveur des particuliers et professionnels touchés en Gironde et dans les Landes. Elles comprennent notamment l’examen de reports d’échéances fiscales ainsi que des dégrèvements pour certains logements, locaux professionnels ou biens devenus inutilisables à cause des incendies. Les services fiscaux prévoient aussi une mesure facilitant certaines demandes de renseignements hypothécaires nécessaires aux indemnisations assurantielles. L’action de la Macif s’insère ainsi dans un dispositif plus vaste où assureurs, pouvoirs publics, collectivités, associations et entreprises locales doivent articuler leurs interventions pour éviter que le choc environnemental ne se transforme durablement en crise sociale et économique.

Pour les assureurs, l’après-incendie ouvre donc une séquence plus longue que celle de la seule urgence. Les avances financières et les permanences mobiles répondent aux premiers besoins ; les expertises, la reconstitution des biens perdus et le traitement des pertes économiques s’inscrivent dans un temps beaucoup plus étendu. Au Porge, où le nombre de logements détruits et la désorganisation de l’économie estivale donnent à voir les multiples dimensions du sinistre, ce sont désormais la vitesse réelle des dossiers, l’accès à l’information et la capacité à financer la reconstruction qui vont alimenter le suivi de l’action engagée par la Macif.