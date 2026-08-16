Oubliez les étoiles filantes : la Pleine Lune de l’Esturgeon s’annonce comme le vrai spectacle céleste de l’été, voici la date exacte pour l’observer

Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août 2026, la Lune se lèvera avant de connaître, au petit matin, une éclipse lunaire partielle particulièrement profonde, confirme Le Journal des Femmes. Selon les données publiées conjointement par l’IMCCE de l’Observatoire de Paris et la NASA, environ 93 % du diamètre lunaire basculera dans l’ombre portée de la Terre au moment du maximum, attendu vers 6 h 13, heure française.

Cette pleine lune d’août porte un nom particulier : la Lune de l’Esturgeon. Elle atteindra sa phase de plénitude totale quelques minutes après le pic de l’éclipse, vers 6 h 18. À cet instant, la Lune sera entièrement éclairée par le Soleil, mais c’est bien dans les minutes qui précèdent, entre 6 h 13 et 6 h 18, que le spectacle sera le plus saisissant.

Une couleur de braise avant le coucher de la Lune

Deux phénomènes se combinent pour donner à l’astre cette teinte si particulière. En début de soirée, lorsque la Lune apparaît près de l’horizon, la lumière traverse une épaisseur d’atmosphère plus dense et se pare naturellement de nuances dorées, orangées et cuivrées. C’est le même principe optique que celui d’un coucher de soleil.

La coïncidence avec l’éclipse partielle amplifie cet effet juste avant le coucher de la Lune : l’atmosphère terrestre filtre alors la lumière solaire au point de ne plus laisser passer que les longueurs d’onde rouges. Résultat, un éclat rougi et mystérieux, presque couleur de braise, dans les tout derniers instants avant que l’astre ne disparaisse sous l’horizon.

Le disque lunaire se montrera déjà imposant et brillant dès le coucher du soleil, le jeudi 27 août aux alentours de 20 h 28, illuminant toute la nuit la constellation du Verseau. Aucun matériel professionnel n’est nécessaire pour profiter du phénomène : il s’observe parfaitement à l’œil nu.

Mieux vaut toutefois s’éloigner de la pollution lumineuse des villes et choisir un lieu dégagé vers l’horizon ouest ou sud-ouest. S’installer une trentaine de minutes avant le pic de l’éclipse laisse aux yeux le temps de s’adapter à l’obscurité et de saisir chaque nuance, du doré à l’orangé jusqu’au rouge.

Le nom de Lune de l’Esturgeon remonte aux peuples autochtones d’Amérique du Nord, notamment aux tribus installées autour des Grands Lacs, pour qui août marquait la période la plus abondante de pêche à ce poisson préhistorique géant qui remontait alors les cours d’eau.

D’autres cultures désignent la même pleine lune sous des noms différents, Lune du Maïs vert, Lune du Grain ou Lune des Myrtilles, autant d’appellations qui renvoient toutes aux premières récoltes de fin d’été. Cette pleine lune succède à la Lune du Cerf, qui avait éclairé le ciel de juillet 2026.

Le calendrier lunaire d’août 2026 comptait déjà plusieurs rendez-vous avant celui-ci : dernier quartier le 6 août, nouvelle lune le 12, premier quartier le 20. La pleine lune du 28 août à 6 h 18 en constitue la dernière étape du mois.