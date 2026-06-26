Cette étoile invisible depuis la Seconde Guerre mondiale va réapparaître en juin : les astronomes confirment qu’on peut la voir à l’œil nu

Une grosse nouvelle en astronomie arrive pour la fin juin 2026, annonce La République des Pyrénées. L’étoile appelée « Blaze Star » (ou « étoile flamboyante ») va redevenir visible à l’œil nu, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Restée invisible pendant 80 ans, elle suscite déjà l’intérêt des astronomes, professionnels comme amateurs.

Une occasion rare d’apercevoir « Blaze Star »

Blaze Star est une étoile « morte » située à environ 3 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Couronne Boréale. Au moment de sa réapparition, elle brillera d’un éclat comparable à celui de l’étoile Polaire. La hausse de luminosité ne durera toutefois que quelques heures : passé ce pic, l’étoile retournera à l’obscurité totale jusqu’à l’an 2105.

La Couronne Boréale forme un petit arc de cercle d’étoiles, entre les constellations voisines d’Hercule et du Bouvier. Pour la repérer, mieux vaut un ciel dégagé, sans nuages (la météo sera donc décisive), et suivre quelques conseils d’observation.

Comment ça marche ?

Blaze Star appartient à un système binaire, un phénomène cosmique qui associe deux astres. Une naine blanche (un noyau très dense) y aspire peu à peu la matière d’une géante rouge en fin de vie. Le gaz s’accumule jusqu’à déclencher une réaction thermonucléaire, et cette explosion correspond à une nova.

Ce cycle rend l’étoile temporairement visible à l’œil nu : sa magnitude passe de 10 à 2. L’explosion permettra aussi aux chercheurs d’en apprendre davantage sur les novae et leur formation, en étudiant la dynamique de ce système binaire.

Comment être sûr de ne pas le rater

Pas besoin de matériel spécialisé pour observer le phénomène. Des applications mobiles comme Star Walk 2 et Sky Tonight aident à localiser Blaze Star et la constellation de la Couronne Boréale. Elles rendent service quand on cherche son chemin parmi les étoiles, pour ce type d’observations célestes.

Vu la rareté de l’événement, mieux vaut noter la date dans son agenda, autour du jeudi 25 juin 2026 : ce sera sans doute la seule occasion de voir l’étoile avant longtemps.